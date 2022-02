Conmoción en Loma Verde: Asesinan a un joven de 19 años en una pelea callejera

El trágico hecho ocurrió sobre la Colectora Oeste, este domingo a la mañana. La víctima recibió una profunda puñalada en el pecho y falleció en el lugar. Poco después detuvieron a los tres presuntos autores del brutal homicidio.

Un joven de 19 años fue brutalmente asesinado de una puñalada este domingo a la mañana en la localidad de Loma Verde como consecuencia de una violenta pelea callejera. Los tres presuntos autores del homicidio fueron detenidos horas después.

El sangriento hecho ocurrió alrededor de las 6.30 sobre la Colectora Oeste, entre las calles Estenssoro y Mercante, donde la víctima y un amigo suyo fueron atacados por otros tres jóvenes a quienes conocerían, según deslizaron las fuentes policiales consultadas por El Día de Escobar.

En medio de la refriega, la víctima recibió una puñalada en el pecho que lo dejó mortalmente herido. Se desangró sobre el asfalto y falleció casi de manera inmediata. Se llamaba Joel Alejandro Madona, tenía 19 años, era oriundo de al provincia de Chaco y vivía en el barrio Los Robles. Su amigo, en tanto, sufrió una herida superficial en la palma de la mano.

Los agresores huyeron a las corridas, pero minutos después fueron detenidos. En base a las primeras declaraciones de los testigos del hecho, personal policial dispuso un rastrillaje urgente e intensivo que permitió localizar a los presuntos autores del homicidio.

Efectivos del Destacamento de Loma Verde, del Comando de Patrullas y de Prevención Comunitaria interceptaron a los sospechosos cuando transitaban por las calles Colón y Paseo de Julio, a unos dos kilómetros de la escena del crimen, en el barrio Philips de la ciudad de Belén de Escobar.

Los aprehendidos son dos jóvenes de 21 años y otro de 20; dos son primos y de nacionalidad peruana. Sus identidades no trascendieron. “Uno de ellos tenía manchas de sangre en sus prendas de vestir y un corte en el antebrazo izquierdo”, precisaron a este medio fuentes del caso.

Además, consignaron que uno de los detenidos tenía en su poder “un arma blanca de tipo navaja, de mango marrón y aproximadamente 15 centímetros de largo”, con la que se habría cometido el asesinado. De hecho, tenía manchas de sangre que podrían corresponder a la víctima. Esto se verificará a través de pericias que ya fueron encargadas a la Policía Científica de Escobar.

Por lo pronto, los tres aprehendidos fueron alojados en los calabozos de la comisaría Escobar 1ra y están imputados de “homicidio simple”. Esa es la carátula legal que dispuso para el hecho la Unidad Funcional de Instrucción Nº5, a cargo del fiscal Gonzalo Ferreiros, quien se hizo presente en la escena del crimen.

Las autoridades policiales a las que consultó El Día de Escobar desestimaron completamente que se haya tratado de un intento de robo. “Por lo visto, entre la víctima y uno de los detenidos había una ‘pica’ de vieja data”, deslizó un allegado a la investigación.

El aberrante y trágico suceso generó una profunda conmoción en Loma Verde, donde este tipo de situaciones no son comunes, aunque la localidad ya no es lo tranquila que supo ser tiempo atrás. En las redes sociales, decenas de amigos y conocidos de la víctima expresaron su indignación y tristeza, lo recordaron con afecto y reclamaron que su muerte no quede impune.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El Día de Escobar (@eldiadeescobar)

Fuente: El Día de Escobar

+1 WhatsApp 0 Shares

Comentarios

comentarios