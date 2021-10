La hermana de “Acero” Cali estalló contra Sujarchuk: “Ojalá pagues algún día”

Natalia Cali acusó al intendente de haber orquestado una operación de prensa para destituir a su hermano de la presidencia del Concejo Deliberante, en 2016. “No es rencor ni odio, es la necesidad de decir la verdad”, expresó.

A poco más de una semana del sorpresivo fallecimiento de su hermano, Natalia Cali hizo una fuerte acusación pública contra el intendente Ariel Sujarchuk, a quien responsabilizó de haber pergeñado una operación de prensa a fines de 2016 para destituirlo de la presidencia del Concejo Deliberante de Escobar.

La ex precandidata a concejal de Unite suele estar muy activa en sus redes sociales, especialmente en Instagram. Y tras la muerte de Jorge “Acero” Cali realizó allí varias publicaciones, muy cargadas de afecto hacia él. En una de ellas, incluso, reveló cómo fueron las últimas horas y el deceso del ex campeón mundial de kick boxing, quien fue hallado sin vida el domingo 10 a la mañana en el cuarto de un hotel de la ciudad de Santa Rosa, en la provincia de La Pampa.

Pero este martes Natalia Cali cambió el tono de sus publicaciones al recordar cuando su hermano fue electo presidente del Concejo Deliberante, el 10 de febrero de 2016. “Ese día fue histórico, por un amplio acuerdo entre todos los bloques, mi hermanito era nombrado presidente del HCD para hacer las cosas bien, siendo neutral a todos los bloques. Sin excepciones”, expresó.

En realidad, la llegada del ex luchador a la presidencia del Legislativo se dio tras un acuerdo opositor que desbancó del estrado al entonces concejal Hugo Cantero, quien había sido propuesto para ese cargo por el intendente Ariel Sujarchuk.

Aunque en ese momento el minoritario bloque oficialista acompañó la designación de Cali, quienes la impulsaron fueron los ediles del macrismo y los que respondían al ex intendente Sandro Guzmán. Para entonces, la relación entre el deportista y Sujachuk, que lo llevó en su lista como tercer candidato a concejal, ya no era buena. De hecho, a semanas de haber asumido su banca lo había acusado de “egoísta y autoritario” por no haberlo promovido para estar al frente del Concejo.

“La presidencia estaba abierta a todos., todos podían ir y eran recibidos por él mismo con una sonrisa. En eso, el Ejecutivo manda un expediente al HCD (que fue de público conocimiento) para ser tratado y mi hermano lo manda nuevamente a comisión para que se revea”, contó la hermana de “Acero”, quien es vecina de Garín.

Siguiendo su relato, recordó: “’No puede ser aprobado semejante delirio’, me dijo aquella vez. Incluso mi hermano le había pedido al intendente que reflexione, pero su par no tenía esas intenciones, solo buscaba beneficios propios y más poder (haciendo una inmobiliaria en ese partido). Mi hermano sabía que si se aprobaba era el comienzo del robo al partido y a sus vecinos”.

“Al negarse mi hermano a aceptar semejante delirio hicieron que se pidiera cambio de autoridades en el HCD, armando así una nota periodística donde hizo creer a muchos que mi hermano se robaba las tierras de los humedales y que, por supuesto, nada tenían que ver con la realidad”, comentó, en relación a un informe del noticiero Telenoche que sentenció el final de la presidencia de Cali y también el principio del fin de su breve incursión política.

“Amigos, el Legislativo no tiene facultad de hacer ninguna obra, solo lo puede hacer el Ejecutivo, el intendente, sino vean y díganme si miento. Mi hermanito ya no está. Pero estoy yo, y me acuerdo cada día el daño que le hizo la angurria de algunos. Y que insisto, todo fue armado para desprestigiar a una persona que para ellos era una molestia en su camino”, aseveró.

Ante el revuelo que generó aquel informe, el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad el martes 13 de diciembre de 2016 la destitución de Cali y en su lugar asumió el kirchnerista Pablo Ramos.

“Algunos pensarán que estoy enojada. Pero no. No es rencor ni odio por la cual me expreso, sino es la necesidad imperiosa de decir la verdad, como lo vengo haciendo desde siempre. Ariel Sujarchuk, ojalá pagues algún día”, concluyó.

Al conocerse la noticia del fallecimiento de “Acero” Cali, el jefe comunal expresó en las redes sociales sus condolencias, pero sin una semblanza ni fotos, tan solo una cinta de duelo y una mínima alusión a sus antecedentes de ex deportista y ex concejal. Es que después de aquel episodio la relación jamás se recompuso; todo lo contrario. Por eso su hermana hoy recoge el guante y da su versión de ese intrincado episodio, que dejó heridas sin cicatrizar.

