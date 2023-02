Por unanimidad, el Concejo Deliberante aprobó la nueva bandera municipal de Escobar

Era el paso que faltaba para oficializarla. La oposición dejó atrás el rechazo inicial la proyecto y celebró la iniciativa. “Estamos escribiendo un nuevo capítulo en la historia de nuestro distrito”, expresaron.

El Concejo Deliberante de Escobar celebró este viernes la primera sesión extraordinaria del año, en la que se trataron diversos expedientes. El más sobresaliente fue la oficialización de la nueva bandera municipal, que fue aprobada por unanimidad por los concejales.

La votación de esta ordenanza era el paso que faltaba para adoptar formalmente la flamante bandera, diseñada por la docente y bailarina escobarense Eliana Santillán, luego de que haya sido la más votada por la comunidad entre los cinco modelos finalistas.

Una vez que la ordenanza sea promulgada por el Ejecutivo, esta insignia reemplazará a la instaurada en 1997, con el escudo municipal sobre un paño rojo punzó, durante la primera intendencia de Luis Patti, que también había sido aprobada por unanimidad en el Concejo Deliberante. A último momento se decidió denominarla “bandera histórica”, como forma de reconocimiento y para limar ciertas asperezas.

Que la aprobación de la nueva bandera haya sido unánime no es un dato menor sino todo lo contrario. No sólo por el pleno grado de legitimación que representa sino también por el cambio de postura que adoptó parte de la oposición, que inicialmente no había acompañado la iniciativa y, seis meses después, terminó aplaudiéndola.

“Hoy es un día de mucha emoción. Estamos escribiendo un nuevo capítulo en la historia de nuestro distrito. En esta ordenanza se trabajó con mucho respeto y cariño”, expresó la presidenta del bloque de Juntos, Yésica Avejera. “Tenemos nuestra nueva bandera. También tenemos una bandera histórica que nos ha representado hasta hoy y eso es respetar nuestros valores y nuestra historia, que son las cosas que nos unen”, añadió.

Cuando se convocó al concurso para crear la nueva bandera, Avejera y sus compañeros se abstuvieron. Incluso, dos concejales de esa bancada se retiraron antes del tratamiento del proyecto para no votar en contra. Una de ellas fue Carina Chmit, que este viernes al pedir la palabra enfatizó: “Hoy no estamos borrando ninguna historia, le estamos dando lugar a una nueva”.

La otra concejal que se había levantado de su banca cuando se trató la convocatoria al concurso fue Marcela Hernández. A diferencia de Chmit y de sus demás compañeros de bloque, ella sí reconoció en voz alta su cambio de opinión. “Confieso que inicialmente la idea me generó un profundo rechazo”, admitió en su alocución, al tiempo que valoró que haya sido posible alcanzar un acuerdo. “Celebro que pudimos trabajar y conciliar estas posturas”, dijo.

Durante la sesión hablaron otros concejales, se entregaron distinciones a participantes del concurso y se izó en el estrado un prototipo de la nueva bandera municipal, cuya presentación oficial sería en el inicio del próximo ciclo lectivo. Algo que llamó la atención es que ningún concejal mencionó a su creadora.

Todas las felicitaciones fueron para los docentes y estudiantes de la Escuela Primaria Nº21 “José Hernández” de Maquinista Savio, donde Santillán trabaja como profesora de danzas, a pesar de que en declaraciones a El Día de Escobar explicó que el modelo ganador no fue de los que ella trabajó con los alumnos en el aula sino que lo diseñó por su cuenta.

La creadora de la nueva bandera de Escobar no asistió a la sesión porque está realizando una gira artística por Santiago del Estero, tras su reciente participación en el festival de Cosquín. Quienes sí asistieron en gran número al recinto fueron representantes de la comunidad educativa de la Escuela Nº21, que festejaron como propia la creación del nuevo estandarte local.

“Hoy es un día histórico: el desafío era consolidar la identidad escobarense y pudimos lograrlo por consenso”, concluyó la presidenta del Concejo Deliberante, María Laura Guazzaroni.

En el segundo tramo de la sesión se trataron y votaron otros cuatro expedientes, entre los cuales se designó con el nombre del doctor Carlos Legaria a la futura Unidad de Diagnóstico Precoz de Ingeniero Maschwitz y se concretó la cesión gratuita de un inmueble a la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense para la construcción del edificio propio del Instituto Superior de Formación Docente Nº55.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El Día de Escobar (@eldiadeescobar)

Fuente: El Día de Escobar

+1 WhatsApp 0 Shares

Comentarios

comentarios