Ricardo Choffi: “El avance de las posturas de extrema derecha es preocupante”

El candidato a concejal de Randazzo en Escobar evaluó el resultado de las elecciones primarias, en las que obtuvo el 2.7% de los votos. “El peronismo está envejeciendo por actitudes mezquinas de la dirigencia”, opinó.

En una elección atípica, con escaso clima de campaña y donde el contexto de pandemia hizo que mermara significativamente la concurrencia a las urnas, siete listas quedaron en carrera para los comicios del 14 de noviembre en el partido de Escobar. Una de ellas es la del frente Vamos Con Vos, que a nivel local lleva de primer candidato a concejal a Ricardo Choffi.

“Estamos muy contentos y agradecidos a los vecinos y las vecinas que nos ofrecieron el voto de confianza que nos permite participar de la elección general de noviembre”, expresó el analista de Sistemas, ex docente y actual secretario administrativo del Concejo Deliberante, quien para los próximos comicios aspira a “mejorar la performance” para “acceder a lugares de representación” en el Legislativo local.

Las elecciones primarias del domingo en Escobar las ganó el Frente de Todos, en las tres categorías, con una diferencia ligeramente mayor en la lista de concejales que encabezó Laura Guazzaroni. El oficialismo recolectó el 41.1% de los votos, contra el 23% del macrista Roberto Costa, que superó en la interna de Juntos a Diego Castagnaro (11.6%) (ver nota acá).

“Sin duda la polarización de la grieta fue importante. Notamos también un voto de descontento con el oficialismo a nivel provincial, quizá motivado por una pandemia que se prolongó más de lo esperado, que afectó no solo la salud sino también la economía y la educación”, analizó Choffi, que cosechó 2.948 votos. El corte de boleta fue mínimo: Florencio Randazzo, que iba a la cabeza para diputado nacional junto a Carolina Castro, obtuvo 2.987 (apenas 39 más), según el escrutinio provisorio.

El dirigente local también se refirió elípticamente a los comicios porteños, donde el precandidato libertario Javier Milei (Libertad Avanza) quedó tercero con 13 puntos. Esa misma corriente, de manera menos radicalizada, estuvo representada en la provincia de Buenos Aires por José Luis Espert (Avanza Libertad), que orilló los 6 puntos:

“Hay un avance de las posturas de extrema derecha, preocupante, porque pregonan el individualismo, el sálvese quien pueda y una generación de odio permanente que nos debe llamar la atención. Debemos hacer una autocrítica aquellos que surgimos del peronismo y del campo popular. Creo que es importante la conexión con los y las jóvenes”, sostuvo.

“El peronismo es una historia de amor, de solidaridad, de rebeldía con una mística que debería cautivar a la juventud. No supimos transmitirlo. Descuidamos la formación de nuevos cuadros y nuestro movimiento está envejeciendo por actitudes mezquinas de la dirigencia”, se explayó Choffi, buscando explicaciones al contundente resultado de las PASO.

Siguiendo esa línea, remarcó: “Nosotros tenemos propuestas modernas, pero no sin corazón, como intenta imponer el macrismo. No proponemos una ley que sea telegrama de despido, sino una reforma laboral inteligente que no cercene los derechos adquiridos. Discusión de paritarias que no afecten la educación, que debería ser esencial, como la salud, y garantizar la conectividad en todos los establecimientos públicos, educativos y de bien público”.

Choffi se presenta como referente de un espacio “que interpela al status quo de la política de Escobar, que desde hace treinta años intercambia las bancas del Concejo Deliberante entre sus familiares”. Dispuesto a transitar un camino que “recién empieza”, su próxima escala será en las elecciones generales del 14 de noviembre.

