El garinense Ariel Rojas se retiró del fútbol profesional: “Entregué todo”

En su primera presentación como local por el nuevo torneo de la Liga Profesional, River Plate recibió el sábado a Belgrano y le ganó por 3 a 0. No fue un partido más para el volante Ariel Rojas (38), que se retiró del fútbol vistiendo los colores del elenco cordobés en el estadio donde vivió los momentos más grandes de su carrera: el Monumental.

El “Chino” es oriundo del barrio Baldi, de la localidad de Garín, y disfrutó de una gran carrera como profesional. Su pico de rendimiento lo tuvo con el Millonario en la temporada 2014/15: ganó el Torneo Final 2014, la Superfinal y la Copa Sudamericana de ese mismo año.

Además, el equipo dirigido por Marcelo Gallardo se alzó la Recopa Sudamericana y la Copa Libertadores 2015, aunque Rojas no estuvo en las finales porque prefirió quedar libre e irse al Cruz Azul de México.

Dos años después volvió a River y ganó la Copa Argentina 2017. En 2018 fue campeón de la Supercopa ante Boca y jugó algunos partidos de la Libertadores, pero de vuelta quedó libre el 30 de junio y no fue parte del histórico título en Madrid.

Última función. En el partido ante River entró en el complemento y los hinchas lo aplaudieron.

Sumando sus dos etapas en el club de Nuñez, marcó tres goles y jugó 153 partidos. Tuvo un gran paso y por eso fue tratado con cariño por los hinchas en la despedida.

Rojas se inició en las inferiores de Vélez, donde debutó en 2007. Después pasó a Godoy Cruz de Mendoza. En el Tomba explotó futbolísticamente y estuvo hasta 2012: jugó 171 partidos y convirtió 11 goles.

En 2012 llegó a River, que compró su pase; estuvo tres años y emigró al Cruz Azul. En México permaneció dos temporadas, volvió a Nuñez, jugó un año y se fue a San Lorenzo de Almagro.

También pasó por Atlético Tucumán y Central Córdoba de Santiago del Estero antes de fichar en Belgrano de Córdoba, su club desde 2021 hasta 2024.

Clásico. Uno de los tantos partidos que enfrentó a Boca jugando para el Millonario.

“Me voy con la satisfacción de haber entregado todo”

A pesar de la derrota de su equipo, Ariel Rojas fue uno de los futbolistas más buscados por los periodistas al término del partido. “Me voy con la satisfacción de haber entregado todo. Charlamos con mis compañeros sobre el tema y me preguntaban cosas, porque me veían entrenar todos los días y no se imaginaban que me iba a retirar”, contó.

“Es un proceso interno que venía meditando desde hace un tiempo. Es momento de darle paso a los jóvenes, ellos son el futuro de Belgrano. Si los puedo ayudar desde otro lugar bienvenido sea, seguiré ligado al club”, expresó el zurdo, ya como un ex jugador.

En su último partido Rojas recibió una plaqueta de reconocimiento de manos del vicepresidente de River, Matías Patanián, y entró al campo a los 28 minutos del complemento, en reemplazo de Francisco Facello, ante el aplauso de todo el Monumental.

“La despedida fue muy linda. Había recibido muchos mensajes, más de lo que esperaba. Me escribieron ex compañeros, gente con la que trabajé, les agradezco a todos”, confesó, feliz por la carrera que hizo.

Ahora llegó el momento de descansar, compartir más tiempo con su familia, como comentó, y proyectar una nueva etapa en su vida, que seguramente lo encontrará ligado a su pasión: el fútbol.