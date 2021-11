Roberto Costa: “Es una responsabilidad especial estar otra vez en mi pueblo”

El senador provincial y primer candidato a concejal de Juntos aseguró que asumirá su banca, aunque no definió por cuánto tiempo. También hizo una autocrítica sobre el voto a favor de la alcaidía frente al cementerio de Escobar.

A días de las elecciones legislativas, el senador provincial y primer candidato a concejal de Juntos, Roberto Costa, aseguró que su postulación no es testimonial, aunque no definió si cumplirá todo su mandato. También hizo una autocrítica por el voto a favor del proyecto para construir una alcaidía frente al cementerio de Belén de Escobar y criticó al intendente Ariel Sujarchuk por “anular” a la comisión directiva de la Fiesta de la Flor.

“Es una campaña muy especial, en un momento especial que vive el país con situaciones muy difíciles y complicadas y alguna reacción de la sociedad que algunos no esperaban. Estoy trabajando para llegar con la propuesta a todos los lugares, con una responsabilidad especial por estar en mi pueblo otra vez”, analizó Costa en declaraciones a Protagonistas de Escobar, un programa de El Día de Escobar TV.

En relación a su regreso a la política local -fue concejal entre 1987 y 1991 y candidato a intendente en 2007-, el dirigente radical sostuvo que “no estaba planificado”. “La política a veces te lleva a desafíos que por ahí uno pensaba que estaban lejos”, agregó. Según sus propias palabras, se convenció de presentarse para concejal porque “no era una campaña para mirarla de afuera”.

“Yo no tenía otra posibilidad que ser candidato a concejal, porque no tenía posibilidades de otro mandato como senador y diputado nacional prefería no ser. Cuando sentía que venía una campaña dura, no me quería quedar afuera”, reconoció. “Si frenamos al kirchnerismo y cambiamos el rumbo, el país se puede recuperar”, subrayó.

Costa aseguró que su candidatura “no es testimonial” y dijo que asumirá su banca en el Concejo Deliberante a partir del 10 de diciembre, aunque no definió si cumplirá todo el mandato. “No sé si estaré los cuatro años, porque hay elecciones en el medio y puede haber otras posibilidades. Depende del resultado”, remarcó, sin querer entrar en detalles.

Por otra parte, consideró “una virtud” el hecho de ser actualmente el dirigente político con más trayectoria del partido de Escobar: “Si no lo hubiese hecho bien, no me hubiesen vuelto a elegir. Hay muy pocos dirigentes que siguen estando más allá de los resultados de las elecciones de sus partidos y a los que sus partidos siguen eligiendo para que los representen. No tiene por qué ser un desmérito, todo lo contrario. Yo lo hago con mucha vocación”, analizó.

No obstante, aclaró que no vive de la política: “Soy productor agropecuario y tengo negocios inmobiliarios de toda la vida”, dijo. También señaló que ya no está radicado en Junín -en 2017 fue electo legislador por la cuarta sección electoral- y que pasa más tiempo en su campo de Mercedes.

Palpitando lo que será su regreso al Concejo Deliberante, el referente de Juntos opinó sobre uno de los temas más controvertidos de los últimos meses en Escobar como es el proyecto para construir una alcaidía frente al cementerio municipal, que fue aprobado por unanimidad con el voto del bloque de concejales del que forma parte su hijo, Leandro Costa. Al respecto, fue autocrítico.

“Creo que no habría que haber votado el artículo en el que se define la parcela a utilizar. Una cosa es sí al acuerdo con el Ministerio (de Justicia y Derechos Humanos de la provincia) y otra es hacerse cargo del lugar, pero los que hacemos siempre nos equivocamos”, se justificó.

Ahondando en el tema, afirmó que “la alcaidía es necesaria y nadie la quiere tener cerca de su casa, pero en algún lado hay que ponerla. Evidentemente, el lugar al que se destinó generó mucho reclamo. Lo único que pedí es que demoremos la situación para ver si se puede rever. Si encontramos un lugar mejor, porque tampoco podemos seguir teniendo las comisarías llenas de presos”.

El legislador reconoció que es “un tema que se tiene que discutir”, pero cuestionó la celeridad que impuso el Ejecutivo para el tratamiento del expediente: “Eso es lo que yo reclamo a veces, que siempre las cosas tengan que salir tan rápido. El Concejo Deliberante está para estudiar esos temas, para ver y para consultar con los vecinos. Son los representantes”, enfatizó.

Por otra parte, Costa opinó sobre el presente de la Fiesta Nacional de la Flor y consideró que “no puede ser la Fiesta del Intendente”. “Hay que ayudarla, vigorizarla, dedicarle inversión, pero las decisiones las tiene que tomar la comisión. La Fiesta de la Flor es la Fiesta de la Flor, no la Fiesta del Municipio”, remarcó.

En esa línea, sostuvo que en la gestión de Ariel Sujarchuk se “anuló mucho” la función de la comisión directiva de la entidad: “Antes la participación era distinta, pero cada uno le pone su impronta a la función. Yo no lo comparto, pero tampoco lo critico”. No obstante, Costa estuvo en la inauguración de la última edición. “Tuve una invitación personal del intendente y por supuesto que fui”, reveló.

Tras varios años de denuncias cruzadas e idas y vueltas entre ambos, el dirigente opositor aseguró que la relación con el jefe comunal de Costa es “de dos personas que se respetan”. “Tenemos pensamientos distintos, pero sabemos que las disputas personales no tienen nada que ver para que las cosas salgan mejor en política”, amplió.

“Yo no puedo decir si él representa o no a una vieja o mala política. Él representa al kirchnerismo, eso estoy seguro. Tiene actitudes de kirchnerista, reacciones de kirchnerista y yo no comulgo con las reacciones, acciones o conductas del kirchnerismo”, concluyó.

Fuente: El Día de Escobar

