Las andanzas de los escobarenses que están en el Mundial de Qatar 2022

Entre los miles de argentinos que están alentando a la Selección hay varios vecinos del distrito que comparten sus vivencias en las redes. Un viaje fascinante que ya cumplió con el deseo de estar en otra final.

A muchos argentinos no les importó el dinero que tenían que desembolsar, la distancia a recorrer, la cantidad de escalas en diferentes aeropuertos del mundo, el jet lag o las altas temperaturas. No dudaron en cruzar el Océano Atlántico y llegar hasta Qatar para alentar a la Selección en el Mundial.

Entre los miles de argentinos que copan las tribunas en cada partido del equipo dirigido por Lionel Scaloni y comandado futbolísticamente por el astro Lionel Messi hay unos cuantos vecinos del partido de Escobar. De hecho, es común ver las banderas con el nombre de las localidades en cada encuentro del combinado nacional.

Hay gente de Belén de Escobar, Ingeniero Maschwitz y Matheu que, parafraseando a la tradicional canción de cancha, dejó todo para ir hasta Doha, epicentro de la máxima cita del fútbol mundial, para ver en vivo y en directo cómo la Scaloneta fue avanzando paso a paso hasta la final de este domingo frente a la poderosísima Francia de Kylian Mbappé.

Basta hacer un recorrido por las redes sociales para encontrarse con fotos, videos y publicaciones de escobarenses ocupando las butacas del estadio Lusail, o por las calles céntricas de la capital qatarí.

Uno de ellos es José María de Jesús, oriundo de Matheu, quien viajó a la Copa del Mundo para ver la semifinal contra Croacia con una bandera argentina que tiene bordado el nombre de su localidad. “El domingo fue mi cumpleaños y él ya se había ido”, reveló su esposa, María González, en un posteo que se hizo viral.

Otro vecino que anda suelto por medio oriente es Lucas Montini, un reconocido hincha de Sportivo Escobar que dijo presente en la victoria 2-0 ante Polonia en el caluroso estadio 974 -el único sin aire acondicionado de todo el Mundial-, que sirvió para sellar la clasificación y el primer puesto del grupo C.

El club de la calle Colón compartió su foto con la camiseta de la institución y a metros del campo de juego en el que Messi y compañía derrotaron al equipo de Robert Lewandowski.

Por su parte, Osky Grondona, de Ingeniero Maschwitz, está en Qatar desde el día 1 siguiendo a la Scaloneta. Su estadía allí se da de una manera particular, ya que registra todo lo que ve y lo sube a su canal de YouTube y a su perfil de Instagram (@osky_grondona), donde tiene más de 10.000 seguidores.

En su cobertura se puede ver de todo: desde las playas y los lugares para comer hasta los banderazos de los hinchas albicelestes y el minuto a minuto de los partidos en pleno estadio.

“Estamos en la final. ¿Y ahora quién nos quita la ilusión? Vamos Argentina, carajo. Prometan, recen, tatúense, tíñanse el pelo, júntense a comer, hagan de todo”, manifestó, eufórico, tras el pase a la final del Mundial.

“Este equipo no nos deja tirados”, resaltó, haciendo alusión a la frase de Messi luego de la sorpresiva derrota en el debut ante Arabia por 2-1.

Antes de que se iniciara la competición también se conoció la historia de otro maschwitzense que dijo presente en Qatar; Diego de Miguel, que fue sorprendido por un cronista de TyC Sports cuando llegaba junto a su pareja al complejo de habitaciones Barwa Barahat Al Janoub.

“Where are you from, my friend? (¿De dónde sos, amigo?)”, le consultó el cronista Ariel Schvartzbard creyendo que provenía de algún lugar de Europa. “Ingeniero Maschwitz, provincia de Buenos Aires”, respondió, ante el estallido del propio movilero y los periodistas que estaban en el estudio. “La pinta de gringos que tenían y son de Maschwitz. Esta se va a viralizar”, señaló el cronista, mientras salía en vivo para la señal deportiva.

La ola albiceleste que invade Qatar y sorprende al mundo entero tiene una cuota de escobarenses alentando a Lionel Messi y compañía en su sueño mundialista.

Queda un solo paso y enfrente estará Francia, la campeona defensora y candidata a levantar la copa. Sin embargo, ¿quién le quita lo bailado a los hinchas escobarenses que fueron hasta allá? Tanto para ellos como para los 45 millones de argentinos, la ilusión está intacta y es cada vez más grande.

Por Alejo Porjolovsky

