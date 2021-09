Asaltaron a una jugadora de Las Leonas en Escobar y le robaron la medalla olímpica

La víctima es Sofía Maccari, a quien dos ladrones le sustrajeron el auto, el teléfono celular y la presea que obtuvo en Tokio cuando circulaba por Maquinista Savio. La Policía encontró a uno de los asaltantes y recuperó el vehículo.

La jugadora del seleccionado argentino femenino de hockey Sofía Maccari, reciente subcampeona en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, denunció que fue asaltada este miércoles en la localidad de Maquinista Savio y que entre los objetos que le robaron está la medalla de plata que obtuvo en Japón.

“Hoy me asaltaron dos hombres armados en Escobar. Me robaron el auto, celular y, lo más doloroso, la medalla olímpica”, contó tanto en su cuenta de Instagram como en Twitter. “No puedo explicar el dolor que esto significa. ¡Les pido colaboración a todos!”, añadió.

El hecho ocurrió cuando Maccari, de 37 años, se hallaba a bordo de su Toyota Ethios color gris y fue interceptada en Maquinista Savio por dos delincuentes armados que la amenazaron, la despojaron del auto y de sus pertenencias, entre ellas de la medalla olímpica.

Minutos después, el Comando de Patrullas de Escobar desplegó un operativo cerrojo para dar con los asaltantes. En ese marco se inició la persecución del vehículo, que luego fue abandonado por los delincuentes, quienes continuaron con la fuga a pie.

Finalmente, uno de los sospechosos, de 17 años, fue detenido, mientras que su cómplice logró escapar con el teléfono celular y la medalla olímpica de la deportista olímpica.

Maccari, que se desempeña como volante en Las Leonas y en el club San Fernando, respondió a quienes la criticaron por llevar consigo la medalla al explicar que “se la quería llevar a una amiga que me ayudó mucho en todo el proceso olímpico”. Además, señaló que su trofeo había sido “el logro de mucha gente”.

“Nada me importa tanto como la medalla. Realmente mi mayor dolor es la medalla olímpica, porque recién pensaba quién la tendría, dónde estará ahora. Creo que nadie sabe el sentimiento que genera una medalla olímpica. Después, lo otro, obviamente se hizo un esfuerzo enorme porque no me sobra nada, pero es todo material. Esto es mucho más significativo”, declaró la jugadora al canal TN.

Por su parte, el fiscal Gustavo Ancurio, de la UFI Nº1 de Responsabilidad Penal Juvenil, anunció que pidió formalmente la detención del menor, que fue concedida por el Juzgado de Garantías. En el caso también interviene la Ayudantía fiscal de Maquinista Savio, a cargo de Mercedes Lambert.

Sofía Maccari estuvo recientemente en los Juegos Olímpicos como reserva del seleccionado conducido por Carlos Retegui y en Tokio logró su segunda medalla, debido a que también había ganado una Londres 2012.

Las Leonas perdieron la final de los Juegos Olímpicos frente a Países Bajos y sumaron la quinta medalla en los últimos seis Juegos Olímpicos.

