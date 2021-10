José Guido: “Creo que en Escobar vamos a obtener un mayor porcentaje de votos”

El primer candidato a consejero escolar del Frente de Todos se mostró esperanzado de cara a las elecciones del 14 de noviembre. Además, habló sobre la necesidad de más escuelas: “Están colapsadas de chicos”.

El primer candidato a consejero escolar del Frente de Todos, José Guido, se mostró esperanzado de cara a las elecciones generales del domingo 14 de noviembre y confió en que el oficialismo dará vuelta el resultado en la provincia de Buenos Aires y mejorará su performance en el partido de Escobar.

“Creo que el resultado de las PASO se va a revertir y acá, en Escobar, vamos a lograr un mayor porcentaje”, afirmó el profesor de Educación Física, que busca renovar su mandato en el Consejo Escolar, en declaraciones a Protagonistas de Escobar, un programa de El Día de Escobar TV.

No obstante, consideró que “está difícil, hay gente muy enojada, que no se tomó en serio el hecho de ir a votar. Hay que ir a preguntarle por qué no fueron, decirles que es necesario su voto y que, si apoyan la gestión del intendente, hay que hacer el esfuerzo e ir a votar ese día”, enfatizó el funcionario y vecino de Ingeniero Maschwitz.

“Hay muchas personas que no han ido a votar y el gran desafío es que en las generales puedan hacerlo. Sabemos que ahí tenemos muchos votos nuestros y los tenemos que ir a buscar, los estamos yendo a buscar”, amplió.

Por otra parte, reconoció que lo “sorprendieron” las críticas del intendente Ariel Sujarchuk al presidente Alberto Fernández y al gobernador Axel Kicillof, pero evitó pronunciarse sobre el asunto. “Supongo que sabrá por qué las dijo y el momento que eligió para decirlas”, se limitó a comentar.

Guido, que también encabezó la nómina de consejeros escolares en las elecciones legislativas 2017, argumentó que en los últimos cuatro años el organismo “se ordenó y se creó una estructura y forma de trabajo que se viene sosteniendo”.

“Estamos trabajando bien, articuladamente con el Municipio y con los consejeros de otros bloques, siempre pensando en las escuelas públicas y en mejorar la calidad de la educación en el distrito”, remarcó el ex director de la Escuela Secundaria Nº8 de Garín, ubicada en el barrio Villa Angélica. En esa línea, destacó que “la inversión del Municipio en educación fue cada año mejor”.

“Mi desafío es tratar de profundizar eso, cosa que no pudimos hacer con el gobierno anterior y en estos dos años tampoco, porque nos agarró la pandemia y nos tuvimos que ocupar de otras cuestiones. A mí, por ejemplo, me gustaría traer a Escobar los cargos de auxiliares que se necesitan”, prometió Guido.

Por otra parte, el consejero detalló que actualmente se están ejecutando más de 20 obras, entre ampliaciones de aulas y dependencias. Además, puntualizó en la finalización de la Escuela Secundaria Nº11 Carlos Fuentealba, en Garín, cuya construcción estaba frenada desde diciembre de 2015. “Es una bandera que se levantó después de cuatro años y el barrio La Loma va a tener su secundaria, como corresponde”, celebró.

El funcionario también evaluó que se necesitan “dos o tres” nuevas escuelas primarias y ampliar al menos una en cada localidad. “Escobar está creciendo mucho demográficamente y se necesita, porque muchas familias por la crisis económica dejaron de mandar a sus hijos a escuelas privadas y pidieron vacantes en las públicas. Tal vez no se vio reflejado por la pandemia, pero uno se daba cuenta. Ahora que se vuelve a la presencialidad, muchas escuelas están colapsadas de chicos”, afirmó.

En otro tramo de la entrevista cuestionó a los principales referentes de Juntos, a quienes acusó de tener un “doble discurso”: “Yo veo a los candidatos de la oposición muy preocupados por la educación pública, por los chicos que no tuvieron conectividad, pero ninguno habla del millón y medio de netbooks que (María Eugenia) Vidal y (Horacio) Larreta no les entregaron a los chicos y eran para ellos. Eso se entregó cuando asumió este gobierno. Hay gente que no tiene memoria de eso”, señaló.

Fuente: El Día de Escobar

