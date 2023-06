Ranking pirata: Escobar es la segunda ciudad “más infiel” del país

WhatsApp Email 0 Shares

Una aplicación global de citas para personas casadas reveló un informe sobre las ciudades con más usuarios. En el quinto puesto del ranking está Pilar.

Dicen que “de la muerte y de los cuernos, nadie se salva”. Y parece que en Belén de Escobar esa frase es más acertada que nunca: una aplicación global de citas para personas casadas reveló un informe sobre las ciudades más infieles de la Argentina, que por primera vez ubicó a la capital nacional de la flor en su top five.

De acuerdo al estudio, la ciudad más infiel del país es General Roca. Se trata de la cabecera del partido homónimo, que tiene algo más de 80 mil habitantes. Está ubicada en el norte de la Patagonia argentina, dentro de la provincia de Río Negro, Argentina.

En el informe del año pasado, el primer lugar era para el municipio bonaerense de Vicente López, que ahora descendió unas cuantas posiciones. En 2022 también estaban a la cabeza de la infidelidad San Nicolás, Salta y La Plata.

El segundo lugar del ranking de infidelidad 2023 es nada menos que para Belén de Escobar. La capital nacional de la flor, que ahora podría ser también emblema de la trampa, a la luz de los resultados de este ranking.

El top five o completan otros tres municipios bonaerenses: Bahía Blanca, La Plata y Pilar. Con este último, dada su proximidad, Escobar vendría a conformar una suerte de polo de la infidelidad.

Este curioso informe fue realizado por Ashley Madison, una plataforma global de citas para casados, con más de 80 millones de miembros desde 2002, que está disponible en 52 países y 15 idiomas.

“Con el tiempo las personas evolucionan y las necesidades personales van cambiando. A veces las parejas tradicionales ya no logran cubrir todos los requerimientos emocionales y sexuales entre sí”, explica el director ejecutivo de la compañía en Latinoamérica, Christoph Kraemer.

“Estamos observando que en algunas localidades las personas se animan a poner en práctica todo lo que antes no se habían permitido hacer. Para muchos, tener un amante o varios es el complemento perfecto como método de autocuidado y realización personal; y también para resguardar a su pareja principal”, agregó el representante de Ashley Madison.

Kraemer también evaluó que “los modelos monógamos están quedando cada vez más atrás, junto con los prejuicios y la rigidez de cómo deben ser los vínculos sexuales, permitiendo abrir el juego a nuevas formas de relacionarse”.

Emblema. La capital nacional de la flor, ¿es también la capital de la infidelidad?

La encuesta se basó en el número de registros de la aplicación entre el 20 de junio de 2022 y el 22 de septiembre de 2022, sobre una base per cápita.

Ashley Madison es una red social de parejas en línea lanzada en 2001, dirigida principalmente a personas que ya tienen una relación. El nombre de la web fue creado a partir de dos populares nombres femeninos en los Estados Unidos.

Su eslogan es “Life is short. Have an affair” (“La vida es corta, ten una aventura”).

Fuente: El Día de Escobar

Comentarios

comentarios