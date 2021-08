Randazzo en Escobar: “Argentina tiene que salir de la trampa de la polarización”

“El principal problema que tenemos los argentinos son quienes nos gobiernan”, afirmó el precandidato a diputado nacional y ex ministro en una rueda de prensa. Estuvo acompañado por su primer precandidato a concejal, Ricardo Choffi.

A un mes de las elecciones primarias, Florencio Randazzo está recorriendo varios distritos de la provincia de Buenos Aires por día y este miércoles a la tarde hizo una escala en la ciudad de Belén de Escobar, donde dio una conferencia de prensa junto al primer precandidato a concejal de Vamos con Vos, Ricardo Choffi.

“Somos una alternativa importante y concreta, de hombres que hemos sostenido la palabra, cosa que se ha perdido en la Argentina, y que cuando hemos tenido algún tipo de responsabilidad institucional la ejercimos con transparencia y éxito en la gestión”, expresó el ex ministro de Transporte de la Nación y, antes, ministro de Gobierno bonaerense.

“Argentina tiene que salir de este estado de atraso y esta trampa a la que nos han llevado con la polarización”, planteó Randazzo, que repartió críticas por igual hacia el gobierno actual y al del ex presidente Mauricio Macri. “El principal problema que tenemos los argentinos son quienes nos gobiernan, los dirigentes que han conducido las políticas del gobierno en los últimos diez años, que van en contra del sentido común y la racionalidad”, sostuvo en otro tramo de la conferencia de prensa, que tuvo lugar en un céntrico bar de la ciudad, sobre la calle Mitre.

El primer precandidato a diputado nacional de Vamos con Vos indicó que “Argentina tiene que resolver problemas estructurales, que el mundo ya ha resuelto, y que nosotros, por las razones que sea, incapacidad o falta de voluntad, no los resolvemos”. Y agregó: ““Está claro que ha faltado voluntad y ha faltado inteligencia. Las dos fuerzas políticas de los últimos años nos han llevado al mismo resultado”.

El dirigente oriundo de Chivilcoy también remarcó que hay que darle “consistencia” a la economía y expresó su preocupación por los efectos adversos de la inflación. “No podemos vivir con los niveles de inflación que vive la Argentina, porque eso no sólo licúa el poder adquisitivo, sino que no nos permite proyectar de cara al futuro. Si no hay ahorro no hay inversión y si no hay inversión no hay trabajo”, expuso.

La lista de Vamos con Vos en Escobar lleva de primer precandidato a concejal a Ricardo Choffi, quien en 2017 también encabezó una de las dos listas que compitieron en la interna del Frente Justicialista, desde el que Randazzo inició su proyecto político. En 2019, además, fue candidato a intendente por Consenso Federal, en la boleta que llevaba como fórmula presidencial a Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey.

“Somos gente de trabajo, somos peronistas con formación política que podemos aportar muchísimo en la discusión del debate político en Escobar”, aseveró Choffi, a quien acompañan en la lista Lorena Ruiz, Carlos Gutiérrez, Graciela Quiroga, Carlos Ferreyra, Marcela Giménez y Javier Burgos en los primeros lugares de la nómina para el Concejo Deliberante. Para el Consejo Escolar, en tanto, encabezan Alfredo González y Eliana Ramos.

Fuente: El Día de Escobar

