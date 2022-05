El Concejo aprobó por unanimidad las cuentas municipales de 2021

El ejercicio del año pasado arrojó un resultado presupuestario favorable de $1.322 millones. Desde el oficialismo aclararon que no hubo subejecución de partidas. Juntos y Avanza Liberad acompañaron sin críticas.

En poco menos de una hora y con el aval de los 23 concejales presentes en el recinto, el Concejo Deliberante de Escobar aprobó este miércoles a la tarde la Rendición de Cuentas Municipal de 2021, que arrojó un superávit de $1.322 millones.

Durante el ejercicio que cerró el pasado 31 de diciembre la Comuna dispuso de ingresos por $14.650.771.265, contando recaudación tributaria, multas, fondos de coparticipación y otras transferencias. Los gastos totales, en tanto, ascendieron a $13.328.192.893.

La diferencia entre un monto y otro da $1.322.578.371, que es el resultado presupuestario del ejercicio 2021. En términos más simples, aunque no técnicos, la Comuna gastó casi 10% menos de lo que percibió.

De esta manera, Ariel Sujarchuk acumuló su quinto período contable cerrado con superávit, contra uno solo con déficit: fue el de 2019, cuando el resultado presupuestario arrojó un saldo negativo de 135 millones de pesos.

Los cálculos de Recursos estipulados para el último ejercicio habían sido de $ 9.053.000.000, mientras que las ampliaciones presupuestarias fueron de $6.448.277.557. La suma de estos dos conceptos arrojan el total de $15.501.277.557 que conformaron el presupuesto en el período 2021.

Por otra parte, los saldos de caja y bancos al cierre del ejercicio anterior fueron de $1.162.094.504, en tanto que el ingreso por endeudamiento fue de $50.000.000. Restando a esos ítems los servicios de la deuda, de $447.107.525, el Ejecutivo finalizó el ejercicio con un resultado financiero positivo de $2.087.565.350.

El expediente de la Rendición de Cuentas 2021 fue votado este miércoles en el marco de una sesión especial que se llevó a cabo en el recinto de la calle Asborno 743 y que se extendió poco más de 45 minutos.

“Este superávit no significa una subejecución de los recursos sino, por el contrario, obedece a que a la fecha de cierre existen recursos que tienen una afectación específica. Por ejemplo, obras que se van gastando a medida que avanzan las certificaciones de las mismas”, detalló el concejal del Frente de Todos y titular de la Comisión de Hacienda, Marcos Tiburzi.

También destacó que ese saldo favorable “se debe a recursos que ingresan sobre el cierre del mes y no se llegan a devengar y pagar, como así también a que en los últimos días del año se reducen los devengamientos y pagos por tareas de cierre del ejercicio.

“En un insoslayable contexto de pandemia, esto refleja un equilibrio fiscal sólido en el cumplimiento del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal. Esta Rendición de Cuentas refleja una mirada integral del Estado, que no abandona a nadie”, remarcó la única voz del oficialismo que tomó la palabra.

Con tibios reclamos, la totalidad del arco opositor acompañó la aprobación del expediente. Al igual que lo que ocurrió en el anterior debate, en 2021, los ediles del macrismo cuestionaron la falta de acceso a la información, pero no se abstuvieron como en aquella ocasión.

“La rendición está muy prolija, los números dan y hay un superávit”, afirmó la concejala opositora Carina Chmit, antes de reiterar un pedido para que se contemple la participación de proveedores locales en las diferentes licitaciones que realiza el Municipio. “La mayoría son de la ciudad de Buenos Aires o de la zona sur de la provincia”, reclamó.

Por su parte, la titular de la bancada de Juntos, Yésica Avejera, sostuvo que los números del Ejecutivo muestran “resultados prolijos, congruentes y correctos”. “Si hablamos de recaudación, el Municipio ha percibido más dinero por sí mismo que lo que ha sido girado por coparticipación. Esto es más que positivo”, elogió.

Griselda Romariz de Aristi (Unión Liberal) marcó algunas diferencias, pero terminó acompañando el expediente y elogió a la Comuna por entregar la documentación con “tiempo suficiente para estudiarlo”.

“Yo no soy experta en la materia. A mí me pueden hablar de Historia, Literatura y Filosofía, pero no de números. Lo vi por arriba, pero me baso en los que lo estudiaron muy bien, como los concejales de Juntos, y yo confío en ellos”, se sinceró.

El último en tomar la palabra fue Diego Castagnaro (Cambia Escobar), quien cuestionó la subejecución del presupuesto municipal: “No habla bien de la gestión”, remarcó, entre otros aspectos. No obstante, consideró que el expediente era “muy prolijo”.

De esta forma, la Rendición de Cuentas del ejercicio 2021 fue aprobada por unanimidad con los votos del Frente de Todos, de Juntos, del radical Diego Castagnaro y del monobloque liberal.

La única ausente a la sesión fue la concejal Claudia Rognone, de Juntos.

Por Alejo Porjolovsky

