Evo Morales en Escobar: “Entre Bolivia y Argentina somos una familia”

El ex presidente del vecino país encabezó un encuentro en el barrio Lambertuchi. Celebró el triunfo de Lula en Brasil y acusó a Estados Unidos de estar detrás del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner.

Evo Morales ya es un huésped recurrente del partido de Escobar, donde está una de las comunidades más grandes de bolivianos que residen en Argentina. A tres años de su última visita, el ex presidente encabezó este domingo a la tarde un encuentro en el barrio Lambertuchi, donde opinó sobre la actualidad regional, celebró el triunfo de Luis Lula en Brasil y cargó contra Estados Unidos por el atentado que sufrió la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Rodeado de una multitud, el ex mandatario fue el último orador de la jornada, en la que estuvo acompañado por el intendente en uso de licencia y secretario de Economía del Conocimiento de la Nación, Ariel Sujarchuk; la ministra de Gobierno de la provincia, Cristina Álvarez Rodríguez; el intendente interino Carlos Ramil y el subsecretario de Asuntos Parlamentarios y Electorales bonaerense, Javier Rehl.

“Yo soy muy optimista y creo que este proceso de liberación democrática va a continuar. El triunfo de Lula es una garantía para la liberación de Sudamérica. Su triunfo es como si estuvieran volviendo Néstor Kirchner, Hugo Chávez y Fidel Castro”, afirmó Morales durante el acto que se realizó en el predio de la Asociación Boliviana de Escobar. Mismo escenario en el que estuvo durante su última visita, en julio de 2019.

Gran parte de su discurso fue destinado a Estados Unidos y a su rol en la región. El ex mandatario boliviano consideró que las “doctrinas” del país norteamericano “están en decadencia”: “Ya fracasaron, están derrotadas”, remarcó.

Por otra parte, el dirigente de ascendencia indígena consideró que la nación presidida por Joe Biden tuvo injerencia en el atentado perpetrado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el pasado 1º de septiembre, en el barrio porteño de Recoleta.

“Cuando el imperio está en decadencia apela a la violencia y ese es el caso de lo que pasó con la hermana Cristina. Cuando pierde hegemonía, apelan al arma y la bala”, aseguró.

“Ningún tratado sobre derechos humanos ha sido ratificado por el congreso norteamericano, que nos habla de los derechos humanos. Ningún tratado sobre la madre tierra o medioambiente fue ratificado en Estados Unidos, pero ellos manejan el tema del medioambiente. Esa es la gran injusticia: la desigualdad”, enfatizó Morales.

En otro pasaje de su alocución, sostuvo que Estados Unidos no controla la droga porque “la regula” y que impulsa los golpes de Estado “cuando los pueblos se rebelan”.

“Cuando recuperan democráticamente sus territorios y recursos naturales, antes del golpe militar hay un golpe judicial o comercial”, sostuvo el presidente boliviano, que fue expulsado ilegalmente del poder de su país en noviembre de 2019.

Por otra parte, Morales elogió las políticas llevadas a cabo durante su gobierno, que se extendió desde 2006 hasta 2019: “Con nuestro modelo económico, en base a la nacionalización, demostramos que es posible mejorar la situación económica. Hubo siete años en los que Bolivia fue líder en crecimiento económico de Sudamérica”, afirmó.

Sobre ese punto, amplió: “Si yo le hacía caso al ministro que me decía que no nacionalice los recursos porque nos iban a demandar en el CIADI y con el Banco Mundial, no hubiera habido nacionalización. Para ser una autoridad no solo necesitas fuerza y energía, sino también valentía”.

“Somos una familia entre Bolivia y Argentina, con la misma historia. Somos países vecinos de por vida y, por lo tanto, podemos entendernos y complementarnos en las próximas generaciones”, cerró, entre aplausos.

La visita de Evo Morales a Escobar se dio en el marco de su llegada al país para participar una serie de actividades. El sábado estuvo en el 37° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, donde presenció “Seremos millones”, el documental de Diego Briata y Santiago Vivacqua que muestra gran parte de su historia política y se centra en el regreso a su país en 2020, tras el golpe de Estado que lo derrocó a fines del año anterior.

Antes, en Vicente López, encabezó la asamblea constitutiva en Argentina de la Runasur, que es la conjunción de la palabra runa (hombre en quechua) y Unasur (Unión de Naciones Suramericanas). Y también estuvo en La Plata, donde también dio una charla antes cientos de productores agrícolas de La Plata.

