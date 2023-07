Un canto a la vida: tiene 101 años y retomó sus estudios secundarios

WhatsApp Email 0 Shares

La historia de Mercedes Fernández es conmovedora, ejemplar e inspiradora. Hace dos años falleció su marido y estuvo en situación de calle. Hoy vuelve a sonreír, feliz de no bajar los brazos.

Nunca es tarde para aprender. No hay edad para dejar de estudiar ni para volver o empezar a hacerlo. Puede sonar a frase hecha, pero siempre hay casos reales que le dan sustento a estas afirmaciones. Un ejemplo es el de Mercedes Fernández, que probablemente también sea récord, al menos localmente.

Mercedes tiene 101 años. Ese solo dato, el haber alcanzado los tres dígitos en esta vida, ya sería motivo de noticia. Más aún si se tiene en cuenta que se encuentra en muy buenas condiciones, puede desplazarse por sus propios medios y tiene una lucidez admirable. Pero eso no es todo.

Ella es una de las 17 residentes del Hogar Municipal de Ancianas Eva Perón y su particular historia es un canto a la superación. Es que pocas personas a su edad se animan emprender proyectos y saldar sueños pendientes. En su caso, retomar los estudios secundarios, algo que ya está haciendo y que la tiene más activa y entusiasmada que de costumbre.

Mercedes nació un 12 de enero de 1922 en la localidad de Venado Tuerto, pero a los cuatro años llegó a Belén de Escobar y se quedó para siempre. En 2021, cuando tenía 99, debió afrontar una pérdida muy dolorosa: falleció su marido y su vida parecía derrumbarse.

Sin su compañero, atravesó un proceso de crisis profunda que prácticamente la llevó a estar en situación de calle, deambulando por distintos lugares y sin tener un lugar fijo donde vivir. Solía frecuentar hospitales y todos los días pasaba por el Centro de Jubilados Ferroviarios a buscar un plato de comida.

Esa dura realidad, sin embargo, se revirtió cuando las autoridades del lugar al que asistía para alimentarse comunicaron su caso al área de Desarrollo Social del Municipio. Fue así que ingresó al Hogar “Eva Perón”, donde pudo fijar su domicilio y, sobre todo, encontrar una red afectiva y de contención, con la asistencia de personal profesional y el apoyo de sus nuevas compañeras.

Acompañada. Junto a otras residentes del Hogar Municipal Eva Perón, donde vive desde 2021.

En la residencia de la calle Alberdi 426 se llevan adelante distintas actividades y se busca incentivar la autonomía de las concurrentes, promoviendo el envejecimiento activo.

A través del trabajo grupal e individual se abordan proyectos e inquietudes de las adultas mayores y fue en ese contexto que surgió la iniciativa de Mercedes de cumplir el sueño de terminar sus estudios.

Para que ello fuera posible, la directora del Hogar de Ancianas, Noelia Alegre Pivar, y la trabajadora social Elizabeth Villanueva se pusieron en contacto con el director del Centro de Educación Secundaria para Adultos Nº451, Cristian Rondinella, e incorporaron a Mercedes a la modalidad de adultos mayores.

Yendo al cole. El centro de educación para adultos funciona a tres cuadras de la residencia.

El instituto funciona en el edificio de la Escuela Primaria Nº1, que está a la vuelta de la residencia, lo que le permite a Mercedes asistir sola y así seguir activa y tener mayor autonomía personal.

“Volver al colegio es una cosa que yo tenía pendiente de hace mucho tiempo. Es un sueño que se lo debo a la directora del hogar. Muchos me decían que era una idea loca, pero ella me dio aliento para que lo hiciera. Sin ella, esto no hubiera sido posible”, agradece, sin olvidar a su asistente.

Pese a haber superado el siglo de vida, Mercedes se encuentra mejor que nunca y no teme asumir nuevos desafíos.

Su inteligencia y capacidad la llevan a seguir aprendiendo y a ser una motivación para sus compañeras, que se sienten felices por ella y la apoyan en esta nueva etapa.

Orgullo de todos. Junto a funcionarios municipales, autoridades del colegio y del hogar.

Palpitando las bodas de oro

El Hogar Municipal de Ancianas Eva Perón fue fundado el 9 de agosto de 1973, por lo que el próximo mes cumplirá cincuenta años en su esencial tarea de acompañar a sus residentes a través de distintos programas y actividades.

Entre estos proyectos, actualmente se encuentra el jardín de mariposas, mariposarios y una huerta.

Además, cada semana se brinda un taller de escucha junto al Hospital de Salud Mental y Adicciones “Papa Francisco” y se desarrollan distintas actividades como gimnasia, kinesiología, canto terapia, taller de teatro, entre otras.

Sin dudas, la historia de Mercedes Fernández es un motivo adicional para celebrar sus bodas de oro con las copas en alto y mostrando la importancia de este tipo de instituciones. Porque así como no hay edad para seguir estudiando, tampoco la hay para cumplir nuevos sueños y ser feliz.

Fuente: El Día de Escobar

