Ignacio Patti: “El sello de Sujarchuk es mucho marketing y mucha propaganda”

El primer candidato a consejero escolar de Juntos, Ignacio Patti (38), opinó que la gestión del intendente Ariel Sujarchuk “es mucho marketing, mucha publicidad y mucha propaganda” y sostuvo que “en Escobar hay un estado de abandono general”. Además, respondió a las declaraciones del jefe comunal sobre su postulación.

“Creo que (Sujarchuk) ha tenido cosas buenas gracias a la gestión de (María Eugenia) Vidal, que le ha mandado infinitos recursos. Y eso se nota en estos dos años de gestión con un gobernador de su espacio. En el pueblo cada vez se puede transitar menos en las calles y hay un estado de abandono general. Hay mugre en todos los barrios y no hay grandes obras hechas”, analizó el menor de los tres hijos del ex intendente Luis Patti (68) en una entrevista con el programa Protagonistas de Escobar, del canal de YouTube de El Día de Escobar.

“Yo lo veo hoy al intendente y recorre con 30 personas alrededor y tres cámaras. Es su sello de gestión, que es mucho marketing, mucha publicidad y mucha propaganda. Su gestión es muy buena en eso. El tiempo ha cambiado, mi papá salía solo a recorrer, pero son estilos totalmente diferentes de gestión”, opinó.

Además, sostuvo que “Escobar tiene que cambiar y volver a ser el que fue alguna vez, un municipio abierto a la gente, donde un vecino golpee y pueda hablar con cualquier funcionario. Hoy el vecino está muy restringido para poder hablar con alguien que tome decisiones en el Municipio”.

El candidato a consejero escolar también fue consultado por las declaraciones que Sujarchuk formuló sobre su postulación. “El único antecedente que tiene es ser hijo de un ex intendente represor”, señaló el jefe comunal semanas atrás en una entrevista con El Día de Escobar, aunque remarcó que “él no tiene la culpa de los crímenes aberrantes que cometió su padre” -condenado dos veces a prisión perpetua por su accionar en la última dictadura- y que no lo criticaba en términos personales:

“Nacho es un divino, yo lo conozco, es un pibe macanudo. Más de una vez me mandó mensajes muy cálidos y yo se los devuelvo, nunca voy a hablar mal de él. Lo que yo digo es que nunca trabajó de docente”, enfatizó Sujarchuk en esa entrevista, en los días previos a las elecciones primarias.

Sobre este tema, Patti contestó que “si él decide opinar sobre algo privado, es una cuestión de él. No corresponde que yo responda”. En esa línea, marcó: “Él no opinó de mí como candidato sino de un tema familiar, que es de conocimiento público. No me duele en lo más mínimo, ni me molesta, pero yo no respondo sobre temas personales. Yo hablo de su gestión”.

Respecto a su candidatura, aseguró que no es testimonial sino que va a cumplir su mandato en el Consejo Escolar. “Ese es el compromiso de Roberto Costa, de Leandro Costa y mío”, sostuvo.

“Me voy a abocar a recorrer las escuelas, ver qué les falta y cómo son las comidas de los chicos. También voy a tratar de que el Municipio vuelva, después de un montón de años, a donar terrenos a la Provincia para que se vuelvan a hacer escuelas”.

De cara a las elecciones del 14 de noviembre, expresó su optimismo: “La expectativa es que nuestra lista gane y meter la mayor cantidad de concejales. Necesitamos los votos de cada persona que no fue a votar para tener un bloque fuerte y unido, que pueda controlar al intendente”.

