“Te fuiste abrazándome”: La emotiva carta del hermano de Julieta Ilundain

El joven hizo una publicación en Facebook para darle el último adiós a su hermana, que falleció el sábado durante su fiesta de 15 en Maschwitz. “Todos dicen que te fuiste feliz y no aguantaste la emoción”, expresó, en un texto desgarrador.

Aún conmovido y con el dolor a flor de piel, el hermano de la adolescente que falleció el sábado de manera repentina mientras festejaba sus 15 años la despidió con una emotiva carta en su página de Facebook. “Te fuiste abrazándome y diciéndome que me amabas”, expresó.

Jeremías Acosta tiene 26 años y es el hermano mayor de Julieta Anahí Ilundain, cuyo caso, tan singular como dramático, provocó conmoción en la comunidad maschwitzense y llegó a los principales medios de comunicación del país. Lo que debía ser una celebración inolvidable se convirtió en tragedia cuando la cumpleañera sufrió una falla cardíaca que le puso punto final a su vida súbitamente.

Julieta sufrió una descompensación cuando la fiesta recién empezaba y estaba recibiendo arreglos florales junto su hermano. “Te fuiste abrazándome y diciéndome ‘te amo’. Fue lo último que hiciste”, reveló el joven en su conmovedora publicación.

En medio de la conmoción que generó ese episodio, algunos invitados le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), mientras otros llamaron desesperadamente al 911 para solicitar una ambulancia. Minutos más tarde fue trasladada a un centro asistencial, donde confirmaron su fallecimiento por un paro cardiorrespiratorio.

Aún no hay consuelo para explicar tanto dolor ante una fatalidad semejante y tan cruel, pero su hermano le puso palabras a lo que sintió en los últimos días. “Todos dicen que te fuiste feliz y no aguantaste la emoción”, manifestó.

“Cuando todo se me hacía oscuro, vos me llenabas de luz con tu risa y un fuerte abrazo. Ahora ayudame a ser fuerte por mami y mi familia, porque yo quedo en tus manos. Cuando quieras, me avisás y me llevás con vos”, escribió, elocuente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El Día de Escobar (@eldiadeescobar)



“Te prometo que voy a estar con mami y mis hijos como vos querías. Un fuerte abrazo al cielo, vas a ser una líder de ángeles como lo eras acá”, expresó en otro pasaje de la publicación. “Te amo y siempre te voy a amar hasta el fin de mi vida, mi princesa. Te voy a extrañar hasta que te vea de nuevo, solo quiero dormir y que estés conmigo”.

Julieta Anahí Ilundain era una chica muy conocida en Maschwitz, que se destacaba por sus diversos intereses, especialmente artísticos.

Apasionada de la música folklórica, siendo muy pequeña participó del festival de Raíces Provincianas, actualmente integraba la Escuela Orquesta del barrio Lambaré y había sido elegida segunda representante de la Casa de la Cultura de la ciudad.

También se presentó como cantante solista en el concurso Escobar Vibra y compitió en los Juegos Bonaerenses 2021, entre otras actividades. Hace dos semanas había participado de la carrera Hambre Cero, que organizó el Municipio en Maschwitz.

Su madre, Karina Acosta, también es conocida porque desde años trabaja en la Dirección de Cultura del Municipio.

“Que en paz descanses mi hermanita, mi lokita, mi llorona, mi hermosa princesa. Dame fuerzas, porque te soy sincero, no las tengo”, concluyó su hermano, con una tristeza y emotividad desgarradora.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El Día de Escobar (@eldiadeescobar)

Fuente: El Día de Escobar

+1 WhatsApp 0 Shares

Comentarios

comentarios