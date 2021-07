El intendente Ariel Sujarchuk presentó a sus candidatos para las PASO

El jefe comunal compartió una conferencia de prensa en el teatro Seminari con quiénes encabezarán la nómina del Frente de Todos a nivel local. Además, afirmó: “No tenía ningún interés en ser diputado nacional”.

Ya recuperado del coronavirus que lo aquejó durante un mes, el intendente Ariel Sujarchuk encabezó este viernes al mediodía una conferencia de prensa junto a los precandidatos a concejales y consejeros escolares que lideran la propuesta del Frente de Todos a nivel local.

En el encuentro, que se extendió por poco más de una hora, también habló de las obras que se están haciendo actualmente, de su internación en el hospital Néstor Kirchner e, incluso, se refirió a la postulación de Roberto Costa a concejal por la boleta de Juntos (ver nota acá).

“Hay mucha gente en nuestra lista que nunca participó en política. Incorporamos a los movimientos sociales, a los pastores, a una vecina trans muy querida que representa a la diversidad. En toda esa diversidad hay un eje muy importante de mi gestión: el trabajo”, analizó el jefe comunal durante el evento, que tuvo lugar en la sala B del teatro Seminari.

“Todos, tanto los más jóvenes como los más grandes, son trabajadores honestos que aman profundamente lo que hacen y que vienen a distintos lugares de mi gestión no por beneficio personal, sino por el beneficio colectivo de mejorar la calidad de vida de todos nuestros vecinos”, aseguró.

A su lado, estuvieron sentados la secretaria Legal y Técnica y primera precandidata a concejal del oficialismo (ver nota acá), Laura Guazzaroni; el titular de la UGC N°1 y número 2 de la lista, Andrés Mucilli, y los candidatos a consejeros escolares José Guido y Gabriela Rossi.

También estuvieron presentes el secretario general, Carlos Alberto Ramil, y el secretario de Gobierno, Javier Rehl, quien será candidato a senador bonaerense por la primera sección electoral (ver nota acá). “Vamos a tener un gran senador provincial que se va a ocupar que las cosas vengan para Escobar y no para su familia”, afirmó Sujarchuk.

Por otra parte, el mandatario manifestó que la cantidad de obras que se hicieron y se proyectan hacer es “enorme e histórica”. “Mi compromiso con el electorado es que mi segundo mandato sea mejor que el primero”, insistió, en línea con lo que dijo el 27 de octubre de 2019, cuando obtuvo la reelección (ver nota acá).

“Llegando a la mitad de nuestro mandato, y en el medio de una crisis económica que trae la pandemia, estoy en condiciones de decir que ya estamos superando la cantidad de obras que habíamos hecho en los primeros cuatro años de gestión”, sostuvo.

Más adelante, en la rueda de preguntas con los medios presentes, el jefe comunal remarcó que para él era “cero importante” ser candidato a diputado nacional en estas elecciones. “Es cierto que mi nombre circuló y que en una entrevista me preguntaron si sería candidato y yo dije que sería un honor, pero también es cierto que en la mitad del proceso me agarró un Covid grave y yo no puedo andar haciendo campaña y saltando de ciudad en ciudad”, detalló.

“No tenía ningún interés en ser diputado nacional. Si el Presidente me proponía encabezar la lista tendría que haber visto qué contestaba, pero eso no sucedió. Si es cierto que mi nombre estaba, porque mido bien acá y afuera”, remarcó.

Sujarchuk sostuvo que la lista de precandidatos a legisladores nacionales del Frente de Todos encabezada por Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollán es “bárbara”. “Si vos exponés a alguien que se ocupa de políticas sociales y al ministro de Salud provincial es porque tenés mucho para mostrar”, enfatizó.

Por otra parte, se refirió a las PASO de Juntos en las que competirán Facundo Manes y Diego Santilli: “Tienen que explicar lo inexplicable, es su dinámica”, disparó.

En relación al ex vicejefe de gobierno, sostuvo que “es legal lo que está haciendo” y agregó que no pensó en quién resultará vencedor de la interna. “No sé cuál de los dos va a ganar, pero me tiene sin cuidado. Al que gane después lo vamos a vacunar electoralmente”, remarcó.

A su vez, el jefe comunal dio su punto de vista sobre el cierre de listas de este sábado: “Treinta días antes creemos que nos corresponde un montón, quince días antes nos conformamos con lo que ya teníamos y diez minutos antes rogamos que nos den algo. Así es la política. El Frente de Todos puede mostrar unidad y la oposición no”, manifestó.

Por último, opinó sobre la candidatura de Roberto Costa como concejal por el frente Juntos: “Todo vuelve. No es mi estilo hablar mal de nadie y su postulación puede ser un acto de humildad gigante”, ironizó.

“Lo felicito al senador, me alegra que vuelva a Escobar después de tanto tiempo y ojalá que se quede, porque va a ser un placer debatir con él en el Concejo como lo hicimos con su hijo Leandro o con cualquier otro integrante de su familia”, concluyó.

Por Alejo Porjolovsky

Fuente: El Día de Escobar

