El Mundial de Clubes 2025: todo lo que hay que saber

A pesar de que todavía quedan unos cuantos meses para que dé el pistoletazo de salida, el Mundial de Clubes 2025 parece que ya está dando que hablar. Y es que hace solo unos días que se ha mostrado al mundo el logo de esta nueva edición.

De este modo, aunque todavía no se sabe con seguridad dónde se van a disputar exactamente los encuentros que conformarán la competición, ya sabemos que va a ser algo diferente a lo que habíamos visto hasta ahora.

Después de todo, nos encontramos ante la primera edición que presenta un formato distinto, de modo que ahora nos vamos a encontrar con un total de 32 clubes que se verán las caras en alguna ciudad de Estados Unidos.

Misma competición, diferente formato

El Mundial de Clubes, una competición que promete emoción y encuentros únicos, nació hace casi una década en la mente de Gianni Infantino, presidente de la FIFA. No obstante, el germen es todavía más antiguo, ya que dicha idea bebe de la Copa Intercontinental.

Este evento se celebró entre 1960 y 2004, y reunía a los campeones de Sudamérica y de Europa para que se enfrentaran en el campo. Con los años, esto ha evolucionado en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA que conocemos hoy en día.

En 2023, no obstante, la FIFA ya anunció un cambio en el formato que sería implementado en 2025 y que promete transformar la competición. Y el punto principal, claro está, gira en torno a la ampliación de cupos.

Así, si estábamos acostumbrados a ver a siete equipos compitiendo por el título, la próxima edición presentará un total de 32 clubes. Además, el formato dejará de ser anual y traerá importantes modificaciones en el sistema de clasificación.

Quiénes participan en el Mundial de Clubes

Por parte de los clubes latinoamericanos, es de esperar la participación de algunos de los equipos más conocidos del continente. Por un lado, encontramos al Boca Juniors y su patrocinador Betsson, la conocida marca de casinos online y apuestas deportivas. Por el otro, equipos como el Palmeiras o el Fluminense, que ya se clasificaron en ediciones anteriores y cuya participación, por lo tanto, está confirmada.

No obstante, Europa también envía a algunos de sus equipos más potentes, como el Manchester City o el Real Madrid. Puede sorprender, no obstante, que el Barcelona o el Liverpool no vayan a estar presentes, y eso se debe a que la nueva clasificación se basa únicamente en los últimos resultados.

La nueva fórmula convierte a esta en una competición mundial. Así, estas serán las confederaciones que participarán:

Sudamérica: En su caso, cuenta con seis plazas.

En su caso, cuenta con seis plazas. Europa: Presentará hasta doce clubes, de los cuales ya se han confirmado los mencionados arriba.

Presentará hasta doce clubes, de los cuales ya se han confirmado los mencionados arriba. América Central y del Norte: Dispone de cuatro plazas, ocupadas por el Club León, el Monterrey y el Seattle Sounders.

Dispone de cuatro plazas, ocupadas por el Club León, el Monterrey y el Seattle Sounders. África: El continente africano podrá presentar cuatro equipos. De momento, el Wydad AC y el Al Ahly están confirmados.

El continente africano podrá presentar cuatro equipos. De momento, el Wydad AC y el Al Ahly están confirmados. Asia: Dispone de otras cuatro plazas. A estas alturas, está confirmada la participación de Diamantes Rojos y del Al Hilal SFC.

Aunque todavía no se sabe con seguridad en qué ciudades se disputarán los encuentros, se sospecha que la competición se celebrará en la costa este de los Estados Unidos. En todo caso, tendremos que esperar hasta junio de 2025, así que todavía hay margen de tiempo para nuevas informaciones, noticias e incorporaciones de última hora.