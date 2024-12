Armenio: se fue Cristian Tula y Darío Lema es el nuevo director técnico

A pocas horas de la abrupta salida de Cristian Tula, Deportivo Armenio anunció la incorporación de su nuevo director técnico: Darío “El Chavo” Lema. El experimentado entrenador del ascenso será el encargado de dirigir al plantel mayor, en busca de mantener el protagonismo y luchar por un ascenso a la Primera Nacional.

La noticia se conoció el pasado fin de semana, a través de las redes sociales del club de la colectividad. “El Chavo” viene de dirigir al Club Atlético Defensores Unidos (CADU), donde llegó en mayo de este año y terminó su tarea en octubre.

Esa fue su segunda etapa en la institución de Zárate, la cual dirigió en la temporada 2017/2018, consagrándose campeón de la Primera C. Pero en esta oportunidad Lema no consiguió buenos resultados. Dirigió 20 partidos, cosechando solamente 3 victorias, 7 empates y 10 derrotas.

Estos números llaman la atención, ya que no parecen ser mérito para reemplazar a Tula. A pesar de no haber logrado el objetivo del ascenso, Armenio no tuvo una mala temporada.

No sigue. Cristian Tulia se fue de Armenio tras no lograr el sueño del ascenso.

El club de la colectividad alcanzó el cuarto puesto en el Apertura y el subcampeonato del Clausura. En ambas competiciones cosechó 39 unidades. Estos resultados lo ubicaron en el tercer escalón de la tabla general de la temporada, con 78 puntos: 22 victorias, 12 empates y 8 caídas.

Por otra parte, el plantel había logrado una importante racha positiva, alcanzando una serie de 12 partidos sin conocer la derrota, uno de los mejores registros de Armenio en el último tiempo. Sin embargo, aquella seguidilla no bastó para romper el récord de 17 partidos sin perder que acumuló con Mario Gómez como DT en 2022.

A pesar del sabor amargo que dejó el subcampeonato y la derrota en semifinales del Reducido ante Los Andes (campeón del Apertura), Armenio quedó clasificado a la próxima edición de la Copa Argentina, a modo de premio al buen desempeño.

Por todo esto, Darío Lema tendrá que planificar una temporada para cumplir e incluso superar las expectativas del equipo de Ingeniero Maschwitz, a cuyo plantel conoció este lunes, quedando a cargo de los próximos entrenamientos. Por su parte, Cristian Tula dio el salto a la Primera Nacional para dirigir a Talleres de Remedios de Escalada.

Chavo. Darío Lema llega a Armenio con una amplia trayectoria en el fútbol del ascenso.

Trayectoria de Darío Lema

Ángel Darío Lema nació en Gualeguaychú el 11 de octubre de 1976. Se formó en las divisiones inferiores de Banfield, donde debutó profesionalmente en 1997. Posteriormente, fue un destacado delantero de las categorías del ascenso argentino y tuvo un breve paso por el futbol colombiano, cuando jugó en el Unión Magdalena. Luego de su retiro como jugador, en 2014, decidió comenzar su carrera como director técnico.

Tras su paso como coordinador de juveniles de Defensores Unidos, debutó como entrenador durante 2017 en el banco de Deportivo Español. En agosto de ese año, el CADU lo contrató para dirigir al primer equipo, con el cual consiguió el título de la Primera C en la temporada 2017/2018.

Después dirigió a otros clubes del ascenso argentino, como Colegiales -equipo con el que se consagró campeón del Apertura de la Primera B en 2021-, Midland y San Telmo. Además, tuvo un breve paso por el fútbol extranjero, entrenando al plantel de Universidad Concepción de Chile.

Recientemente, tuvo su segundo ciclo en el CADU, donde no cosechó buenos números a pesar de las expectativas. De esta manera, Armenio suma un entrenador que ha sabido formar muy buenos equipos y que posee un amplio recorrido en el fútbol del ascenso.