La respuesta de Sujarchuk a los vecinos de Loma Verde: “Ni un árbol voy a tirar”

El intendente aseguró que el predio donde se construirán las 180 viviendas del programa Procrear conservará su añosa arboleda. “A Loma Verde la quiero verde y la defiendo todos los días”, sostuvo.

Durante la apertura de las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de Escobar, que se llevó a cabo este lunes a la tarde, el intendente Ariel Sujarchuk dedicó una parte de su discurso a hablar de las controversias generadas por la futura construcción de 180 viviendas en la localidad de Loma Verde, a través del programa nacional Procrear.

“Voy a tocar uno de los temas más polémicos de este momento, que es el Procrear Loma Verde. La verdad, no tengo ganas de quedarme callado”, arrancó Sujarchuk, decidido a contestarles a los vecinos que se vienen manifestando contra el proyecto y cuestionando la posible tala de añosos árboles en el predio donde se llevará a cabo, sobre la Colectora Oeste, a la altura el kilómetro 56 de la autopista Panamericana.

“El predio pertenece a Vialidad Nacional, no es propiedad del Municipio. El financiamiento es a través de un programa nacional que es el Procrear, que tiene un propio sistema de fondeo por ANSES. Son 180 viviendas de clase media con cocheras, agua y cloacas, no asentamientos, no sé de dónde salió eso”, replicó.

Además, señaló que “el procedimiento de aprobación que tiene este proyecto es el mismo que el de cualquier obra particular, no va a estar aprobada hasta que no tenga un Estudio de Impacto Ambiental, que todavía no se aprobó; y va a tener participación ciudadana”, detalló en relación a la iniciativa, que impulsa el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación.

“Hay un grupo que milita para que esto no se haga y ahora encontró la modalidad ‘árboles’, pero nunca los vi cuidar sus árboles cuando hicieron el country, que talaron todo”, arremetió en dirección a los habitantes del Club Privado Loma Verde, ubicado detrás del predio donde se construirán estos 180 dúplex, ya que varios de ellos participan activamente de las manifestaciones.

“Yo fui muchos años vecino y vi cómo podaron los árboles del Haras Santa María. Tampoco los vi cuando se había zonificado una parte de Loma Verde para industria categoría 3, ni cuando esta tierra estuvo usurpada durante más de diez años por el country Loma Verde, dejando ahí sus desechos cloacales”, sostuvo.

A continuación, se preguntó, retóricamente: “¿Quiénes son los usurpadores? ¿A quién le estamos tocando un callo? Los que están perdiendo son gente con muchos recursos”, planteó. Además, aseguró que el Club Privado Loma Verde “es uno de los countries más irregulares, nunca regularizó, más de la mitad (de sus habitantes) no paga las tasas”.

El planteo del intendente sobre este tema se extendió durante diez minutos, casi una décima parte de lo que duró todo su discurso. En otro tramo, reconoció que “hay gente que está legítimamente preocupada” y varias veces aseguró que, de los 228 árboles que hay en el predio, “sólo 14 árboles tienen que ser removidos”, según el proyecto elaborado por el Ministerio de Desarrollo Territorial.

“A Loma Verde, lo quiero verde. Yo lo defiendo todos los días, lo hice localidad, lo protegí de industrias contaminantes y voy a salvaguardar el 100% de los árboles de ese predio, pero no voy a privar a que la gente pueda acceder a una vivienda”, remarcó.

Sobre el final, y siempre con un tono enfático, expresó: “¿Les preocupan los árboles? Quédense tranquilos, ni un solo árbol voy a tirar. Les aseguro a los vecinos de Loma Verde, localidad que amo, que esto va a ser un gran beneficio. No nos comamos la curva”.

Mientras Sujarchuk daba su discurso para abrir el período de sesiones ordinarias 2023 del Concejo Deliberante, que además inauguró su nueva sede, un puñado de vecinos de Loma Verde se manifestó ruidosamente sobre la avenida Tapia de Cruz contra la construcción de estas 180 viviendas en la localidad y en defensa de los árboles que el intendente prometió no tocar.

