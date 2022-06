Ángela Leiva le dio el toque final a los festejos del 48º aniversario de Savio

La popular cantante brindó un show de más de una hora ante un gran marco de público. Fue en el cierre de un festival artístico en la plaza de la estación. Por la mañana hubo un acto protocolar y un desfile cívico.

Ante más de diez mil personas que soportaron estoicamente el frío, la cantante tropical Ángela Leiva deslumbró y le puso el broche de oro este domingo a los festejos por el 48º aniversario de Maquinista Savio. Fue un recital de poco más de una hora, en el que repasó sus canciones más conocidas e hizo cantar y bailar al público.

La popular artista oriunda de Tandil se subió al escenario cuando ya estaba entrada la noche y rápidamente cautivó a la multitud presente alrededor del imponente escenario, montado sobre la plaza de la Madre y el Niño, ubicada en la intersección del boulevard 5 de Junio y la ruta 26.

Las primeras canciones de la lista fueron Me voy, Él me mintió y Lo que me hizo usted. Después, el repertorio continuó con Equivocada, Amiga mía, Mala jugada, Si una vez y Ladrón de porquería, acompañada por su banda musical mientras el público disfrutaba y bailaba.

Más adelante, tras anunciar que el 4 de diciembre se presentará en el mítico stadium Luna Park de Capital Federal, entonó Amor Prohibido, Pero me acuerdo de ti -cover de la estadounidense Christina Aguilera-, Llamadas extrañas y Amiga traidora.

Sobre el cierre del recital, la cantante recibió un ramo de flores y una distinción por su “aporte al arte y la cultura nacional” de manos de la subsecretaria de Gestión Cultural e Inclusión Social, Verónica Rapetti, y del subsecretario de Turismo y Promoción Cultural, Ariel Lovizio.

Finalmente, Leiva se despidió del público saviense con El listón de tu pelo, su hit más reciente que lanzó junto a la banda mexicana de cumbia Los Ángeles Azules.

La artista tandilense, que ganó popularidad con su papel de Gina en la telenovela La 1-5/18 de Canal 13, se presentó por primera vez en el partido de Escobar y el público se fue más que satisfecho.

El festival artístico había empezado poco después del mediodía con la presentación de varios exponentes de la cultura musical escobarense: Marcos Schneider, Nicolás Huari, Toque Imperial, La Belice, Esencia Salamanquera y Sabu.

Durante toda la tarde, además, los vecinos pudieron disfrutar de una feria de emprendedores con productos artesanales y food trucks.

El primer desfile de la pospandemia

La celebración del aniversario de la localidad comenzó a la mañana con un desfile cívico del que participaron escuelas públicas, centros culturales, agrupaciones gauchas, colectividades, clubes, murgas y entidades de bien público.

Se trató del primer evento de este tipo en los últimos dos años, ya que desde la llegada de la pandemia de coronavirus los clásicos desfiles cívicos en el partido de Escobar habían dejado de hacerse.

Antes se realizó un acto protocolar del que participaron el intendente interino Carlos Ramil; el intendente en uso de licencia Ariel Sujarchuk y la presidenta del Concejo Deliberante, Laura Guazzaroni, entre otras autoridades.

“Estamos muy felices de celebrar un aniversario más de Maquinista Savio y de que se hayan dado las circunstancias para que también se diera aquí el primer desfile desde que llegó la pandemia”, remarcó Sujarchuk.

Fuente: El Día de Escobar

