Unánime repudio de los concejales al atentado contra la vicepresidenta

El Concejo Deliberante convocó a una sesión especial para declarar su rechazo al intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner. Hubo discursos de solidaridad desde la oposición.

El intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner hizo que el oficialismo y la oposición dejaran a un lado sus diferencias para expresar un unánime repudio al atentado y exigir su esclarecimiento, en el marco de una sesión especial que se llevó a cabo este miércoles al mediodía en el Concejo Deliberante de Escobar.

Por ser la presidenta del bloque del Frente de Todos, la primera oradora fue la concejal Flavia Batistiol, quien leyó un pronunciamiento de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y expuso su consternación por el gravísimo hecho ocurrido el jueves a la noche en el barrio porteño de Recoleta.

“No llego a comprender tanto odio, no me entra en la cabeza. Yo quiero un llamado a la reflexión. ¿Qué hubiera pasado si esa bala salía?”, planteó. “Yo les pido a todos que nunca más pase esto. Porque así como llenamos de amor la Plaza (de Mayo), no sabemos qué puede llegar a pasar si nos tocan a la líder”, cerró, inquietante.

En segundo lugar tomó la palabra la titular del bloque opositor, Yésica Avejera: “Desde Juntos Escobar repudiamos absolutamente el intento de magnicidio que tuvimos que ver y sufrir como sociedad, un hecho gravísimo que ha cruzado todos los límites. Nadie puede ni debe ser ajeno a lo que sucedió”, sostuvo, con firmeza.

“Tenemos que exigir que se esclarezca absolutamente todo lo sucedido y que se pague por lo que pasó, esto no puede quedar como un hecho aislado. En esto sí no hay banderas políticas, es la vicepresidenta de nuestro país”, agregó Avejera.

El radical Diego Castagnaro, del monobloque Cambia Escobar, se expresó en términos similares: “Es un hecho gravísimo, que a todos nos conmovió”, dijo. También se solidarizó “con la familia y los afectos de Cristina Fernández de Kirchner” y cerró pidiendo “menos odio y más empatía”.

La rueda de alocuciones siguió con Patricia Froy, recientemente alejada de la bancada que conduce Avejera -su monobloque se llama Juntos Podemos Cambiar Escobar-, quien adhirió al repudio y al pedido de justicia con menos énfasis que sus antecesores.

Una de las voces que más se destacó en la sesión fue la de la liberal Griselda Aristi, quien expresó su “total y absoluto repudio” al atentado contra la vicepresidenta y deseó “un pronto esclarecimiento del hecho, en la justicia”.

“Cuando sucedió esto quedé en estado de shock, nunca pensé que iba a ver una cosa así en Argentina. Todos tenemos la obligación de bajar los decibeles y de respetar al otro como ser humano que piensa distinto”, señaló la concejal de Unión Liberal. Y cerró: “Toda mi solidaridad para la señora vicepresidenta y a todos ustedes -por sus pares del Frente de Todos-, un abrazo enorme por lo que están pasando”, dijo, golpeándose el corazón con el puño y mirando a la presidenta del Concejo Deliberante, Laura Guazzaroni.

Desde el oficialismo retomó la palabra el concejal Miguel Ramírez. “Estamos siendo contemporáneos a uno de los actos más nefastos y oscuros que se podían llevar adelante en un país con democracia, donde pretendemos que la pluralidad de voces e ideas sea un eje para el crecimiento de nuestro país”, analizó.

Siguiendo esa línea, agregó: “Debemos aprender a vivir ante esa discrepancia, pero no podemos permitir ni avalar que esa disidencia se torne violenta. Estamos naturalizando cosas por el solo hecho de querer imponer nuestras propias ideas”.

Cuando finalizaron las alocuciones, se sometió a votación y se aprobó por unanimidad el texto de una resolución en repudio al intento de magnicidio perpetrado contra la vida de Cristina Fernández de Kirchner.

Fuente: El Día de Escobar

