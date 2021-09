Diego Castagnaro: “Nunca me van a ver plantado en un lugar de la grieta”

El candidato de Facundo Manes en Escobar enfrentará el próximo domingo 12 al senador provincial Roberto Costa en la interna de Juntos. “Nuestro desafío es dar la pelea contra la decadencia”, sostiene.

Uno de los principales atractivos -si no el principal- que tendrán las elecciones primarias en la provincia de Buenos Aires y en el partido de Escobar será la interna de Juntos, donde la pulseada entre las boletas que encabezan Diego Santilli y Facundo Manes se replicará a nivel local con Roberto Costa y Diego Castagnaro como protagonistas centrales.

“Nuestro desafío es dar la pelea contra la decadencia, contra aquellos que viven de la política y que son siempre los mismos. Queremos un cambio real”, sostiene Castagnaro. Electo concejal en 2017 y con mandato hasta diciembre, desde hace dos años tomó distancia del espacio liderado por Roberto y Leandro Costa para posicionarse como alternativa a esa hegemonía familiar de la oposición escobarense. Junto a él en esta cruzada está su hermano, el empresario Diego Castagnaro, que en estas elecciones no será candidato.

“Yo no busco un cargo. Si me va mal ya está, sigo de kinesiólogo y de profe en la universidad. Hay otros que su vida pasa por la política. Y yo creo que los costos de la política improductiva los tiene que pagar la política, no los ciudadanos”, plantea. En esa línea, señala la “cantidad infinita de recursos” de su adversario para financiar la campaña, algo que está a la vista tanto en las redes sociales como en la calle.

Consecuente con la consigna de “Dar el Paso” que fomenta Manes, en la lista de concejales que encabeza Castagnaro hay varias personas conocidas por su rol social que por primera vez se animan a participar de la política poniendo el cuerpo, la cara y el nombre. Un ejemplo es el jefe del cuartel de bomberos de Garín, Adrián Peralta, que va quinto. Otro es el de la kinesióloga Florencia Cuevas, que trabajó en la rehabilitación de pacientes de terapia intensiva con Covid-19. Ella va sexta. “Son dos héroes”, afirma Castagnaro.

Detrás suyo, en el segundo lugar de la lista, está la docente Patricia Froy, ex jefa distrital de los inspectores de escuelas. El tercer precandidato es Claudio Acosta, presidente del club de rugby Atlético San Andrés, de Ingeniero Maschwitz. Y cuarta va Alejandra Sassano, vecina de Belén de Escobar.

Entre los postulantes a consejeros escolares también hay nombres conocidos: Leandro Sezella, ex presidente de la Juventud Radical, es el primero de la nómina. Detrás suyo están Ana Potaschek y Gabriela Stewart Usher, dos mujeres con amplia trayectoria en la educación local. La última, además, fue concejal de la UCR.

“Es una lista muy competitiva y plural. Nunca nos van a ver plantados en un lugar de la grieta. Nos van a ver con propuestas. Para que haya mejor y más educación, más innovación, apostar a la cuarta revolución industrial y a la industria del conocimiento”, enumera Castagnaro, al tiempo que celebra el aire fresco que la incursión de Manes le aporta a la política: “Facundo viene a traer la revolución del conocimiento y es una persona que pone todo el prestigio de su vida al servicio de la sociedad”.

Hace dos semanas el neurocientífico estuvo en Maschwitz junto a Castagnaro, que el martes también recibió la visita de Margarita Stolbizer (ver nota acá), quien secunda a Manes como precandidata a diputada nacional.

La presidenta del GEN conoció la Casa de la Niñez María de la Esperanza, en Belén de Escobar, donde destacó la “tarea social permanente” que lleva a cabo la entidad fundada por la docente Silvia Landriel, quien va en la lista de consejeros escolares suplentes. Ella es la madre de Rodrigo Cuevas, flamante presidente del GEN en Escobar, y de Florencia, la ya mencionada precandidata a concejal.

“Cuando vemos instituciones como estas, debemos reconocer que se ocupan de hacer las cosas que no hace el Estado”, remarcó Stolbizer. Y añadió: “Para nosotros la disputa de la política tiene que ver con cómo reconstruimos la esperanza de que un futuro distinto es posible. Y la competencia electoral se trata de eso”.

Con aparente final abierto, la interna en Juntos no sólo es atractiva por ver quién gana sino también por cuánto. Si la lista vencida obtiene entre el 25% y el 30% de los votos en la interna, su primer precandidato a concejal irá en el quinto lugar de la ganadora. En cambio, si suma más del 30% le corresponderá el tercero. Hay mucho en juego.

