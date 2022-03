Griselda Aristi: “Lo que hizo Roberto Costa es una estafa al electorado”

La concejal de Avanza Libertad cuestionó “la candidatura testimonial” del ex senador provincial de Juntos, que pidió licencia en el Concejo Deliberante a tres meses de haber asumido. “Engañó a la gente que lo votó”, sostuvo.

El alejamiento de Roberto Costa del Concejo Deliberante de Escobar, a tres meses de haber asumido como concejal de Juntos, reavivó la polémica sobre las candidaturas testimoniales, una discusión que data de las elecciones legislativas de 2009, en las que Néstor Kirchner perdió contra Francisco de Narváez y llevó al extremo ese recurso.

Para la concejal de Avanza Libertad, Griselda Aristi, el caso de Costa constituye “una estafa al electorado”, ya que se presentó como primer candidato y cabeza de lista alguien que finalmente no cumplirá la función para la que fue votado y elegido.

“Es una estafa hacia el electorado presentar a una figura importante encabezando una lista y que después no asuma o se vaya a los tres meses”, expresó Aristi en declaraciones a El Día de Escobar al término de la sesión que se llevó a cabo este martes (en realidad, la continuación del cuarto intermedio de la del jueves) y en la que se formalizó la denominación de Unión Liberal que eligió para su monobloque.

“Costa venía con una trayectoria muy grande, tanto dentro del radicalismo como en el kirchnerismo transversal, en su momento, y últimamente como jefe del bloque de senadores provinciales de Juntos. Es una figura representativa”, reconoció la concejal de Loma Verde, quien por eso consideró “más grave” su conducta. “De los que encabezaron listas, es el único que pidió licencia”, señaló.

“Engañó a la gente que lo votó. Mucha gente confió en él y a esa gente la defraudó, a mí no”, enfatizó Aristi, aunque dijo que no la sorprendió “para nada” la actitud de Costa: “No me sorprendió porque nunca pensé que iba a asumir. Ni siquiera vive en Escobar. Acá sólo lo vi el día que juró, no vino ni para presentar su pedido de licencia”.

Roberto Costa presentó un pedido de licencia -sin goce de dieta- por tiempo indeterminado el miércoles de la semana pasada, veinticuatro horas antes de la apertura de las sesiones ordinarias. Alegó “razones personales” y no descartó volver al Concejo. “En principio sería hasta fin de año. Después, veremos”, declaró a El Día de Escobar. Por lo pronto, en su reemplazo asumió Patricia Froy.

Su alejamiento del Concejo no estaba fuera de los planes, ya que en la última recta de la campaña electoral dejó entreabierta la posibilidad de no cumplir todo el mandato. “No sé si estaré los cuatro años”, había reconocido al ciclo Protagonistas de Escobar.

El de Costa fue el ejemplo más resonante de candidaturas testimoniales, pero no el único. De hecho, el Frente de Todos se hizo un festín de licencias: cuatro de los seis concejales electos en 2021 dejaron sus bancas para desempeñarse en otros cargos de la administración pública. Son Andrés Mucilli, Edgardo Ceriani, Patricia de la Cruz y Atilano Ruiz.

Una particularidad que sí presenta la situación de Costa son los antecedentes de su hijo, Leandro, que fue electo tres veces concejal y batió récord de pedidos de licencia, ya sea por viajes al exterior, campañas electorales u otros motivos de índole personal o política. Parafraseando al refrán, en este caso el árbol no cayó muy lejos del fruto.

Por Ciro D. Yacuzzi

