El presidente de Bolivia visitó Escobar: “Acá hay un pedacito de nuestro país”

Luis Arce encabezó un acto en el polideportivo que la colectividad tiene en el barrio Lambertuchi. “Gracias por ser los embajadores de nuestra cultura”, les dijo. Fue después de reunirse con Alberto Fernández por la provisión de gas.

En medio de un ambiente de fiesta y ante una masiva concurrencia, el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce Catacora, encabezó este jueves un acto en Belén de Escobar junto a funcionarios y miembros de la colectividad del país vecino. La actividad se dio en el marco de su visita al país para reunirse con su par argentino Alberto Fernández.

El evento tuvo lugar en horas de la tarde en el polideportivo de la Colectividad Boliviana de Escobar, sito en el populoso barrio Lambertuchi, donde cientos de personas se congregaron entusiastas para recibirlo. Antes de que diera su discurso, el cantante Piero interpretó dos canciones de su popular repertorio: Mi viejo y Para el pueblo lo que es del pueblo. En la segunda lo acompañó el mandatario boliviano.

Su mensaje fue breve, poco más de diez minutos. Agradeció la bienvenida, recordó su visita a Escobar en 2019, cuando era ministro de Economía de Evo Morales, y remarcó algunos puntos de su gestión en el Palacio Quemado.

“Acá hay un pedacito de nuestro país. Gracias a los hermanos de la República Argentina que nos han acogido. Aquí brilla el rojo, verde y amarillo, gracias por ser los embajadores de la cultura boliviana”, manifestó Arce, ataviado con el tradicional collar de flores que se suele lucir en este tipo de acontecimientos.

“Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó, para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación”, las voces de la #PatriaGrande resuenan hoy más fuertes que nunca.

¡Jallalla la unidad de nuestros pueblos! pic.twitter.com/4og1Gah4dB — Luis Alberto Arce Catacora (Lucho Arce) (@LuchoXBolivia) April 8, 2022

“Los bolivianos nos caracterizamos por ser trabajadores. Son las manos bolivianas las que trabajan la tierra, las que producen hortalizas, frutas, vino. Gracias por hacer quedar bien siempre a nuestro país”, enfatizó.

Más adelante, recordó la situación que vivió su país entre 2019 y 2020, cuando Evo Morales se vio forzado a renunciar a la presidencia y la senadora opositora Jeanine Añez tomó el poder de manera ilegal, amparada por las fuerzas de seguridad. Situación que obligó a muchos funcionarios -Morales incluido- a buscar asilo en Argentina.

“Cuando estuvimos en los peores momentos, aquí se refugiaron nuestros hermanos dirigentes, muchos dirigentes perseguidos y de organizaciones sociales encontraron en Argentina un lugar donde estar seguros de lo que estaba ocurriendo en nuestro país”, rememoró, con gratitud.

Fervor. Cientos de residentes bolivianos se acercaron a escuchar al presidente Arce en Escobar.Apoyado por el ex mandatario, Arce ganó las elecciones presidenciales con el 55% de los votos y asumió su mandato en noviembre de 2020. En esos comicios, en Escobar se impuso con el 90%. “El pueblo boliviano no se equivocó, confió una vez más en el Movimiento al Socialismo y no los estamos defraudando, estamos saliendo adelante”, afirmó.

“Ustedes nos dieron un mandato muy explícito. Estamos recuperando la salud, la educación y la economía. Con Evo sacamos el país adelante y por seis años consecutivos fuimos la mejor economía de la región y ahora lo estamos volviendo a hacer”, sostuvo, en otro pasaje.

En esa línea, siguió: “Los bolivianos sabemos trabajar, somos productores y, entonces, el país vuelve a tener la certidumbre de que estamos saliendo de la crisis, que volvemos a tener esa economía que nos perteneció durante 14 años de gobierno del Movimiento al Socialismo”.

“Hay mucho por hacer en Bolivia, pero estén seguros de que no van a ser abandonados por su gobierno. Por eso hemos venido a decirles eso de manera expresa y directa aquí en Escobar, para que lo sepan de mi propia voz”, concluyó.

El presidente boliviano hizo escala en el distrito en medio de su visita a Alberto Fernández, con quien negoció un acuerdo de provisión de gas. Además, estuvo reunido con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el Senado de la Nación.

Del evento en Escobar también participó el intendente en uso de licencia y actual presidente del Ente de Control y Gestión de la Vía Navegable, Ariel Sujarchuk, quien le entregó la declaración de Huésped de Honor y le regaló un equipo de mate.

Además, en el acto estuvieron presentes el embajador argentino en Bolivia, Luis Basteiro; el embajador boliviano, Ramiro Tapia; el intendente interino, Carlos Alberto Ramil, y el titular de la Colectividad Boliviana local, Macario Porco, entre otras autoridades.

(Hilo) Llegamos a #Argentina con la más alta intención de seguir avanzando en la construcción de nuestra #PatriaGrande. Firmamos con nuestro hermano presidente @alferdez, una importante Declaración Conjunta que refuerza la amistad, hermandad y buena vecindad entre ambos países. pic.twitter.com/7wBJRv5qyQ — Luis Alberto Arce Catacora (Lucho Arce) (@LuchoXBolivia) April 7, 2022

Fuente: El Día de Escobar

+1 WhatsApp 0 Shares

Comentarios

comentarios