Fuga en la oposición: Patricia Froy se apartó del bloque de concejales de Juntos

Después de haber votado en discrepancia con sus pares un proyecto del oficialismo, la reemplazante de Roberto Costa pegó el portazo y abrió un monobloque. “Trato de hacer lo que le sirve al vecino”, aseguró.

A cinco meses de haberse incorporado al Concejo Deliberante de Escobar, Patricia Froy decidió alejarse del bloque de concejales de Juntos y formar una bancada unipersonal.

“Sentí que hubo alguna cuestión que me hizo reflexionar y reformular cosas”, explicó, de manera bastante imprecisa, cuando El Día de Escobar la consultó sobre su actitud.

También dijo que empezó a considerar su alejamiento a comienzos de mes, después de que el bloque presidido por Yésica Avejera votara en contra del Código Municipal de Protección de Consumidores y Usuarios. Ella no compartió esta postura y su voto fue positivo. Igual camino adoptó la concejal liberal Griselda Aristi.

Froy fue la segunda precandidata a concejal de la lista que Diego Castagnaro encabezó en las elecciones primarias del año pasado y quedó sexta en la lista de Juntos que compitió en los comicios de noviembre, con el ex senador Roberto Costa como primer candidato. El macrismo obtuvo cinco bancas y ella quedó como primera suplente.

Su ingreso al Legislativo se dio a partir del pedido de licencia que Costa presentó en marzo. Muchas creyeron que se sumaría al espacio de Castagnaro, que tiene un monobloque llamado Cambia Escobar, pero finalmente se incorporó al bloque “oficial” de la oposición, que responde a la conducción política de Costa y tiene de presidenta a Avejera.

Tras dar un paso al costado, Froy estrenó en la sesión del miércoles su bloque unipersonal, al que denominó Juntos Podemos Cambiar Escobar, y mantuvo con este medio el siguiente intercambio de preguntas y respuestas.

-¿A qué se debe la decisión de distanciarse del bloque de Juntos?

-Surge del análisis y del tratamiento en votación del proyecto que refiere al Código de Defensa de los Consumidores. En esa ocasión yo voté diferente del bloque, era la primera vez que votaba de manera distinta, y sentí que hubo alguna cuestión que me hizo reflexionar y reformular cosas.

Vi que hubo cierta progresión en alguna cuestión que me parece que se instala de algún modo y que no es negociable para mí. No tiene que ver con las cosas que yo considero el intercambio de ideas desde un lugar abierto y democrático. Pero con la mayoría de los componentes del bloque tengo una excelente relación.

-¿Es una discrepancia más con la conducción entonces que con el bloque en sí?

-No, tampoco…

-¿Cómo se entiende entonces que ante la primera desavenencia se aleje del bloque?

-No es la primera desavenencia. Yo veía que había como una proyección, de algo que venía creciendo de manera exponencial en algún que otro componente del bloque y me hizo sentir que tenía que reformular ciertas cuestiones.

-¿Habló con Roberto Costa sobre esta decisión?

-No pudimos todavía. Tenemos pendiente una charla.

-Se lo pregunto considerando que él encabezó la lista por la que usted llegó al Concejo Deliberante y que está ocupando la banca de la que él es titular…

-Sí, sí, no hemos podido todavía…

-¿Y con Diego Castagnaro tuvo alguna conversación?

-No veo porque tendría que tenerla…

-Porque usted integró su lista en las elecciones primarias…

-Sí, pero no, no hemos conversado.

-¿Consideró en algún momento formar un bloque con él?

-No lo consideré, no, no…

-¿Cómo cree que puedan interpretar su decisión los votantes de Juntos?

-Yo tengo la plena seguridad y la confianza en mis decisiones. Estoy haciendo las cosas con la mayor de las responsabilidades. El votar distinto tiene su origen en pensar que vengo de la mano de la oportunidad que me dan los vecinos. Justamente, en este proyecto en particular, se abrieron muchas instancias de indagación y de debate que no hubo apertura a la escucha, al intercambio y al diálogo. Y eso no me parece.

Yo estoy tranquila, porque trato de hacer lo que le sirve al vecino sin tener que mirar quién es el autor del proyecto. Tener voz y voto para defender las cosas de los vecinos es un privilegio.

Fuente: El Día de Escobar

+1 WhatsApp 0 Shares

Comentarios

comentarios