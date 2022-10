Avejera: “Los concejales del Frente de Todos van contra las mejoras en los barrios”

La presidenta del bloque de Juntos Escobar denunció un rechazo sistemático del oficialismo a los proyectos impulsados por la oposición. “No vamos a bajar los brazos ante chicanas”, aseguró.

A través de sus redes sociales, la presidenta del bloque de concejales de Juntos, Yésica Avejera, denunció un rechazo sistemático del oficialismo a los proyectos impulsados por la oposición en el Concejo Deliberante de Escobar.

La concejal publicó imágenes de algunas de las iniciativas presentadas por su bloque, que en el último plenario de comisiones no tuvieron acompañamiento del Frente de Todos para ser tratados en la próxima sesión.

La construcción de postas de seguridad en distintos barrios de Garín -Presidente Perón y Amad- y Belén de Escobar -Las Lomas y El Matadero-, la pavimentación de la calle Sargento Cabral entre Génova y Malvinas Argentinas, en Belén de Escobar; la sanción de un decreto para que las personas condenadas por delitos no puedan ejercer la función pública en el Concejo Deliberante y la implementación de un servicio exclusivo para detección temprana del cáncer infantil son algunos de los proyectos de Juntos “cajoneados” por el oficialismo, según Avejera.

“Lamentablemente, ninguno de estos proyectos contó con el apoyo de los concejales del Frente de Todos para poder ser aprobados en la próxima sesión”, expresó la concejal en su publicación.

Avejera, además señaló que la actitud de los concejales del Frente de Todos “no sólo es ir en contra de mejoras en los barrios, sino es en contra de las propuestas de la oposición, que sólo buscan mejorar la calidad de vida de los vecinos y por eso yo voy a seguir dando pelea”.

“Desde nuestro bloque vamos a seguir insistiendo y no vamos a bajar los brazos ante chicanas ni ante intentos de faltarle el respeto a nuestro trabajo. Seguiré yendo todos los días a escuchar y a caminar con cada vecino sus barrios y a llevar con compromiso sus preocupaciones y lo que viven a diario al Concejo Deliberante”, aseguró.

“La negativa oficialista a todo lo que presentamos no me hace bajar los brazos, al contrario”, sostuvo. Y agregó: “Yo vivo en La Chechela, un barrio humilde. Nadie me tiene que contar lo que pasa en los barrios alejados del centro, yo lo vivo igual que los vecinos que me escriben, así que no voy a dejar de insistir con los asfaltos, luminarias, zanjeos, accesos seguros y todo lo que me muestran cuando caminamos sus calles”.

La próxima convocatoria del Concejo Deliberante será este viernes, con doble jornada: a las 10 habrá una sesión especial para tratar la elaboración del Digesto Municipal y a continuación se llevará a cabo la novena sesión ordinaria del año.

