Asesinan a balazos al dueño de una fábrica de aberturas de Maschwitz

Tenía 44 años y fue hallado muerto al lado de su camioneta, a metros de un country de Los Cardales. Una cámara registró el momento en que dos individuos lo interceptan y le disparan. Descartan un intento de robo.

El dueño de una fábrica de aberturas de la localidad de Ingeniero Maschwitz fue asesinado a balazos mientras regresaba a su casa, en el partido de Exaltación de la Cruz. El fatídico hecho ocurrió el viernes a la noche mientras circulaba en su camioneta a metros del country Los Cardales, donde dos personas lo abordaron en otro vehículo y lo mataron a sangre fría.

La víctima fue identificada como Patricio Glave, de 44 años, un empresario dedicado a la fabricación y colocación de aberturas de aluminio. Además, era miembro de una familia numerosa, puesto que era el quinto de seis hermanos varones y tenía dos hijas.

El cuerpo sin vida del hombre fue hallado el viernes a la noche por la policía frente al country club Los Cardales, ubicado sobre el kilómetro 4 de la ruta 4. El cadáver estaba tirado a un lado del camino con heridas de balas en el tórax y en su hombro derecho. Su camioneta Chevrolet Meriva se encontraba en marcha y tenía las luces encendidas, por lo que la hipótesis de robo es algo poco probable.

Peritos de la Dirección Departamental de Investigadores (DDI) de Zárate-Campana acudieron al lugar del hecho e incautaron cuatro vainas de un arma calibre 22 servidas en el suelo, muy cerca de su teléfono celular. No obstante, aún buscan algún testigo ocular que haya presenciado el asesinato.

El expediente, en el que interviene la Fiscalía de Instrucción Nº 2 de Campana, fue caratulado como “homicidio agravado”, mientras se intenta descubrir cuáles fueron los motivos que llevaron al asesinato de Glave.

Hasta el momento existen dos hipótesis: que se pudo haber tratado de un ajuste de cuentas o de un asesinato a causa de una discusión de tránsito. Esto surge a partir de que a Glave no le robaron nada.

Un testigo llamó al 911 y dio aviso del homicidio. Fuentes de la investigación le aseguraron a Clarín que “por el momento no se determinó el móvil que motivó el hecho”, ni tampoco “aportó mayores detalles sobre los autores”.

El investigador consultado dijo que lo que sí se pudo determinar es que fueron dos sujetos los que viajaban en el vehículo agresor. “Pero la secuencia no se ve bien porque los toma una cámara que después es tapada por un árbol. El vehículo no tenía patente trasera. Solo la delantera y no se la pudo tomar, ni en la entrada ni la salida de la ruta 4″, detalló.

La única información que se tiene hasta el momento es que el hombre volvía de Maschwitz a su hogar luego de trabajar cuando se detuvo de repente. Al poco tiempo, una camioneta se estacionó unos metros más atrás antes de que el hombre fuera ejecutado, según pudo reconstruirse a partir del registro de una cámara de seguridad.

Por otra parte, los investigadores intentan localizar a una mujer que habría dado aviso a la guardia policial del country. “Eventualmente habría visto la secuencia, pero no se la pudo identificar. Estamos tratando de ubicarla para que se acerque a aclarar la dinámica de cómo fue el hecho”, agregaron las fuentes.

Pese a que el incidente se dio a metros del country Los Cardales, la víctima vivía en el barrio privado Parque Sakura, distante a 15 kilómetros, lugar al que se dirigía al momento del hecho, como lo hacía diariamente.

“Los corredores de la ruta 4 sentido a Campana y a Los Cardales no lograron tomar las imágenes de las patentes del vehículo blanco, porque la parte trasera no tenía la chapa patente, pero si la delantera que no fue visible”, detalló una fuente consultada por el diario Democracia.

La pareja de la víctima fue quien notificó a su socio comercial que algo extraño había sucedido. De inmediato, el hombre salió a buscar a Galve y se encontró con el peor de los escenarios: la policía ya estaba realizando las pericias al cuerpo tendido boca arriba de su compañero.

Glave tenía dos hijas y, además, era uno de los dos dueños de la fábrica de aberturas Silan, radicada en Maschwitz. “Era muy lindo, familiero, amiguero… Por eso suena raro lo de la discusión, aunque es la hipótesis más fuerte. Somos muy unidos y una familia muy grande”, contó una familiar del hombre.

