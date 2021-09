Sujarchuk: “No somos todos lo mismo, nosotros tenemos mucha coherencia”

El intendente recibió a El Día de Escobar y habló de todo. Sus diferencias con el kirchnerismo duro, Luis Patti, la alcaidía, el hospital de Garín, la despenalización de la marihuana, el rol de los medios y sus errores en la pandemia.

Para reforzar la campaña del Frente de Todos en la recta final hacia las elecciones primarias, en las últimas dos semanas el intendente Ariel Sujarchuk decidió dar una serie de entrevistas con medios nacionales y locales. Fue así que este martes El Día de Escobar tuvo la oportunidad de dialogar con él sobre los temas más candentes de la actualidad del distrito y del país, en poco más de media hora.

Desde sus diferencias con el “kirchnerismo duro” hasta Luis Patti, la polémica por la construcción de una alcaidía -sobre la que respondió casi encolerizado-, el hospital del Bicentenario, la despenalización de la marihuana, el rol de los medios de comunicación y sus expectativas electorales, la entrevista abordó una variedad de temas.

En el inicio, el jefe comunal manifestó su preocupación por el desinterés de algunos sectores de la sociedad con respecto a los próximos comicios. “Hay una apatía general sobre la consecuencia económica que trae la pandemia, pese a que la actividad actual está en un punto de recuperación muy alto”, opinó.

Sin embargo, ponderó la relevancia de las próximas elecciones a nivel local, más allá de que relativizó que se ponga en evaluación el desempeño de su segundo mandato: “Ojalá que, en términos de plebiscito, sean decisivas. Entiendo que, por muchas razones, tenemos un altísimo grado de adhesión. No obstante, como suele suceder en estas boletas y donde yo no soy candidato, la incidencia nacional y provincial juegan un rol importante”, señaló.

Por otra parte, Sujarchuk sostuvo que se considera “peronista” y adhiere al kirchnerismo, pero se diferenció del ala más dura del espacio liderado por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. “Hay actores que tienen posiciones mucho más extremas que las mías. Yo soy moderado, dialoguista y me gusta lograr consensos”, sostuvo.

También elogió al diputado nacional Máximo Kirchner: “Respeto su conducción y es sumamente interesante desde lo comunicacional”. Además, valoró la relación que tiene con él: “Respeta mi manera de pensar, me escucha y muchas veces toma parte de esas ideas”, expresó.

En otro pasaje de la entrevista, reconoció las dificultades del presidente Alberto Fernández para cerrar la grieta, tal como prometió en la campaña de 2019. “Al principio de la pandemia lo hizo muy bien y después no pudo parar la intención de un sector de la oposición de ir limándolo en fetas”, analizó.

Además, opinó sobre la responsabilidad de “los formadores de opinión, los dirigentes y los influencers” en el momento actual. “Los medios están siendo operadores y no comunicadores”, cuestionó.

En el ámbito local, el jefe comunal se mostró autocrítico con respecto a algunas medidas y decisiones que tomó durante distintos momentos de la pandemia. En ese aspecto, consideró un error el multitudinario acto del PJ que organizó en diciembre del año pasado en el Centro Lusitano de Escobar. “Fue más masivo de lo que tendría que haber sido. Hoy, con la situación pandémica de aquel momento, no lo volvería a hacer”, reconoció.

También aseguró que “sigue reclamando” en Nación y en Provincia la finalización de la obra del hospital del Bicentenario de Garín, a la vez que defendió el proyecto para construir una alcaidía penitenciaria en Belén de Escobar (ver nota acá). “Voy a sostener la decisión sin dejar de escuchar el reclamo de los vecinos y atender a todos”, anunció.

Consultado sobre el debate en torno a la despenalización del consumo de marihuana que surgió por declaraciones de la ex gobernadora María Eugenia Vidal, sugirió la posibilidad de que se trate en el Congreso, como ocurrió con la interrupción voluntaria del embarazo. “Estoy a favor de que se debata la despenalización del uso medicinal y recreativo del cannabis”, aseveró.

Por último, metiéndose de lleno en las PASO de este domingo, se diferenció del macrismo y le tiró un palo a su principal candidato en Escobar, el senador provincial Roberto Costa: “En nuestra lista no tenemos familiares, primos escondidos, ni tampoco es un rejunte. Los mismos que dicen que les preocupa la educación, ponen de candidato a consejero escolar a un Patti. Entonces, no somos todos lo mismo, nosotros tenemos coherencia”, disparó.

-¿Cómo estás viviendo estos días previos a las elecciones primarias?

-Con intensidad, con preocupación, con muchísimo trabajo, porque se da la doble tarea de gestionar al Municipio día a día y la de acompañar a nuestra lista de candidatos. Principalmente, a nuestra lista local y después a nuestra lista de senadores y diputados nacionales. Con alguna preocupación por la apatía que veo en la sociedad, por todos los conflictos que generó la pandemia y por empujar a la vida social, económica y cultural de Escobar a un crecimiento lo más rápido posible.

-¿Qué creés que va a poner la gente en la balanza al votar?

-No lo sé. Por un lado, los oficialismos con la pandemia primero tuvieron un pico muy alto y después una decepción importante. La sociedad a alguien le carga esto, esta pandemia que toca de una manera muy singular a la humanidad que vive en esta época. También hay un importante sector de la sociedad que valora todo lo que fueron las tareas en Salud. Por ejemplo, en nuestro distrito tienen una valoración positiva de entre el 70 y el 75%. Eso es vacunación, camas, respiradores, insumos en los hospitales, recursos humanos, aplausos a todo el personal de salud. También hay una apatía general sobre la consecuencia económica que trae la pandemia, pese a que la actividad económica actual está en un punto de recuperación muy muy alto.

-¿Se va a plebiscitar este tramo de tu segundo mandato o van a haber otros factores en juego que incidan en el voto?

-El lunes te lo digo (risas). Voy a ser muy honesto: ojalá que, en términos de plebiscito, la elección local fuera decisiva. Entiendo que, por muchas razones, tenemos un altísimo grado de adhesión. No obstante, como suele suceder en estas boletas y donde yo no soy candidato, la incidencia nacional y provincial juega un rol importante. Yo no cambio de cuadro cuando River pierde, ni de partido cuando nos va mal. Tengo claras mis convicciones. Para hacer acciones transformadoras no te podés llevar bien con todos, pero sí podés gobernar para todos. Ese es el mensaje que yo siempre le llevo al pueblo de Escobar. En materia de gestión, este es un año que estamos haciendo muchísimo. La cantidad de acciones que estamos llevando adelante es enorme, por eso yo le pido a la gente que vote a la lista de Ariel, que es la que más hace.

-En una entrevista reciente dijiste que no sos del kirchnerismo duro. ¿Te considerás kirchnerista?

-Primero me considero peronista, y dentro del peronismo adhiero al kirchnerismo. Pero no soy del sector duro. Hay actores dentro del kirchnerismo que tienen posiciones mucho más extremas que las mías. Yo soy moderado, dialoguista, me gusta lograr consensos. Hay algunos sectores del kirchnerismo que no tienen esa metodología de acción política. Para ellos yo soy blando y para mí no lo soy. Para mí es mucho más fuerte alguien que sabe llevar sus ideas, pero consensuarlas con el conjunto. Ahí está la virtud.

-En la misma entrevista dijiste que no coincidís en algunas cosas con Máximo Kirchner, ¿en qué encontrás discrepancias?

-Primero, ¿quién coincide en todo con alguien? Uno tiene diferencias con sus padres, con sus hijos, con su pareja… Es imposible estar de acuerdo con todo. Lo que yo valoro muchísimo de Máximo es que respeta mi manera de pensar, me escucha y muchas veces toma parte de esas ideas. Y yo también respeto su conducción, como respeto la de Alberto, Cristina y Sergio. Independientemente de si esté de acuerdo o no, cuando uno está en un espacio puede expresarse y en un momento la mayoría decide y a uno le toca acompañar.

-¿Pero hay alguna discrepancia puntual, metodológica, discursiva?

-Discursiva sí, porque mi discurso no es el mismo, pero metodológica cada vez menos. Hoy lo veo a Máximo gestionar el bloque del Congreso y como los principales actores de la oposición rescatan el nivel de diálogo, de acuerdo, de poder sostener un diálogo parlamentario muy sano. Lo escucho a (Cristian) Ritondo hablando bien de cómo puede hablar con Máximo. Lo mismo a Sergio (Massa). Creo que en ese sentido ha habido un crecimiento. En materia comunicacional, venimos de escuelas distintas, pero yo la miro con mucha atención. Yo antes era muy crítico de la comunicación del kirchnerismo, ahora soy crítico de la comunicación del gobierno nacional, pero encontré que Máximo está buscando un estilo contracultural, como Los Redondos. Aparte que él es fanático del Indio. Logró una trayectoria y trascender fuera del circuito tradicional discográfico y con una comunicación contracultural. En eso mismo, hay un acto revolucionario y yo veo que la estrategia que él lleva tiene ese sentido y habría que ver como evoluciona en el tiempo. Es sumamente interesante desde lo comunicacional y lo político ver cómo va generando un estilo propio que cada vez se vuelve más eficiente.

-¿Coincidís con lo que dijo Máximo el otro día en Maschwitz respecto de los medios hegemónicos que transmiten odio y después derivan en situaciones como la del diputado baleado en Corrientes u otras expresiones de tensión y violencia?

Yo creo que sí. Los formadores de opinión, los dirigentes y los influencers tenemos que tener mucha responsabilidad en un momento en el que la sociedad está muy tensa producto de la pandemia. Además de la grieta, que ya nos tenía a todos tensos, ahora se agregó una situación muy compleja. Exacerbar ánimos es una enorme irresponsabilidad. Una cosa es imponer ideas con vehemencia y otra exacerbar ánimos e incitar al odio. Yo muy pocas veces hablo mal de los demás. Cuando lo hago, tengo una cuestión puntual y no personal. Me expreso con nombre y apellido sobre algo en lo que tengo una diferencia. Los medios están siendo operadores y no comunicadores, este periodismo no tiene nada que ver con el que había cuando yo estudié. Hoy pasa más lo que los medios cuentan que los medios contando lo que pasa.

-¿Creés que Alberto está logrando cerrar la grieta como prometió?

-Yo creo que es zigzagueante. Por momentos sí y por momentos no. Al principio de la pandemia lo hizo muy bien y después no pudo parar la intención de un sector de la oposición de ir limándolo en fetas. Él decía “se cierra a las 9” y le respondían “nosotros a las 10”. Una hora no cambia nada, pero en un momento hay que poner un corte. Finalmente, desautorizaron el consenso social para tomar medidas que, de por sí, son polémicas y no agradables. Pero gobernar es eso, cumplir con tus obligaciones caigan o no simpáticas.

-¿Qué sentiste al ver la foto del cumpleaños de la Primera Dama? ¿Cuál fue tu reacción?

-…Es una foto. La verdad es que no tendría que haber estado, pero el que diga que en este año y medio no tuvo una situación así… Ya está, es el presidente, es una foto y es un tema del pasado. Yo miro la película y no me detengo mucho en las anécdotas.

-¿Hay algún error en particular que hayas cometido durante la pandemia que consideres que amerita una disculpa pública?

-Creo que en algún momento me enojé bastante, al principio del año pasado. Yo tengo la responsabilidad de tener más paciencia que cualquiera mientras sea intendente. Por momentos, abrimos o cerramos antes de la cuenta. O nosotros mismos hicimos una actividad más masiva de la que tendríamos que haber hecho. Con el diario de hoy, el cierre del PJ del año pasado fue más masivo de lo que tendría que haber sido. Hoy no lo volvería a hacer con la situación pandémica de aquel momento. Somos muy sensibles a escuchar cuál es la opinión de la sociedad sobre lo que venimos haciendo y poder evaluarla.

-Con respecto a la construcción de la alcaidía, ¿por qué se eligió ese terreno cerca del cementerio y no otro?

-Cuando vos ves la tierra fiscal disponible, no es tanta. Sobre todo, en metros cuadrados. Sobre la tierra fiscal posible, nosotros le elevamos las posibilidades que había a la provincia y ellos eligieron el terreno actual. Si alguien me plantea que ponga la alcaidía al lado de un barrio cerrado, que me diga donde hay una tierra fiscal por ahí y lo evalúo. Esto se trató a principio de año, después firmé el convenio y después se aprobó en el Concejo Deliberante por unanimidad. Aparece ahora, a cuatro días de las elecciones, y yo sin ningún marco de demagogia o hipocresía digo que voy a sostener la decisión sin dejar de escuchar el reclamo de los vecinos y atender a todos. Pero también denunciar a dos agentes inmobiliarios, que están procurando cuidar sus loteos personales y no el interés colectivo. Acá hay que decir las cosas como son. Uno se rasga las vestiduras diciendo que quiere a Escobar y le preocupa la seguridad salvo cuando le tocan su bolsillo y otro, que es abiertamente opositor político, y además cuida a otro loteo que lo tiene publicado en las redes sociales.

-Este año se cumplieron diez años del inicio de la obra del hospital del Bicentenario en Garín, ¿crees que para el final de tu mandato va a estar terminado?

-No lo sé, pero le puedo asegurar que se lo reclamé al gobierno anterior y lo sigo reclamando con el gobierno actual. Hace pocos días hablé con la titular del PAMI por la obra hidráulica, que es la que está aprobada y vamos a seguir ejecutando. Tengo tres alternativas de proyecto para culminar la obra. Sé que la voluntad de la vicepresidenta es que se termine, pero la pandemia alteró las prioridades en materia de presupuesto de Salud. Yo también me pregunto qué nos pasó que un día un intendente cedió el hospital Erill creyendo que se ahorraba plata. Esas son las cosas que también habría que preguntarse: ¿por qué nunca se hizo un hospital propio? Mirá con la pandemia macrista, en el medio de la pandemia, todo lo que hicimos en salud es revolucionario. ¿Soy tan bueno u otros no tuvieron ganas de invertir en salud?

-Quien encabeza la lista del Frente de Todos, Laura Guazzaroni, ya fue candidata a concejal en 2017 y no asumió su banca. ¿La idea es que en esta ocasión sí lo haga?

-Seguramente asuma en el Concejo. Yo tengo mi opinión y sé que Laura acepta mi conducción, pero yo estas cuestiones las decido también con mis compañeros. He tomado la decisión de ir rotando a los funcionarios, pero yo creo que la gente elige a un intendente y él tiene la responsabilidad de ir buscándole un lugar a cada uno. También, con el tiempo, la gente se agota en un lugar y no porque sea mala, sino porque hay un proceso y se cumplen ciclos. Mi responsabilidad es ir viendo quién ocupa el mejor lugar en cada momento. Nuestra lista es un orgullo: no hay familiares, primeros escondidos, ni tampoco es un rejunte. Y en el Concejo Escolar tenemos a José Guido, que es director de una escuela, y a una vicedirectora que trabaja con discapacidad. Son gente vinculada a la educación. Los mismos que dicen preocuparse por la educación pusieron en su lista a gente que no pertenece al sistema educativo y uno cuyo único antecedente es ser hijo de un ex intendente represor. Yo estoy más contento de tener una Flavia Battistiol que un Patti. No somos todos lo mismo, nosotros tenemos mucha coherencia, mucha apertura y mucha diversidad.

-¿Qué opinás de la candidatura del hijo de Patti como consejero escolar de Juntos?

-Nacho es un divino. Yo lo conozco y es un tipo macanudo, pero nunca trabajó de docente. No es ilegal que se presente, pero es raro. Yo no voy a hablar mal de él, porque es un buen muchacho, me manda mensajes cálidos y yo se los devuelvo. Además, él no es culpable de los crímenes aberrantes de su padre. Ni él, ni Maxi, ni el otro hijo a quien no conozco personalmente.

-¿Cómo estás viendo la campaña, que a nivel local está tranquila y a nivel general se la ve carente de un debate superador que sería muy necesario en este momento?

-A nivel local hemos logrado una cultura política mucho más sana de la que había antes, cuando se agarraban a trompadas por las pintadas. Nosotros hemos terminado con esa manera de hacer política. Hoy por hoy, en Escobar hay una campaña muy civilizada. Prácticamente, no se ensuciaron las localidades. En cuanto a lo nacional, yo comparto que estamos carentes de debate. Yo espero que después de las PASO, cuando se definan los candidatos que participen en las elecciones de noviembre, haya una exposición de ideas. Si nuestro espacio, nuestro gobierno, tiene la inteligencia de mejorar su comunicación y poder transmitirle a la sociedad todo lo que se hizo en materia de salud, negociación de la deuda y cuidado de la economía, el IFE y la reactivación que se está viendo ahora, creo que nos van a apoyar en noviembre.

-¿Qué opinás de las declaraciones de Vidal sobre la despenalización de la marihuana y del tema en particular?

-Hay que ver, porque Vidal un día dice una cosa y otro día dice otra. Yo comparto lo que dice María Eugenia, pero también lo dice Alberto. Hay que debatirlo, hay que dar los debates en la Argentina, así como se dio el debate de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Nosotros estamos trabajando para tener un instituto de investigación en Escobar. Uno de los temas que estamos trabajando es el del cannabis medicinal. Yo estoy a favor del debate sobre el cannabis medicinal y el uso recreativo de la marihuana.

-¿Quién preferís que gane la interna de Juntos?

-Me da lo mismo. Yo quiero que gane Victoria Tolosa Paz, que en la primera sección hagamos una gran elección para que un senador por fin defienda a Escobar, como Javier Rehl. Si él entra al Senado, va a traer muy buenos beneficios al distrito. Así como Laura Russo hizo una muy buena tarea como diputada nacional. Le pido a todos nuestros ciudadanos que acompañen nuestra lista, porque con su apoyo voy a poder hacer mucho más de lo que hice hasta ahora.

-¿Qué le decís a los que están indecisos para que voten a la boleta del Frente de Todos?

-Hay varias razones: durante cuatro años, el macrismo prometió que iba a bajar ganancias y las aumentó, mientras que Alberto lo sacó ahora. Cuando hay que defender los intereses nacionales, la salud, somos nosotros. Hay que darle la oportunidad al presidente de poder contar con las manos legislativas necesarias para poder seguir gobernando y cumplir con su promesa de campaña en los dos años y medio que le quedan de mandato. Para eso, necesita el apoyo del pueblo argentino. También necesitamos una mayoría legislativa en el Senado provincial para que por una banca en el banco Provincia o un carguito condicionen al gobernador Axel Kicillof y necesitamos a Javier Rehl sentado como senador para que defienda los intereses del partido de Escobar y nosotros podamos crecer más. Y les pido que voten la lista local por todo lo que hicimos, porque tenemos muy buenos candidatos y me apoyen a mí para poder seguir haciendo.

