Patricia Bullrich pasó por Maschwitz y afirmó: “Estamos dando pasos gigantes”

De regreso de un Seminario Nacional de Lucha contra el Narcotráfico que se llevó a cabo en Campana, Patricia Bullrich hizo una escala en la localidad de Ingeniero Maschwitz este viernes a la tarde para compartir un encuentro con dirigentes de Juntos por el Cambio. Durante su alocución, realizó una encendida defensa del presidente Javier Milei y puso como objetivo “ganar la provincia de Buenos Aires” en las próximas elecciones.

“Estamos en una política de shock, una política de cambio profundo. Conseguimos superávit fiscal, estamos bajando la inflación a un número impresionante, el país tiene hoy herramientas para ordenarse, para achicar el Estado y generar más dinero para la gente”, sostuvo la ministra de Seguridad en una suerte de balance de los primeros ocho meses de Milei en la Casa Rosada.

También destacó que se logró “algo que en la campaña nadie creía que iba a ser posible y es que terminamos con los piquetes”. “¿Por qué se pudo hacer ahora y en otro momento no? Por decisión política. Y por animarse. Porque si tenés miedo, no gobernás. Si pienso ‘no, tengo miedo que haya un muerto’, no gobierno. ¿Y por qué no hay muertos? Porque las cosas se hacen profesionalmente”.

Sobre este punto, consignó que hay “86 procesados” de organizaciones sociales por presunta extorsión a los beneficiarios de planes sociales. “Hay una recuperación de la libertad del individuo y eso se ve en la disminución de la gente (que va a las marchas)”, observó.

Freno. Bullrich aseguró que el gobierno logró terminar con los piquetes (Foto: Tomás Vega).

“Los pasos que estamos dando son gigantes, tenemos que entender la profundidad del cambio”, remarcó. En otro momento, sin nombrarlo, la ministra pareció dirigirse a Mauricio Macri y a quienes siendo parte del oficialismo cuestionan en voz alta algunas medidas. “Cuando uno es parte de un gobierno, ciertas cosas se las banca y se las guarda. A mí no me gustaba que antes al frente de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia) haya un representante de futbolistas (por Gustavo Arribas), pero me la banqué”, lanzó.

Bullrich también analizó el “contrato social con la población” entre quienes la votaron en la primera vuelta y los votantes de Milei. “No es un contrato entre políticos, nos comprometimos con los votantes que nos eligieron para llevar un cambio en acción en el gobierno. Y esos contratos no se pueden romper de un día para el otro, porque son el bienestar o la destrucción de la Argentina”, aseguró.

En retrospectiva, analizó que “equivocadamente” la competencia electoral entre ella y Milei para entrar al ballotage tuvo “cierta violencia”, pero valoró el acuerdo posterior a los comicios de octubre. “Pusimos por delante que el cambio sea ganador”, dijo. Además, señaló: “Tomamos conciencia de que (Sergio) Massa había estado a tres puntos de ganar en primera vuelta y ese camino era imperdonable. Por eso decidimos apoyar el camino de cambio más votado y quienes me votaron a mí masivamente acompañaron”.

El encuentro tuvo lugar en una cafetería de la calle Mendoza, esquina El Dorado, y contó con la presencia de numerosos dirigentes locales y de la región. Bullrich habló unos veinte minutos y retomó la palabra después de una ronda de micrófono abierto con los asistentes. En el cierre, y ya en clave electoral, arengó: “No podemos perder un solo soldado y un solo voto, porque en la próxima el objetivo es ganar la provincia de Buenos Aires todos juntos. Hay que ponerse ese objetivo en la cabeza y… chau Kicillof”.

Mesa. Bullrich estuvo acompañada por Valenzuela, Klix y otros dirigientes (Foto: Tomás Vega).

Palito para Sujarchuk

La llegada de Bullrich a Ingeniero Maschwitz ocurrió poco después de las 15.30. Antes había estado en Campana, donde participó del panel principal del Seminario Nacional de Lucha contra el Narcotráfico y Control de Precursores Químicos – Región Norte. El evento tuvo lugar en el auditorio Tenaris y también estuvieron el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, y el intendente anfitrión, Sebastián Abella.

Originalmente, la idea era que esta actividad se realizara en Escobar. De hecho, quien la organizó es Walter Klix, referente local de Bullrich y funcionario del Ministerio de Seguridad de la Nación, donde se desempeña como director de Control de Precursores Químicos. Sin embargo, en los últimos días, el seminario cambió de sede.

Cerca del cierre del encuentro en Maschwitz, Klix se refirió al tema y criticó al intendente de Escobar. “Las formas de (Ariel) Sujarchuk son las que hicieron que hoy el seminario no se haga en Escobar y se tenga que hacer en Campana. Como escobarense, me hubiera gustado hacerlo acá”, señaló.

Por otra parte, entre los asistentes al encuentro en Maschwitz estuvieron el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela; el referente de La Libertad Avanza en Escobar y candidato a intendente en 2023, Eduardo Gianfrancesco; los concejales Diego Castagnaro y Gabriela Hernández y el ex precandidato a intendente de Juntos Mariano Castagnaro, que el año pasado compitió con la boleta de Horacio Rodríguez Larreta y perdió la interna frente a Klix, quien valoró su apoyo y su presencia.