“La gestión de Sujarchuk tiene cosas buenas, pero le falta transparencia”

La candidata de Avanza Libertad, Griselda Aristi, también cuestionó el proyecto de la alcaidía y afirmó que la oposición en Escobar “no existe”. Además, habló de sus ganas de representar a Loma Verde en el Concejo Deliberante.

En la cuenta regresiva para las elecciones generales, la primera candidata a concejal de Avanza Libertad, Griselda Aristi, expuso su opinión sobre la gestión del intendente Ariel Sujarchuk, a quien le reconoció “cosas buenas” pero le criticó especialmente la “falta de transparencia”. Además, sostuvo que la oposición a nivel local “no existe” y cuestionó que “votan acompañando los proyectos del oficialismo”.

“Creo que (Sujarchuk) ha hecho cosas buenas y otras no tanto. Lo que yo más le critico es la falta de transparencia. A mí, que soy una candidata de la oposición, me gustaría conseguir el Presupuesto, que todavía no se trató y no lo puedo lograr en ningún lado”, analizó la vecina de Loma Verde en declaraciones a Protagonistas de Escobar, un programa de El Día de Escobar TV.

“Eso es algo que está en la Constitución, que habla de la transparencia de los actos de gobierno”, agregó la otrora funcionaria municipal durante el gobierno del ex intendente Luis Abelardo Patti.

A su vez, la dirigente de la Ucedé remarcó que en la campaña vio “muy abandonados” a los barrios. “Por ahí ha hecho muchas cosas en los cascos urbanos céntricos, pero los barrios están muy abandonados y me parece que esa es una falla”, señaló.

Además, Aristi calificó a Sujarchuk como “un especialista en marketing”. “Él tenía una de las empresas de comunicación más importantes de Buenos Aires. Sabe perfectamente cómo manejarse con la prensa y con todo”, enfatizó.

La candidata a concejal del espacio que postula al economista José Luis Espert para diputado nacional también apuntó contra la oposición local y aseguró que “no existe”. “A la alcaidía la votaron por unanimidad y esto pasa habitualmente. La oposición vota acompañando los proyectos del oficialismo y eso no está bien, tenés que marcar diferencias”, sostuvo.

“Si los escobarenses me acompañan con su voto y tengo la posibilidad de entrar al Concejo, aunque yo no pueda definir, voy a dejar bien claro que me opongo y a votar en contra. Lo de la alcaidía es una vergüenza”, remarcó Aristi, que en las elecciones primarias obtuvo 6.864 votos y un porcentaje de 6.1%. Para lograr una banca necesitará aumentar ese caudal y llegar al 8.33%.

Con respecto al proyecto para construir un establecimiento penitenciario frente al cementerio de Belén de Escobar, afirmó que tendrían que relocalizarlo. “Deberían poner la alcaidía más cerca de la Panamericana, o en algún otro lugar. Tampoco en Loma Verde”, advirtió.

“Todo el mundo tiene terror de que le pongan la alcaidía en la esquina de la casa. Ya deja de ser el problema de un barrio para pasar a ser el problema de todo un partido”, amplió Aristi, quien se mostró comprensiva del temor de los vecinos a “posibles amotinamientos, fugas y a las familias que van a visitar a los presos”.

De lleno en la campaña para las elecciones generales del domingo 14, valoró la posibilidad de ser la única candidata de Loma Verde con chances de ingresar al Concejo Deliberante. “No tenemos ni agua corriente, ni cloacas, ni gas. Tenemos muy poco asfalto. Creció muchísimo la población, pero seguimos con los mismos servicios inexistentes de hace 40 años”, marcó sobre la situación de la localidad.

“Para la gente de acá, Loma Verde siempre fue de segunda porque pertenecía a Belén de Escobar y era un barrio. Siempre fue postergada y nadie se ocupaba mucho. Ahora sí van a tener una representante que, además del partido de Escobar, se va a dedicar especialmente a Loma Verde. Todos los vecinos saben dónde vivo y no quiero que estén tocándome el timbre para retarme o cosas peores”, comentó, algo risueña.

Por otra parte, se definió como una “liberal clásica” y se diferenció del economista Javier Milei, aunque lo elogió: “Le ha hecho un beneficio muy grande al liberalismo”.

“Al principio me parecía un chico guarango. A pesar de que lo que decía estaba bien, a los de determinada edad nos molestaba que fuera así. Pero la comunicación va cambiando y, evidentemente, el estilo de él llega a un lugar que nosotros no hemos llegado nunca. El voto nuestro está compuesto principalmente por gente joven menor de 30 años y eso es gracias a él”, analizó.

Por último, la candidata de Avanza Libertad le pidió a los votantes que le “den una oportunidad al liberalismo”. “Hasta ahora, con los gobiernos que hemos tenido, cambiaron los partidos políticos, pero seguimos en el mismo esquema de gobierno. Lo nuestro es un cambio muy grande y es lo único que podría hacer las cosas diferentes”, enfatizó.

“Un concejal o dos no pueden hacer mucho, pero es la primera piedra. De ahí, seguimos y esperamos poder ser gobierno. Es un cambio de paradigma total, por eso le pido a la gente que me dé un voto de confianza”, concluyó Aristi, con la expectativa de ser parte del debate político escobarense.

