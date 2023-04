Castagnaro se lanzó como precandidato a intendente de Larreta en Escobar

WhatsApp Email 0 Shares

El dirigente oficializó su postulación acompañado por Daniel Salvador, Diego Valenzuela y Sebastián Abella. “Tenemos mucha confianza de que vamos a ganar”, afirmó.

A cuatro meses de las elecciones primarias, Mariano Castagnaro decidió anotar oficialmente su nombre para competir por la Intendencia de Escobar, alineado al jefe de gobierno porteño y precandidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta.

El dirigente hizo el lanzamiento este miércoles a la tarde en Ingeniero Maschwitz, acompañado por el ex vicegobernador Daniel Salvador y los intendentes Diego Valenzuela, de Tres de Febrero, y Sebastián Abella, de Campana, entre otros referentes que se acercaron al complejo Las Clavelinas, perteneciente al sindicato de trabajadores hoteleros y gastronómicos.

Por la mañana Castagnaro había realizado la presentación de su precandidatura ante los medios de prensa, donde dio a conocer sus propuestas de campaña. “Queremos atacar las problemáticas que tiene Escobar. Gobernar es asignar prioridades, ese es nuestro lema y se trata de que, a veces, no alcanza para todo. Por eso hay que tener prioridades”.

Convocatoria El lanzamiento de Castagnaro tuvo lugar en un salón del complejo Las Clavelinas.

“Nosotros tenemos cuatro ejes: seguridad, desarrollo humano y productivo, salud y desarrollo humano sustentable y eficiencia energética”, puntualizó el titular del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) en el partido de Escobar y hermano del concejal radical Diego Castagnaro.

Por otro lado, el dirigente de Juntos por el Cambio manifestó su compromiso de bajar la presión impositiva a nivel local, con supresión de tributos y exenciones: “Hay un montón de tasas en Escobar, más de 170. Queremos promocionar el trabajo, con baja de tasas para quien da trabajo en Escobar. En Tres de Febrero, el que abre un local no paga tasa de habilitación y durante el primer año no paga tasa de seguridad e higiene”.

“Estamos preparados para gobernar. He manejado organizaciones más grandes que el municipio. Y tenemos la experiencia de gobernantes que trabajan con nosotros como Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli y Diego Valenzuela, que son ejemplos de gestión”, sostuvo.

Respaldo. El ex vicegobernador Daniel Salvador acompañó el lanzamiento de Castagnaro.

Por otra parte, el otrora dueño de la cadena de empanadas El Noble –la vendió en 2021– y ex presidente del Centro Industrial de Garín se mostró optimista de cara al proceso electoral: “Tenemos mucha confianza de que vamos a ganar las elecciones a nivel nacional, provincial y también en Escobar. No vengo de la política, vivo de mis empresas en el sector privado. Me cansé de quejarme por las redes y quise involucrarme”.

Sobre la interna que se desató en Juntos por el Cambio tras la decisión de Larreta de desdoblar las elecciones presidenciales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, expuso que “obviamente, es una pelea que repercute en todos lados. No estamos dando un buen espectáculo, porque mucha gente la está pasando muy mal. Es una pelea por candidaturas que no son prioritarias para la gente, por eso trato de no ponerla en el foco. Sí creo que va a tener consecuencias”, analizó.

Respecto a su mirada del gobierno nacional, Castagnaro sostuvo que “el kirchnerismo es un ciclo acabado, entró en una fase terminal y es gastomaníaco, le gusta mucho gastar. En los últimos 20 años, gobernó el 80 %, es decir, 16 años. Hoy hay 40 % de pobreza y 8 % de indigencia”.

“El Frente de Todos no tiene candidato a presidente, nunca vi un gobierno que sea reelecto con 100% de inflación. Alberto no puede mirarle a la cara a los argentinos”, remarcó.

Por último, Castagnaro analizó la vuelta de Sujarchuk a Escobar tras sus pasos por la Hidrovía y la Secretaría de Economía del Conocimiento: “Vuelve después de integrar un gobierno nacional que no da pie con bola. Hay una realidad que ven muchos intendentes, que van a perder algunos de sus distritos porque la gente está muy enojada con el gobierno nacional y provincial. Sujarchuk se puso al mando de su equipo para ver si puede salvar la nave en Escobar”, finalizó el dirigente opositor.

Fuente: El Día de Escobar

Comentarios

comentarios