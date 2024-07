Dos atletas escobarenses competirán en los Juegos Olímpicos

Los Juegos Olímpicos son el evento deportivo más relevante y significativo que existe, y en el que todos desean participar. Se desarrollan cada cuatro años en ciudades emblemáticas, y durante tres semanas no hacen más que llamar la atención del mundo entero, que sigue expectante el desempeño de los deportistas de cada una de las disciplinas.

Llegar a clasificar nunca fue una tarea fácil, y lo destacable es que en estos Juegos Olímpicos dirán presente dos mujeres que viven en el partido de Escobar, más allá de haberse criado y formado deportivamente en otras localidades. Ambas eligieron radicarse en el distrito por cuestiones familiares y buscando nuevos aires, más cerca del verde y el aire puro. Ya son dos escobarenses más.

Se trata de Daiana Ocampo (33) y Lucía Falasca (30), que serán representantes nacionales en atletismo y vela, respectivamente. Desde el viernes 26 hasta el domingo 11 de agosto estará encendida la llama olímpica en la capital francesa. Algunas disciplinas comenzarán hasta dos días antes, como es el caso del fútbol y el rugby.

Orgullo. Las atletas Daiana Ocampo y Lucía Falasca representarán al distrito en la olimpíadas.

Corriendo por París

Oriunda de Pilar, Daiana Ocampo vive desde 2018 en Loma Verde, junto a su marido y su pequeña hija. Logró su pasaporte a París bajando 26 segundos la marca mínima en la maratón de Hamburgo (Alemania), el 28 de abril. Allí terminó séptima en la clasificación general femenina de los 42k y fue la única no africana en el top 10. “Pude demostrar de lo que soy capaz”, afirmó.

Consiguió cruzar la meta con un registro de 2 horas, 26 minutos y 24 segundos. La marca mínima que exige la Federación Internacional de Atletismo para clasificar es de 2hs 26’ 50’’. “Creo que estas emociones no se pueden describir con palabras. Siempre creí en mí para alcanzar esta meta, otras veces dudé porque no siempre las cosas salieron como las planeé y algunos de esos momentos fueron golpes duros”, expresó post competencia, recordando las veces que no pudo cumplir su sueño por muy pocos minutos.

La carrera de los 42 kilómetros es la última competencia de los Juegos Olímpicos: se hará el sábado 10 de agosto. Allí estará Ocampo, representando a un país, a Pilar y a Loma Verde, cumpliendo el máximo anhelo de su vida deportiva.

Hazaña. Daiana Ocampo logró cumplir un sueño al clasificar a los Juegos Olímpicos de París.

Surcando el Mediterráneo

Lucía Falasca vive en Garín desde 2021, es pareja del remero local Francisco Esteras -ya retirado-, quien además es su actual preparador físico. Practica vela desde los 8 años y para clasificar a París debió pasar la instancia nacional. Compitió en el Mundial de Holanda 2023, en donde Argentina quedó entre los mejores 16 países, hecho que le otorgó el pasaporte a la competición.

También estuvo en el selectivo interno, con la suma de tres torneos internacionales, y en el Mundial de Mar del Plata disputado en enero de este año, donde terminó de cerrar su clasificación individual.

“Estoy súper contenta por la experiencia que vamos a vivir. Físicamente me siento impecable. Tengo un gran equipo de trabajo, estoy bien preparada y soy optimista. Quiero disfrutar mucho sabiendo que tengo todo para lograr un buen resultado”, declaró, expectante por lo que vendrá.

Perseverancia. La garinense dirá presente una vez más en esta nueva edición de los Juegos Olímpicos.

Para ella será la tercera vez en esta competencia de elite. Ya estuvo en los Juegos de Río de Janeiro 2016, donde clasificó undécima, y también en Tokio 2021, ubicándose en el puesto 30. Compite en ILCA 6, la categoría de mayor exigencia física y técnica en vela, además de ser la clase más popular a nivel nacional e internacional.

Para cumplir su deseo de dar lo mejor de sí, a principios de marzo voló con destino a Europa y compitió en una World Cup en Palma de Mallorca, donde quedó en el puesto 19, su mejor resultado en una Copa del Mundo.

Dos sueños olímpicos que se pondrán en marcha en pleno corazón europeo. Dos deportistas de elite que darán todo para hacer el mejor papel posible, disfrutando una experiencia única.