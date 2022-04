Sesión especial del Concejo Deliberante por “Memoria, Verdad y Justicia”

La convocatoria, que se realizó por primera vez, contó con la participación de hijos de desaparecidos, víctimas de la dictadura y referentes de Derechos Humanos. La concejal Griselda Aristi, de Unión Liberal, no asistió.

A días de que se hayan cumplido 46 años del inicio de la última dictadura militar, el Concejo Deliberante de Escobar realizó este miércoles una sesión especial bajo la consigna “Memoria, Verdad y Justicia”, de la que participaron víctimas y familiares de desaparecidos.

La apertura de la inusual sesión, en la que no se trataron proyectos ni expedientes, estuvo a cargo de la presidenta del Concejo, María Laura Guazzaroni, quien remarcó el carácter histórico del evento. “Estamos en este espacio institucional siendo representantes de nuestro pueblo para reivindicar a las víctimas, para dejar en claro cuál es el valor de los derechos humanos y de las instituciones de la democracia”, planteó.

A continuación, tomaron la palabra concejales y concejalas del Frente de Todos, Juntos Escobar y Cambia Escobar. No pasó inadvertida la ausencia de la concejal Griselda Aristi, del monobloque Unión Liberal, ex colaborada del ex represor y dos veces intendente Luis Patti.

Por su parte, la titular del bloque oficialista, Flavia Battistiol, realizó un recorrido histórico sobre el accionar de la dictadura “cívico-militar-eclesiástica” y reivindicó la lucha de la Comisión por la Recuperación de la Memoria Campo de Mayo, de la cual también formó parte.

“Campo de Mayo tuvo la particularidad de ser un centro clandestino de exterminio, no quedó casi nada y casi nadie”, expresó Battistiol, quien es hija de desaparecidos.

Más tarde tomaron la palabra Sofía Beláustegui, referente de la agrupación HIJOS; Orlando Ubiedo, coordinador gremial del Sindicato de Ladrilleros; Hugo Jaime, ex militante de la Juventud Peronista, y Luis Fucks, autor del libro Crónicas de la patrulla perdida, quienes recordaron el impacto de la dictadura y la responsabilidad de ex policía Patti en el orden local.

Por otra parte, Ubiedo recordó los 40 años de la histórica movilización del 30 de marzo de 1982: “El movimiento obrero organizado fue uno de los principales actores de la lucha contra la dictadura”, señaló.

La iniciativa de organizar esta sesión especial fue lanzada en 2021, con el fin de construir un espacio de reflexión todos los años para consolidar la memoria colectiva. Para ello, la Comisión de Seguridad de, Justicia y Derechos Humanos organizó la jornada para abrir las puertas del Concejo Deliberante a la comunidad de Escobar.

Los asistentes, además, pudieron recorrer una muestra de fotos en las paredes del recinto, acompañada por la “Carta abierta a la Junta Militar”, de Rodolfo Walsh.

Fuente: El Día de Escobar

