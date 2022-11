Un maschwitzense en Qatar y su sorpresiva aparición en un móvil de televisión

Un cronista de TyC Sports se acercó a una pareja creyendo que eran de otro país, pero la respuesta lo dejó atónito. Los hinchas argentinos van copando Medio Oriente.

A pocos días de que comience el Mundial de Qatar, los hinchas argentinos ya comienzan a poblar el pequeño país de Medio Oriente. La cita deportiva más importante del año convoca a multitudes y la ilusión del público albiceleste está más viva que nunca.

En ese contexto, Nicolás González no será el único escobarense presente en territorio asiático. Entre la numerosa legión argentina que viajó para alentar al equipo dirigido por Lionel Scaloni, que debutará el martes a las 7 de la mañana frente a Arabia Saudita en el estadio Lusai, hay unos cuántos vecinos del partido de Escobar.

Uno de ellos es Diego de Miguel, un joven que fue sorprendido por un cronista de TyC Sports cuando llegaba junto a su pareja al complejo de habitaciones Barwa Barahat Al Janoub. Este hospedaje es uno de los más accesibles para los hinchas y está ubicado en la ciudad de Al Wukair, a media hora de Doha, capital del país y epicentro de la Copa del Mundo.

“Where are you from, my friend? (¿De dónde sos, amigo?)”, le consultó el cronista Ariel Schvartzbard creyendo que provenía de algún lugar de Europa. “Ingeniero Maschwitz, provincia de Buenos Aires”, respondió, ante el estallido del propio movilero y los periodistas que estaban en el estudio.

“La pinta de gringos que tenían y son de Maschwitz. Esta se va a viralizar”, señaló el cronista, mientras salía en vivo para la señal deportiva.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de TyC Sports (@tycsports)

El joven, que según sus redes sociales trabaja en desarrollo web y edición audiovisual, estaba junto a su pareja, de origen uruguayo, cargado de mochilas tras aterrizar en Qatar.

En su breve aparición contó que ambos conviven en Alemania y que se hospedarán en el complejo, en el que el valor de las habitaciones oscila entre 84 y 102 dólares la noche.

“Si se cruzan Argentina y Uruguay va a ser una guerra sin cuartel”, bromeó de Miguel con su pareja frente a las cámaras.

“Cada uno va a hinchar por su selección. He estado muchas veces allá viendo partidos Argentina-Brasil y ahí no hay hermandad rioplatense. Los he visto con mis ojos hinchar por Brasil”, disparó.

Acto seguido, impulsados por el cronista, hicieron una apuesta mundialista. Si la Selección llega más lejos que su par oriental, la joven tendrá que ocuparse de la casa por una semana; caso contrario, el maschwitzense deberá pagar unas vacaciones en un crucero. “Que caro me salió todo esto”, bromeó.

No obstante, cerró su participación televisiva lleno de optimismo: “Le tengo muchísima fe a la Argentina”, afirmó.

A pesar de las complicaciones con el dólar, se estima que más de 50.000 hinchas albicelestes dirán presente en el Mundial de Qatar. Según informó la FIFA, el país es el sexto que más entradas adquirió después del organizador, con un total de 61.083 tickets. La fiebre por la competencia es tal que, incluso, supera en cantidad a Brasil, el principal candidato a levantar la Copa del Mundo el próximo 18 de diciembre.

Mientras tanto, Argentina jugó este miércoles su último partido amistoso previo al certamen. La “Scaloneta” derrotó por 5-0 a Emiratos Árabes, con doblete de Ángel Di María y goles de Julián Álvarez, Lionel Messi y Joaquín Correa. Una antesala promisoria para el gran sueño de todos.

Fuente: El Día de Escobar

+1 WhatsApp 0 Shares

Comentarios

comentarios