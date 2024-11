Un joven piloto de Ingeniero Maschwitz podría competir en la Fórmula 1

La prestigiosa fábrica de automóviles Cadillac anunció este lunes su llegada a la Fórmula 1 en 2026. Esta entrada significa un hito importante en la historia del deporte, ya que implica expandir la parrilla a 11 equipos y supone un retorno significativo de una marca estadounidense al circuito automovilístico. General Motors será el socio principal de la escudería, en un plan para reforzar la presencia de la F1 en Estados Unidos.

Naturalmente, el anuncio desató el furor y la expectativa de los fanáticos, que ya están especulando sobre quiénes podrían formar parte del futuro equipo. Aunque la conformación de la escudería aún está en proceso, inmediatamente surgió el nombre de un argentino como posible candidato para ocupar una plaza.

Si bien por momentos circuló el nombre de Franco Colapinto, quien está destacándose en su primera temporada en la máxima categoría, los rumores hablan de Nicolás Varrone, un joven de 23 años oriundo de Ingeniero Maschwitz. El piloto ya cosecha varios éxitos en el automovilismo y sus habilidades al volante dejan entrever un futuro prometedor.

La especulación se desató después de que el noticiero deportivo ESPN confirmara mediante un posteo en X (ex Twitter) la llegada de Cadillac a la Fórmula 1. Varrone no desperdició la oportunidad y mediante una cita a la publicación se postuló como posible integrante del futuro equipo. “Dios, ¿tú me escuchas?”, escribió el joven piloto.

Campeón. El pilloto maschwitzense se consagró en las 24 Horas de Le Mans el año pasado.

Automáticamente, los usuarios de la red social recogieron el guante y comenzaron a postear usando hashtags como #NicoVarroneaF1 o #NicoVarroneACadillacF1, convirtiéndolo rápidamente en tendencia. Durante los últimos años, Varrone cosechó importantes victorias que lo posicionan como un candidato muy atractivo para la escudería.

Luego de consagrarse en la Fórmula 3 Británica, el argentino migró al mundo de las carreras de larga duración, donde encontró su lugar. Fue campeón de la clase LMP3 y se consagró en las 24 Horas de Le Mans el año pasado. Además, logró el primer puesto en el World Endurance Championship LMGTE Am (FIA). Todas estas victorias fueron como piloto oficial de Cadillac.

En la actualidad, Varrone sigue ligado a la marca. El piloto compitió en las dos primeras fechas de este año en la clase GT Daytona Pro de la IMSA (International Motor Sport Association), en los Estados Unidos, a bordo de un Chevrolet Corvette. Este modelo le trae gratos recuerdos, ya que con este auto se consagró campeón en las competiciones que disputó durante la temporada 2023.

Con Varrone consolidado en el mundo del automovilismo, y tras el anuncio de la incorporación de Cadillac a la Fórmula 1, el sueño de tener a dos pilotos argentinos en la máxima categoría de cara a los próximos años parece acelerar a máxima velocidad y mantiene en vilo a los apasionados del deporte.

Hay equipo. Varrone junto a sus compañeros de escuadra: Ben Keating y Nicky Catsburg.

De Maschwitz al mundo

Nicolás Varrone (24) nació el 6 de diciembre de 2000 en la localidad de Ingeniero Maschwitz. Hijo de Sandra Castrogiovanni y Martín Varrone, un matrimonio que inició su relación cuando ambos corrían en la categoría Sport Prototipo, el joven piloto decidió a temprana edad continuar con el legado familiar.

“Desde chico que vengo con esta pasión, yo heredé todo esto de mis padres. Empezó como un juego de los fines de semana, pero a medida que fui consiguiendo resultados todo cambió y se volvió más profesional”, contó el maschwitzense a la revista DIA 32, en una entrevista exclusiva del año 2018.

El primer lugar donde el deportista se puso el traje antiflama, los guantes y el casco fue el kartódromo de la ciudad de Zárate, cuando tenía 8 años. Con el correr del tiempo participó de la Copa Rotax y logró ingresar al Campeonato Argentino. También compitió en varios mundiales de kartings y en 2015 se consagró campeón regional.

En 2017 ingresó a la Fórmula Renault Argentina, de la mano del equipo de autos monoposta MS Racing. Sus buenos desempeños le permitieron conseguir un sponsor (+Vida) que se hizo cargo de solventar los gastos para que empezara a tomar vuelo a nivel nacional. Posteriormente, Varrone migró a Europa para competir en la V de V Challenge, donde también se consagró campeón.

Crecimiento. El joven piloto comenzó a correr en el kartódromo de Zárate, cuando tenía 8 años.

En aquella entrevista, y con tan solo 17 años, el piloto ya hablaba de su mayor anhelo: correr en Fórmula 1. “Nunca voy a dejar de soñar para llegar. Sé que es muy difícil, pero voy a luchar para conseguirlo”, aseguraba con firmeza.

Hoy la joven promesa forma parte de la escudería de Cadillac. Tras el anuncio de su incorporación a la máxima categoría, y con varios títulos abajo del brazo, el oriundo de Ingeniero Maschwitz se entusiasma con poder competir en las grandes ligas.

“¡Buen día gente! Qué locura todo. Gracias a cada uno que está twitteando y dando manija. Un orgullo ver todo el aguante y apoyo que tengo. Los sueños están para cumplirlos”, escribió esta mañana en su cuenta de X, sorprendido y feliz por la repercusión de su nombre ante esta posibilidad, que ilusiona a todo el país y muy especialmente a los escobarenses.