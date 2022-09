Ataque de motochorros en pleno centro de Escobar: una mujer fue baleada

La víctima iba con su marido en una moto. Los delincuentes empezaron a perseguirlos y, como no se detenían, le dispararon en una pierna. Pero no pudieron consumar el robo y escaparon a toda velocidad.

Un grave y violento hecho de inseguridad se registró este domingo a la noche en Belén de Escobar, donde matrimonio que regresaba a su domicilio tras dar un paseo en moto fue perseguido y atacado por motochorros a dos cuadras del hospital Erill.

El hecho se registró alrededor de las 19 y generó cierta conmoción en el centro de la ciudad, porque las víctimas intentaron escapar de los delincuentes a toda velocidad durante varias cuadras y recién se detuvieron sobre la calle Estrada al 600, sobre la vereda del Club Italiano y a media cuadra del Palacio Municipal.

Gabriela Kovacs y su marido regresaban de la localidad de Carlos Keen, perteneciente al partido de Luján, donde habían pasado el día. Cuando estaban cerca de su domicilio y circulaban por la calle General Paz al 700, entre Libertad e Islas Orcadas, dos sujetos se les pusieron a la par en otra moto y los apuntaron con un arma de fuego.

Lejos de detener su marcha, el matrimonio trató de escapar, pero los delincuentes los siguieron y efectuaron un disparo que impactó en el empeine del pie izquierdo de la mujer.

“Mi esposo aceleró, dobló en Islas Orcadas y es ahí cuando me pegan el tiro. Llegamos hasta Gelves con ellos detrás nuestro y a toda velocidad por Estrada, que no sé cómo no chocamos, porque había mucho tráfico. En Asborno ellos doblaron y nosotros paramos en el Club Italiano para llamar al 911”, contó Kovacs en Facebook.

Al lugar se acercaron enseguida varias móviles policiales y de Prevención Comunitaria. Como la ambulancia no llegaba, la mujer fue trasladada en un patrullero al hospital provincial Enrique Erill, donde recibió las primeras atenciones médicas.

Más tarde la víctima fue trasladada a la Clínica Privada Fátima, por la cobertura de su obra social. “Gracias a Dios no tiene ninguna lesión ósea ni articular”, señalaron fuentes del caso a El Día de Escobar. Ella lo ratificó, con palabras similares: “Por suerte la bala entró y salió. Tuvimos a Dios con nosotros”, escribió en una publicación de la ya mencionada red social.

Por su parte, los delincuentes lograron escapar. Pero los investigadores tratarán de identificarlos a través de los registros de las cámaras de seguridad instaladas en la vía pública. Inicialmente, lo único que se sabía es que se desplazaban en una moto oscura de alta cilindrada.

La investigación del caso recayó en la Unidad Funcional de Instrucción Nº5, que instruyó un sumario por “tentativa de robo y lesiones”.

Fuente: El Día de Escobar

