Mariano Castagnaro: “Mis prioridades son el agua, las cloacas y la seguridad”

El empresario y titular del MID aseguró que su candidatura a intendente está “más firme que nunca”. Además, opinó sobre la interna en Juntos, la situación del gobierno nacional, Ariel Sujarchuk y Roberto Costa.

Con la decisión de participar y ser protagonista, el empresario Mariano Castagnaro se posiciona como uno de los contendientes de la alianza Juntos en las elecciones municipales de 2023 bajo el ala del sector liderado por el diputado nacional Facundo Manes. Desde ese lado, se autodenomina parte de la “oposición constructiva” y afirma tener “otras prioridades” en relación a la gestión del intendente Ariel Sujarchuk.

“Escobar es un distrito que ha consolidado algunas buenas prácticas y creo que se ha consolidado en ciertas gestiones. Yo soy de la oposición constructiva y tengo otras prioridades, pero en términos generales veo a un Municipio muy activo”, reconoce el dirigente.

El titular de la mesa local del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) asegura que su candidatura a intendente está “más firme que nunca” y que piensa competir en las primarias del espacio opositor, tal como lo hizo su hermano, el concejal Diego Castagnaro, en las PASO del año pasado.

“Vamos a tratar de plasmar una propuesta que le guste a la ciudadanía y sea una síntesis de un cambio. Particularmente, yo creo que hay que ir acercando las partes de la grieta. No sirven las discusiones terminales, no creo que estén todos los buenos de un lado y todos los malos del otro. Hay gente muy valiosa en el peronismo también y me gustaría hacer una propuesta integradora y gobernar con nuestras prioridades, que son diferentes a las del gobierno actual”, señala.

“Mis prioridades son el agua potable y las cloacas, la seguridad y la mejora de los asfaltos. Sería un gobierno con mucha austeridad y con mucha conexión con los vecinos”, remarca, a la hora de diferenciarse y mostrar un perfil propio.

El dirigente considera que actualmente “se está haciendo mucho de lo que falta”, pero remarca que Escobar es un distrito que “hace 35 años gobierna el mismo partido político”. “Desde 1987 hubo gobiernos del justicialismo en distintas formas y en los números me baso: hay un 8% de cloacas y un 12% de agua corriente”.

“En un municipio que tiene el presupuesto que tiene Escobar, que es de $15.000 millones y con la coparticipación de Provincia y Nación va a llegar a los $19.000 millones, yo trataría de trabajar mancomunadamente con AySA para instalar plantas potabilizadoras, redes de agua y cloacas. Después pondría el foco en la mejora edilicia de los colegios, en lo que hace a la provisión de gas para que no haya frío en las escuelas y en más seguridad. Se ha montado un buen Centro de Monitoreo, pero trataría de buscar mejores prácticas como se hace en San Miguel y algunos otros distritos gobernados por Cambiemos, como Vicente López y Campana, donde el delito ha disminuido considerablemente”, compara.

Con el traje de candidato puesto, el empresario también reflota algunas de sus propuestas de campaña. Entre ellas, la creación de una planta de asfalto articulado, la instalación de escuelas de oficios barriales, la modernización del Estado local y la municipalización del servicio de recolección de residuos.

Cuando habla de Ariel Sujarchuk, reconoce que “ha sido muy hábil” y que “consiguió muchas obras”, pero pone en duda que 2022 vaya a ser el año “con más obras de la historia del distrito”, como proclamó varias veces el intendente en uso de licencia: “Quisiera ver bien esas obras, ojalá sea como anunció y se ejecuten”.

También cuestiona la presencia de Sujarchuk en el ámbito local, a pesar de estar de licencia por haber sido designado a cargo de la Hidrovía: “No creo mucho en los personalismos, creo más en los trabajos de equipo y, particularmente, creo que si uno se va tiene que ceder el protagonismo a otro, como ha pasado en San Miguel con Joaquín de la Torre, que se fue y asumió Jaime Méndez. Ariel sigue apareciendo en todas las actividades y yo no comparto esa forma de actuación”, remarca.

El empresario, además, desliza una crítica sobre la Rendición de Cuentas 2021, recientemente aprobada por unanimidad en el Concejo Deliberante, que arrojó un superávit de $1.200 millones en el balance municipal: “Por lo que sé, los números estuvieron claros, pero yo no tendría subejecución de partidas por más de mil millones de pesos en un municipio donde hay algunas carencias que hace falta suplir”, apunta.

Yendo al plano nacional, Castagnaro no duda en reprochar la situación que está viviendo el Frente de Todos. Al respecto, sostiene que “se están disputando el poder en un momento en que los argentinos la están pasando bastante mal. La veo Cristina muy enfocada en su temática judicial, en temas del Consejo de la Magistratura, de la Corte, y no en los problemas que afectan a la mayoría de los argentinos, que les cuesta mucho llegar a fin de mes y han tenido un encierro por demás duradero”.

“Han cerrado miles de pymes, hemos tenido lamentablemente muchísimas muertes y la verdad es que los argentinos están preocupados por el precio de la comida y la búsqueda de trabajo, pero lo veo al gobierno muy alejado de este debate. Mi impresión es que están discutiendo en la cubierta del Titanic”.

Cuando la charla va al interior de Juntos, el dirigente del MID sostiene que está en contra de las “candidaturas testimoniales”, aunque trata con cierto cuidado caso del ex senador provincial Roberto Costa, que pidió licencia tres meses después de haber asumido como concejal.

“Es cierto que se tuvo que operar, pero vamos a ver si vuelve o no al Concejo para ver si esa licencia fue temporaria o permanente. Yo en particular creo que cuando uno se presenta a algo tiene que ejercerlo, de lo contrario le está faltando la palabra a la ciudadanía”, sostiene en relación al principal dirigente opositor de Escobar.

También considera que las internas dentro de Juntos “hay que dejarlas para el año electoral”, a la vez que le abre las puertas al diputado nacional libertario Javier Milei. “Yo soy partidario de las alianzas y de ampliar la base, porque me gusta ganar y armar una oferta competitiva. No me gusta excluir sin dar la posibilidad de expresar al ciudadano y creo que la propuesta de los liberales debería estar dentro también”, reconoce.

“Al final del día creo que va a haber un gran acuerdo. Ante la ausencia de quien fue el líder, que es el ex presidente (Mauricio Macri), hay mucha gente buscando su lugar”, analiza.

Por último, asegura que su candidato para la Casa Rosada en 2023 es Facundo Manes. “Tiene que venir algo nuevo en política y nos gusta mucho el énfasis que él pone en todo el tema de educación y conocimiento. Al igual que nosotros, es egresado de la escuela pública, viene del interior y tiene otra mirada”, concluye.

Por Alejo Porjolovsky

Fuente: El Día de Escobar

+1 WhatsApp 0 Shares

Comentarios

comentarios