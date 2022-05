Comienza el juicio a un hombre acusado de asesinar a su pareja en Matheu

El hecho ocurrió en julio de 2019. La víctima se llamaba Antonella Osorio, tenía 27 años y recibió una brutal golpiza que le hizo perder un embarazo de cuatro meses. Siete días después falleció en el hospital Erill.

Un hombre de 33 años comenzará a ser juzgado desde este miércoles en los tribunales de Campana acusado de haber asesinado a golpes a su pareja, quien tenía cinco hijos y estaba embarazada de cuatro meses al momento del hecho, ocurrido en julio de 2019 en la localidad de Matheu.

El imputado se llama Andrés Leonardo Feversani (33), quien llega en calidad al debate en calidad de detenido por el delito de “homicidio doblemente calificado por femicidio y por alevosía“ en perjuicio de Antonella Ayelén Osorio (27).

El juicio comenzará este miércoles a las 9.30 en la calle Andrés del Pino al 817, sede del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 2 del Departamento Judicial Zárate-Campana, y se estima que darán testimonio alrededor de 15 testigos.

La acusación está a cargo del fiscal Martín Zocca, mientras que la familia Osorio se presentó como querellante en la causa y será representada por la abogada Sabrina Tombión.

“Yo espero que se haga justicia. Yo pido lo más justo. Una perpetua. No queremos que lo saquen a los 10 años por alguna cosa”, dijo a Télam la mamá de la víctima, Susana Altamiranda (56), quien adelantó que dará su testimonio durante la primera audiencia junto a su esposo y dos de sus hijos.

“Se me vienen todos los recuerdos. Tengo que ser fuerte. Tenemos que dar un paso más para hacer justicia. Es difícil volver a acordarse todo lo mismo”, expresó la mujer, que junto a su esposo se hizo cargo de la custodia de sus cinco nietos. “La pasaron muy mal ellos. Yo la veía a mi hija mal, pero ella no podía salir de ahí. Creía que tenía un futuro ahí y no lo quiso dejar a él. Ella solo quería lo mejor para sus hijos”, relató Altamiranda.

El hecho ocurrió en la madrugada del domingo 21 de julio de 2019 en una humilde casilla situada en Conde Alberto al 1000, en el Barrio Villa Saboya de Matheu, cuando Osorio fue atacada a golpes por su pareja, de oficio albañil, y los vecinos llamaron al 911 alertados por los gritos de la víctima.

La joven, que estaba cursando el cuarto mes de embarazo y tenía cinco hijos, acudió cinco días después al hospital Erill de Escobar con fuertes dolores musculares, fiebre y pérdidas. Quedó internada y los médicos constataron que el bebé estaba muerto como consecuencia de los golpes que había recibido su madre.

Osorio siguió internada en el hospital, donde se descompensó el 28 de julio y falleció producto de una infección generalizada por el avanzado cuadro de necrosis del feto que llevaba en el vientre.

Ante esta situación, Feversani se dio a la fuga, pero en septiembre de 2019 fue detenido en la localidad de La Horqueta, en el partido de San Isidro, por efectivos de la Subcomisaría de Matheu y del Comando Patrulla de Escobar.

La causa inicialmente había sido caratulada “lesiones leves”, pero cambió a “averiguación de causales de muerte” cuando fallecieron la joven y el bebé que estaba gestando. Después de varias manifestaciones, la familia de Osorio logró que el caso pase a manos de la Fiscalía Especializado en Violencia de Género y sea tratado como un femicidio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El Día de Escobar (@eldiadeescobar)

Fuente: El Día de Escobar

+1 WhatsApp 0 Shares

Comentarios

comentarios