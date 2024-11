Espert en Escobar: “Kicillof es un deforme mental y un reverendo hijo de puta”

El diputado nacional y referente de La Libertad Avanza (LLA), José Luis Espert, visitó este viernes al mediodía la ciudad de Belén de Escobar para compartir un encuentro junto a dirigentes y militantes de este espacio político. Durante su intervención, realizó una violenta crítica contra el gobernador Axel Kicillof y puso como principal objetivo “recuperar la provincia de Buenos Aires” en las elecciones de 2027.

“Los liberales queremos al individuo erguido sobre sí mismo, queremos que ustedes, la gente, amen a su país. Y para eso debe sentirse digno, tiene que sentir que lo que cobra de su laburo le permite llegar a fin de mes. Que si se va del trabajo a su casa no lo van a matar en el camino”, sostuvo el actual presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en la Cámara Baja.

Con su tradicional estilo confrontativo, Espert no perdió oportunidad para opinar sobre la controversia generada en torno a los materiales de educación sexual que fueron distribuidos en diferentes escuelas bonaerenses. “Parte de esa dignidad es sentir que sus hijos tienen clase, que les enseñan matemática, lengua y no la mierda que el deforme mental de Kicillof le mete en la cabeza a chicos de 12 años que no saben sumar, reverendo hijo de puta. Ser liberales es defender esa dignidad que el gobernador nos quiere quitar”, arremetió.

De cara al futuro, Espert se refirió al deseo de derrotar electoralmente al kirchnerismo en las próximas elecciones. “Por eso el año que viene, en Escobar y en la provincia de Buenos Aires, le vamos a ganar al kicillofismo. Y en 2027 los vamos a sacar definitivamente de la provincia. No vamos a dejar que nos caguen la vida con otro de sus gobiernos. En el 2027, al nido kicillofista, la libertad lo va a romper”.

Distendido. Espert compartió mesa con varios dirigentes de La Libertad Avanza.

En otro pasaje también habló sobre la oportunidad de enfrentarse electoralmente a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en las próximas legislativas. “A mí me parecería una cosa extraordinaria que compita el año que viene, porque como le vamos a ganar, el kirchnerismo no va a poder disimular que perdió la provincia de Buenos Aires, porque la perdería de la mano de su gran estandarte. Así que yo feliz de que Cristina Kirchner compita en el año que viene”.

Por otra parte, el diputado realizó una enérgica defensa de la gestión Javier Milei. “Tenemos un presidente que está haciendo historia. Nunca en Argentina, desde que hay democracia hace 40 años, un presidente hizo lo que dijo durante la campaña. Es récord histórico porque es el primer presidente en ser recibido por Donald Trump”.

“Nuestro presidente ha sido el primero en la historia en presentar un presupuesto frente a la Asamblea legislativa. Es récord histórico que en 10 meses ha reducido 10 veces la tasa de inflación”, y afirmó que LLA va a romper un nuevo récord, porque “en provincia de Buenos Aires va a gobernar un liberal en el 2027”.

El encuentro tuvo lugar en un bodegón de la calle Belgrano, entre avenida Tapia de Cruz y Estrada. Contó con la presencia de numerosos dirigentes locales y de la región. Entre ellos estuvieron el presidente de LLA en la provincia, Sebastián Pareja; el referente local, Eduardo Gianfrancesco; el diputado provincial, Ramón “Nene” Vera; los tres concejales libertarios de Escobar y otras figuras más o menos conocidas, como Maximiliano Patti.

Espert habló unos veinte minutos y retomó la palabra después de una ronda de micrófono abierto con los asistentes. En el cierre, arengó al grito que ya es insignia del partido: “¡Viva la libertad, carajo!”.

2027. Espert remarcó la importancia de ganarle las elecciones a Kicillof.

Un dardo de Espert contra Sujarchuk

En un tramo de su exposición, el diputado nacional habló sobre el estado en el que se encuentran los municipios del conurbano bonaerense y criticó los impuestos que pagan los ciudadanos argentinos. “Hay que mostrar el contraste de lo que está pasando a nivel nacional versus lo que pasa en la provincia de Buenos Aires y en lo que son los municipios gobernados por kirchneristas. Hay una obsesión que compartimos con el presidente y es que la gente deje de ser esclava de la política”.

“Una de las claves para que la gente deje de ser esclava de la política es, por ejemplo, eliminar impuestos. El primer impuesto que eliminamos a nivel nacional es la inflación. Entonces el primer impuesto que hay que eliminar es el de la tasa de inspección de seguridad e higiene. ¿Ustedes creen que alguien que tiene un comercio, un restaurante o un bar va a permitir que haya cucarachas arriba de la mesa? Es un robo. ¿Quién es Sujarchuk para investigarnos a nosotros? Nos están mojando la oreja”, concluyó, enfático.