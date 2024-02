Bruno Zuculini se floreó con un golazo en el triunfo de Racing sobre Newell’s

Fue la noche perfecta en Rosario, tanto para Racing como para Bruno Zuculini, que además de anotar un golazo fue la figura de un partido a pedir de la Academia: 4 a 0 sobre Newell’s, que llegaba puntero y con puntaje ideal este lunes al inicio de la quinta fecha de la Copa de la Liga Profesional.

A pesar de la abultada diferencia en el marcador, el partido fue parejo, pero Racing tuvo la contundencia que al local le faltó. Así, a los 26’ del primer tiempo se puso en ventaja con un remate de Facundo Mura que se desvió en Luciano Martino y dejó sin chances al arquero Ramiro Macagno.

Cuando que el rojinegro estaba al acecho del empate, un error del propio Martino en la salida dejó mal parados a sus compañeros y Racing lo aprovechó con una contra letal que nació en los pies de Zuculini y finalizó con la definición de Adrián Martínez para el 2 a 0, antes de que cayera el telón del primer acto.

Partidazo y promesa de un segundo tiempo vibrante. En el complemento todo seguía igual, hasta que a los 2’ un centro despejado defectuosamente de cabeza por Gustavo Velázquez dejó la pelota picando delante del área con Zuculini para recibirla de frente. El volante se perfiló para darle de zurda y sacó un remate implacable, que viajó treinta metros en el aire para colarse en el ángulo superior izquierdo.

Un gol memorable, que el escobarense festejó con todo el fervor. No era para menos: no sólo por la factura del remate sino también porque fue el primer gol con la camiseta de Racing desde su regreso. La última vez que convirtió había sido en la temporada de 2014. Con la albiceleste, fue su undécima conquista.

El gol de Zuculini le dio a Racing la tranquilidad necesaria para administrar el partido y dejó al local grogui, contra las cuerdas, desairado entre su falta de definición y el alto costo que tuvo que pagar por cada error defensivo.

Sin embargo, habría más: el 4 a 0 final, que llegó de nuevo por intermedio de “Maravilla” Martínez, a los 12’. Un premio excesivo para Racing y un castigo desmedido para Newell’s, que igualmente se fue aplaudido por la hinchada, que alentó en todo momento y especialmente con más intensidad en los minutos finales.

Bruno Zuculini Racing 3-0 Newells, Fecha 5 Copa de la Liga del Futbol Argentino 2024pic.twitter.com/drOpnVOqEB — ArgenGoles (@ArgenGoles_) February 13, 2024

Zuculini: “Fue una noche espectacular”

“Es un golazo, pero no lo recuerdo. Te juro que no lo recuerdo. Tengo una imagen de cuando entra, pero lo tengo que ver ahora de vuelta en el vestuario. Es un gol muy importante para mí, pero principalmente para el equipo, porque nos dio la tranquilidad para seguir jugando y sosteniendo la idea que tenemos de jugar, presionar y estar los 90 minutos concentrados. Sirve para la confianza, para demostrarnos a nosotros que estamos trabajando bien”, expresó ante las cámaras de ESPN el mediocampista, de 30 años.

Además, el ex River declaró: “Venía de muchos meses sin jugar. Hoy realmente lo estoy disfrutando. Racing me abrió las puertas para volver a mi casa. Los capitanes me recibieron de la mejor manera, trato de disfrutarlo”.

“Fue una noche espectacular, una noche de esas que hay que repetir. Trabajamos para que se hagan costumbre, que se hagan normales. Detrás de este partido hay mucho trabajo, mucha humildad, solidaridad entre nosotros. Seguiremos en este camino de seguir corrigiendo cosas y puliendo errores que tenemos como equipo. Es un paso importante, pero los pies sobre la tierra porque falta mucho”, agregó el volante de Racing, que fue la figura del partido en el estadio Marcelo Bielsa.

Zuculini también reconoció que Racing tuvo la suerte de su lado frente a Newell’s y reconoció la jerarquía del rival: “Tuvimos mucha suerte, tienen un gran equipo y un gran cuerpo técnico que admiro mucho, con un gran jugador como Ever Banega que es jerarquía pura para el fútbol argentino. Es espectacular que vuelva”.

Además, dejó un mensaje para los hinchas: “Que la gente se permita ilusionar, pero detrás de nosotros hay mucho trabajo y vamos a seguir para que Racing siga compitiendo al máximo nivel. Los pies sobre la tierra, para que Racing gane cada fin de semana”, planteó apenas terminado el partido y con la sonrisa de oreja a oreja.