Escalofriante: encuentran un esqueleto humano a la vera del Arroyo Escobar

Un espeluznante suceso ocurrió este jueves a la noche en inmediaciones del Arroyo Escobar y la autopista Panamericana, donde personal policial encontró un esqueleto humano oculto entre la vegetación. Por ahora, el caso se encuentra en plena etapa investigativa.

Los primeros indicios dan la pauta de que se trataría de una persona que se quitó la vida, ya que el cadáver tenía a su alrededor una soga de nylon blanco que colgaba de un árbol. Al parecer, el cuerpo pertenecería una persona de sexo masculino.

Los efectivos policiales llegaron al lugar al anochecer tras tomar conocimiento de un video que estaba circulando por WhatsApp y al que tuvo acceso El Día de Escobar. En la filmación se ve al esqueleto recostado en una zanja, cerca del arroyo. Alrededor suyo hay una soga que cuelga de un árbol entre varias ramas caídas.

El esqueleto conservaba algunas prendas de vestir ajadas por el paso del tiempo a la intemperie. Puntualmente, tenía un pantalón azul hecho girones, con un cinturón de cuero y zapatillas deportivas Topper.

“Por el momento no podemos estimar la data del deceso de esta persona. Pero claramente estamos hablando de largos meses o incluso años”, expresó a este medio un vocero policial. Se estima que un cadáver puede tardar entre 3 y 5 años hasta esqueletizarse, según las condiciones climáticas.

Operativo. Patrulleros sobre la Colectora Este, a metros del arroyo (Foto: Karina Forlín).

Respecto a las causas de la muerte, la principal hipótesis es que se trataría de un suicidio, dada la presencia de la soga rodeando el cuerpo y sujetada al árbol. Se especula que la persona se habría ahorcado. Su identidad no pudo determinarse, ya que no se encontró ninguna pertenencia ni documentación que pueda dar siquiera una pista.

Uno de los tantos aspectos llamativos de este caso es que no se haya descubierto antes. Al respecto, las fuentes policiales consultadas indicaron que se trata de un lugar de difícil acceso y que no alcanza a verse desde la Colectora Este o la avenida De los Lagos. No obstante, resulta cuanto menos curioso que el olor que emana un cuerpo al descomponerse no haya sido advertido.

Del operativo participaron efectivos del Comando de Patrullas y de la comisaría Escobar 2da, con asiento en la localidad de Ingeniero Maschwitz. También asistieron representantes de la Unidad Funcional de Instrucción Nº5 y personal de Policía Científica. Las patrullas permanecieron varias horas sobre la Colectora Este, lo que llamó la atención de vecinos y transeúntes.

A la espera de determinar la identidad del occiso y las circunstancias en las que falleció, la Policía instruyó un sumario caratulado “averiguación de causales de muerte”.