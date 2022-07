Fiscal y Tributaria: Juntos por el Cambio explicó su abstención en el debate

El bloque de concejales opositor reafirmó su postura de “no acompañar la creación de nuevas cargas tributarias”. “En un municipio superavitario no es imperioso incorporar o aumentar las existentes”, señalaron.

Al término de la asamblea de concejales y mayores contribuyentes que se realizó el martes en el Concejo Deliberante de Escobar, el bloque de concejales de Juntos por el Cambio explicó su postura en el tratamiento de las ordenanzas Fiscal y Tributaria, donde no acompañó los expedientes impulsados por el oficialismo.

“Desde nuestro espacio sostenemos el compromiso que asumimos con la ciudadanía, y que fue un eje de trabajo durante la pasada campaña electoral, de no acompañar la creación de nuevas cargas tributarias”, expresó en un comunicado la bancada presidida por Yésica Avejera, quien planteó lo mismo durante el desarrollo de la asamblea.

“Sabemos que nuestros vecinos están pagando con esfuerzo tasas por valores superiores a los que el contexto económico les permitiría, y aunque entendemos que el Departamento Ejecutivo tiene la facultad y el derecho de solicitar estas modificaciones, también creemos que en un municipio superavitario no es imperioso incorporar nuevas cargas o aumentar las existentes para valerse de fondos para realizar las obras y las inversiones necesarias”, argumentaron desde el bloque opositor.

En la misma línea, aclararon: “Es importante resaltar que se trata de una postura que nuestro espacio mantiene hace tiempo. Por un lado, la posición de nuestro bloque ante la creación de la contribución al desarrollo urbanístico en 2021, y ante sus modificaciones en la sesión preparatoria de este mes de junio, fue la abstención. Y esto en concordancia con la posición de nuestro espacio frente a la actual Ley de Hábitat, dado que al momento del tratamiento de dicha ley, en 2013, el despacho de nuestro frente fue negativo”.

“Entendemos y compartimos la emergencia habitacional, la necesidad y el derecho de cada bonaerense al acceso a una vivienda digna. Esto es indiscutible. Pero no compartimos las formas establecidas en la norma y creemos que hay otros caminos”, señalaron los concejales de Juntos.

Pese a no votar a favor de las propuestas impulsadas por el Ejecutivo, dijeron valorar “la predisposición del bloque de concejales oficialistas para trabajar en conjunto las modificaciones de la ordenanza Tributaria”. “A pesar de haberlas analizado conjuntamente y compartir el espíritu de determinadas actualizaciones, no consideramos que la delegación de facultades del Honorable Concejo Deliberante en el Poder Ejecutivo sea la manera adecuada. Es por ello que decidimos no acompañar el expediente”.

✋ El Concejo Deliberante votó cambios en las ordenanzas Fiscal y Tributaria 2022 Se definió una contribución que pagarán los emprendimientos urbanísticos favorecidos por obras públicas. También se votó una nueva prórroga a un préstamo de 2020. https://t.co/mET777WNy6 pic.twitter.com/Ep7DthJRCt — El Día de Escobar (@eldiadeescobar) July 1, 2022

En la asamblea del martes, el Concejo Deliberante autorizó al Departamento Ejecutivo a percibir una tasa por valorización inmobiliaria asociada a la mayor rentabilidad que un desarrollo pueda obtener de un inmueble a partir de decisiones urbanísticas y obras generadas por parte de cualquier nivel del Estado o empresas, en el marco de la ley provincial 14.449 de Acceso Justo al Hábitat y de la ordenanza 5848, que fue aprobada en 2020.

Los fondos que se recauden por esa vía se destinarán a una cuenta especial para financiar programas municipales de urbanización, equipamiento urbano o vivienda para la población de menores recursos.

También se trataron una serie de ajustes a los valores fijados para análisis y evaluación de estudio de impacto ambiental de nuevos barrios o ampliación de los existentes, estaciones de servicio, depósitos y logísticas; así como para los juegos aéreos de la Granja Educativa Don Benito y el alquiler de predios dados en comodato al Municipio.

A su vez, se votaron reformas de estilo, redacción y valores máximos en los derechos a los espectáculos públicos y la tasa por servicios varios en lo que refiere a acarreo y guarda en depósitos municipales de vehículos retenidos por infracciones.

Sobre el final de la asamblea se consideró la reprogramación de la devolución del empréstito provincial de $170 millones recibido en 2020 a través del Fondo Especial para la Contención Municipal para hacer frente a la pandemia de coronavirus.

Ese financiamiento tuvo una primera prórroga hasta diciembre de 2021. La actual reprogramación cuenta con un plazo de gracia hasta el 1° de diciembre de 2022, mientras que la devolución se pautó en 18 meses, con cuotas mensuales $ 9.472.222 sin intereses. En este último punto no hubo discrepancias y todos los concejales votaron a favor.

Fuente: El Día de Escobar

+1 WhatsApp 0 Shares

Comentarios

comentarios