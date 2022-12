Sujarchuk salió a bancar a Cristina Kirchner: “La acusan por no callarse”

El intendente en uso de licencia y funcionario nacional expresó su apoyo a la vicepresidenta tras la condena que recibió en la causa Vialidad. “Este juicio está viciado, es irregular y está nulo de independencia”, sostuvo.

En medio del cimbronazo político que causó este martes la previsible condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Cristina Fernández de Kirchner, desde el Frente de Todos hubo una reacción monolítica con manifestaciones de rechazo al controvertido fallo del Tribunal Oral Federal N°2 y de firme apoyo a la vicepresidenta de la Nación.

Uno de los dirigentes que enseguida alzó su voz fue Ariel Sujarchuk: “La acusan de una figura jurídica que no le corresponde, la acusan por animarse a más, la acusan por defender los intereses del pueblo y la acusan sobre todo por no callarse. Pero hoy nadie se tiene que callar”, arengó el intendente de Escobar en uso de licencia y actual secretario de Economía del Conocimiento de la Nación.

“Este juicio está viciado, es irregular y sobre todo está nulo de independencia y de verdadera justicia”, expresó en sus redes sociales horas después de que se conozca el veredicto condenatorio contra la ex presidenta por “administración fraudulenta” en la denominada causa Vialidad. “¡Te acompañamos Cristina Fernández de Kirchner! Como vos, queremos una Argentina con justicia: justicia en serio y justicia social”, completó .

De manera simultánea, el intendente interino Carlos Ramil también salió a bancar a la titular de la Cámara de Senadores de la Nación. “Hoy conocimos el veredicto de una causa plagada de mentiras e irregularidades, en la que quedó al descubierto lo más nefasto de nuestro poder judicial, que influenciado y tutelado por los poderosos de siempre sentenció a nuestra compañera y conductora”, manifestó desde sus redes sociales .

El jefe comunal interino también sostuvo que “esta injusta condena, que busca amedrentar y disciplinar no sólo a una persona sino al pueblo entero, lejos está de cumplir con su objetivo. Seguiremos como siempre en las calles, bancando una y mil veces a nuestra referenta y defendiendo nuestras convicciones sin dar un paso atrás”.

“La democracia es el pilar de nuestra sociedad argentina y avalar esta sentencia es justificar una persecución sin sentido que tiene un objetivo claro: la proscripción”, añadió Ramil. Y cerró: “Cristina, te apoyamos incondicionalmente, porque amor con amor se paga. El amor y la lealtad del pueblo no se proscriben”.

Uno de los primeros en salir a respaldar a la dos veces jefa de Estado fue el presidente de la Nación. “Hoy, en Argentina, ha sido condenada una persona inocente. Alguien a quien los poderes fácticos trataron de estigmatizar a través de medios de comunicación y perseguido a través de jueces complacientes a los que pasean en aviones privados y mansiones de lujo los fines de semana”, expuso Alberto Fernández.

El primer mandatario también sostuvo que “la suerte estaba echada desde el comienzo y tan solo hizo falta un simulacro de juicio que inició uno de los jueces que disfrutó del viaje pagado por el Grupo Clarín”.

“Acompaño y me solidarizo con Cristina Fernández de Kirchner, sabiendo que es víctima de una persecución absolutamente injusta. Se de su inocencia. Todos los hombres y todas las mujeres de bien que amamos la democracia y el Estado de Derecho debemos ponernos a su lado”, señaló el presidente.

También el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, marcó su postura a través de su cuenta de Twitter: “Un fallo insostenible que corta la cadena de responsabilidades en busca de impacto político y con enorme precariedad jurídica… en días en que descarnadamente se ve al desnudo el deseo de una clase dirigente dócil y amañada. Toda mi solidaridad con @CFKArgentina”, escribió.

El alcance de la sentencia

Cristina Fernández de Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos “por defraudación al Estado” en la causa Vialidad y fue absuelta del delito de “asociación ilícita”. Se trata de la primera vicepresidenta del país en ser condenada por corrupción mientras se encuentra en funciones.

Aunque la sentencia implica la inhabilitación para ejercer cargos públicos y una pena de prisión, el fallo no está firme. La vicepresidenta no irá presa -al menos, hasta que se diriman las futuras apelaciones- y podrá ser candidata en las próximas elecciones, aunque tras el fallo dio un discurso en el que anunció que no competirá en los comicios de 2023.

“No voy a ser candidata a nada”, aseguró. Y señaló por su condena al CEO del Grupo Clarín, Héctor Magnetto. “Nunca voy a ser mascota suya, jamás”, dijo, con la voz casi quebrada, en una virtual cadena nacional.

La sentencia fue dictada por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, desde el Tribunal Oral Federal 2. Los tres estuvieron de acuerdo en condenarla por “administración fraudulenta”.

En cambio, por dos votos a uno quedó absuelta de “asociación ilícita”. Solo Basso votó por condenarla por ese delito. Los otros jueces dijeron que no hubo la pluralidad de delitos que reclama esa figura penal.

El tribunal también instó al decomiso de 84 mil millones de pesos: puntualmente, $84.835.227.378,04 por el perjuicio ocasionado.

“Tenemos la certeza de que, mediante la tramitación de cincuenta y un procesos de licitación pública para la construcción de obras viales sobre rutas nacionales y provinciales en la provincia de Santa Cruz, entre los años 2003 y 2015, tuvo lugar una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional en los términos y condiciones establecidos por la ley penal”, sostuvo el tribunal en un breve comunicado tras leer el veredicto.

La maniobra buscó “asegurar y disimular un beneficio ilegítimo a favor de, por lo menos, dos de las personas imputadas en este proceso: Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Antonio Báez”.

El histórico fallo contra la ex presidenta se da a tres meses de que intentaran asesinarla y en medio de un escándalo de proporciones incalculables por las gravísimas filtraciones de los denominados “chats del lawfare o mafia judicial”, que involucra a jueces, funcionarios macristas, espías y altos representantes del Grupo Clarín que se reunieron en el exclusivo hotel de Lago Escondido, en Bariloche, con la aparente intención de orquestar una conspiración contra la hoy condenada líder del peronismo.

