Novedades en el caso del escobarense que apareció electrocutado en Pilar

En las últimas horas se conocieron los resultados de la autopsia realizada al joven Joel Cancino. Además, se encontró la moto en la que circulaba: estaba a 20 cuadras del lugar donde fue hallado su cuerpo.

El caso de Joel Cancino Vera, el joven escobarense de 24 años que la semana pasada apareció electrocutado en una zona rural del partido de Pilar, sigue dando que hablar. En los últimos días se pudo dar con la moto en la que había salido de su casa y este lunes trascendieron los resultados de la autopsia realizada por peritos forenses.

Uno de los interrogantes del caso era la moto Honda Wave blanca en la que el joven había salido el martes a la noche de su casa, en la calle Almirante Brown del barrio Lambertuchi, donde vivía junto a sus padres y su hermana, de 14 años. Dos días después de que Joel sea hallado sin vida, el vehículo en el que se desplazaba apareció de una manera bastante curiosa.

Una mujer de 35 años le entregó la moto a la Policía. En su declaración, contó que el miércoles a la mañana la vio estacionada en la puerta de su casa. al 2500 de la calle Uruguay. Como el dueño no aparecía, la ingresó en su domicilio hasta que, dada la difusión del trágico hecho, decidió dar aviso a las autoridades recién en la tarde del viernes, según publicó Pilar a Diario.

Por fuentes extraoficiales trascendió que la mujer habría llamado desde el mismo miércoles a la Policía, pero que recién dos días después un patrullero se hizo presente en su domicilio.

La casa de la mujer donde estaba la moto queda a unas veinte cuadras de donde apareció el cuerpo del joven Cancino Vera, en el barrio Manzone de la localidad de Villa Astolfi.

El rodado será peritado por la Policía Científica para ver si existen rastros que puedan dar más evidencias o pruebas para esclarecer el hecho.

Por otra parte, este lunes trascendieron los resultados de la autopsia que se realizó en la morgue de San Fernando. Las pericias habrían revelado que la muerte se produjo por “electrocución de 380 voltios” y que el joven recibió la descarga inicial en su mano derecha.

Como parte del arco voltaico, el recorrido eléctrico provocó un orificio en la axila derecha con salida por el omóplato izquierdo, en tanto que un segundo trayecto de descarga se comprobó en la pierna derecha con salida por el talón de dicha extremidad, de acuerdo a lo publicado por el citado medio pilarense.

También se habría determinado que el cuerpo no presentaba golpes ni signos de violencia.

Lo que sigue sin saberse es cómo y por qué el joven llegó hasta ese lugar tan inhóspito y en plena madrugada. A medianoche, Joel salió de su casa y dijo que iría al parque Papa Francisco, en Ingeniero Maschwitz. Al parecer, estaría comprobado que estuvo allí junto a otra persona. Lo que pasó desde ese momento en adelante es un misterio.

Un caso envuelto en interrogantes

El hallazgo del cuerpo de Joel ocurrió pasadas las 4 de la madrugada del miércoles, a un costado de la calle Lauría. Un matrimonio que habita en una vivienda ubicada en las cercanías advirtió, luego de un corte de luz, fogonazos provenientes del pilar de electricidad, distante a varios metros de su casa. Al acercarse al lugar, encontraron al joven, ya fallecido y con el rostro quemado.

Joel había trabajado varios años en el local de Mc Donald’s que está en Belén de Escobar. Y desde hace tres meses estaba en una heladería Freddo, en Nordelta. También usaba su moto para hacer entregas por Pedidos Ya. Además, estudiaba Relaciones del Trabajo en la Universidad de Buenos Aires. “Era un buen chico, muy trabajador y estudioso”, le dijo su padre, José, a El Día de Escobar.

La información recabada hasta ahora por los investigadores no da margen para muchas certezas. Además, el celular de Joel y otras pertenencias siguen sin aparecer, por lo que la hipótesis del robo aún no puede descartarse, más allá de la singular aparición de su moto. Todo es extraño y no hay conjetura que termine de cuadrar, incluso la de que haya decidido quitarse la vida.

La causa se encuentra en manos de la Unidad Funcional de Instrucción Nº4 de Pilar, a cargo del fiscal Gonzalo Agüero, y sigue caratulada “averiguación de causales de muerte”.

