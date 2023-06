Sujarchuk se sumó al pedido de una lista de unidad en Unión por la Patria

WhatsApp Email 0 Shares

El intendente de Escobar acompañó un petitorio exhortando a evitar un enfrentamiento interno en las PASO. “Es momento de que estemos unidos y de comprender la complejidad que atraviesa el país”, afirma el texto.

En medio del debate en torno a la mejor estrategia para enfrentar las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias del próximo 13 de agosto, un grupo de intendentes e intendentas del oficialismo bonaerense volvieron a pedir este martes que el flamante frente Unión por la Patria llegue a esa instancia con candidatos de unidad, tanto a nivel nacional como a nivel provincial y local.

Los firmantes del documento que se difundió en horas del mediodía son jefes y jefas territoriales alineados principalmente con el sector interno que conduce el presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, Máximo Kirchner, entre ellos el intendente Ariel Sujarchuk, aunque también se enumeraron referentes del Frente Renovador y dirigentes cercanos al jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde.

Esas referencias internas no alejan a los firmantes de la cercanía con el gobernador, Axel Kicillof, que replicó el pedido compartiendo el posteo del ministro de Infraestructura provincial, Leonardo Nardini, el encargado de comenzar a hacer circular el texto vía Twitter. Kicillof retuiteó.

Es tiempo de estar unidos por la Patria. pic.twitter.com/pZr6RJJwHC — Leo Nardini (@Nardini_Leo) June 20, 2023

Esta nueva manifestación pública de intendentes de la provincia de Buenos Aires volvió a pedir por listas de unidad en el oficialismo mediante un comunicado en el que “exhortan” a las diferentes partes que integran la coalición a aumentar los esfuerzos para alcanzar una lista de síntesis que evite el enfrentamiento interno.

“De no lograr la unidad en las listas provinciales y nacionales, no seremos funcionales a esas divisiones y acompañaremos en nuestros distritos a la lista que encarna el proyecto político que queremos para nuestros vecinos y vecinas, y no iremos en ambas”, aseguran.

“Las y los intendentes y dirigentes políticos abajo firmantes expresamos con absoluta contundencia y claridad nuestra voluntad de que haya una lista de unidad dentro de nuestro espacio”, arranca la misiva que se conoció este martes al mediodía.

Es tiempo de estar unidos por la Patria pic.twitter.com/ZkWd58dOHC — Ariel Sujarchuk (@ArielSujarchuk) June 20, 2023

“Es momento de que estemos unidos por la Patria y de comprender la complejidad que atraviesa el país. Las y los argentinos no quieren disputas internas sino un programa claro y concreto de estabilidad de cara al futuro”, señalan los jefes y jefas locales del peronismo bonaerense, que desde hace tiempo vienen sumándose al pedido en pos de evitar la interna en el oficialismo, tanto nacional como provincial.

Los intendentes no expondrán su estructura a una división electoral. Esa decisión venía siendo una de las que más preocupaba a los jefes territoriales que analizaban que una interna obligaría a dividir fuerzas de cara a la campaña.

Con la experiencia en las espaldas también señalan que la interna puede servir a incentivar enfrentamientos internos que actualmente están controlados.

Apoyo. Días atrás Sujarchuk recibió al ministro Eduardo de Pedro en Escobar.

“Es momento de construir una unidad de concepción y acción, en lugar de impulsar las PASO en todas las instancias. Desde nuestros distintos roles y responsabilidades, queremos colaborar a la racionalidad y razonabilidad que las circunstancias demandan y ser parte de la construcción colectiva de este nuevo proceso político. Por nuestra patria, por las y los argentinos, seguiremos trabajando en ese sentido”, finaliza el documento.

Además de Sujarchuk, firmaron Alberto Descalzo (Ituzaingó), Federico Achaval (Pilar), Fernando Moreira (San Martín), Gustavo Menéndez (Merlo), Javier Osuna (Gral. Las Heras), Juan Andreotti (San Fernando), Juani Ustarroz (Mercedes), Karina Menéndez (Merlo), Leo Botto (Luján), Lucas Ghi (Morón), Mariel Fernández (Moreno), Mauro García (General Rodríguez), Noelia Correa (Malvinas Argentinas), Ricardo Curuchet (Marcos Paz), Santiago Maggiotti (Navarro).

El pedido parece tener como destinatarios a los referentes partidarios que ya han lanzado públicamente sus candidaturas. Entre ellos el jefe de Gabinete de la Nación, Agustín Rossi, el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, y ahora también el ex gobernador tucumano Juan Manzur. En contraposición, todos los firmantes parecerían respaldar a la candidatura que cuente con el aval de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, entre quienes podrían estar el ministro del Interior, Eduardo de Pedro; y el ministro de Economía, Sergio Massa.

