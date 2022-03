Diversidad y política: Omar Sandra Tancredi es la primera concejal trans de Escobar

Tiene 53 años, vive en Garín y le dicen “La Tía Gaucha”. Se incorporó al Frente de Todos en reemplazo de Patricia de la Cruz, que asumió en ANSES. “Siento muchas ganas de hacer cosas para el colectivo LGBT”, declaró.

Uno de los momentos más destacados, y seguramente el más especial, que se vivió este jueves en la apertura de las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante fue la asunción de la primera concejal trans en la historia del partido de Escobar.

Su nombre es Omar Sandra Edith Tancredi (53), quien es muy conocida en Garín y empezó a adquirir mayor presencia pública tras su irrupción en el estudio de Showmatch, La Academia junto al modelo y participante del certamen Mario Guerci, a mediados del año pasado. “Gaucho de día y tía de noche”, fue una de las ocurrentes frases que acuñó para explicar y definir su autopercepción.

“La Tía Gaucha” había ido última en la lista de candidatos a concejales del Frente de Todos de 2021 que encabezó Laura Guzzaroni. Parecía improbable que llegara al Concejo Deliberante, pero ocurrió. Una serie de pedidos de licencias y excusaciones le allanó el camino para llegar al bloque oficialista, justamente en reemplazo de quien era su presidenta, Patricia de la Cruz, que dejó su banca para asumir como directora de ANSES en Escobar.

“Juro por mi madre, por la diversidad, por la igualdad y por la Patria”, expresó Tancredi al asumir, envuelta en los aplausos del público y de sus flamantes pares del Legislativo. Eran cerca de las 18.30 y se acababa de convertir en la primera concejal trans del partido de Escobar.

“Siento mucha, mucha emoción y ganas de hacer cosas para el colectivo LGBT y para el pueblo en general”, expresó al salir de la sesión, que tuvo entre sus asistentes a “Pepe” Cibrián Campoy, con quien tiene una amistad. Además, reveló que apenas unas horas antes había se enterado que asumiría.

“Cuando esta mañana me llamaron para informármelo fue mucha emoción. Luché hasta los 29 años de no aceptarme, no visibilizarme y escondiéndome, pero un día tuve fuerzas para decir ‘esta soy yo’ y decidir vivir mi vida”, declaró.

También contó que no tenía antecedentes en política y cómo se sumó al Frente de Todos: “Ariel (Sujarchuk) me conoció, me vio como una referente, una persona que puede representar muchas cosas porque soy el primer gaucho trans y aparte represento a mi pueblo que es Garín, donde nací y me crie”, cerró la actriz y vedette transformista, orgullosa de haber alcanzado un logro individual y colectivo sin precedentes.

“Siempre soñé con ser artista y famosa”

Tancredi vive en Garín con sus dos caballos, tres perros y gallinas. Además, es estilista y atiende en su propia casa. Su amor por los animales y la vida gaucha la llevó a ser miembro de la comisión del Centro Tradicionalista El Resero.

En 2008 comenzó con espectáculos transformistas para animación de fiestas y en 2019 se presentó en la Sala B del teatro Seminari con su primer stand up: “¿Cuál es el secreto?”.

En 2021, con la reapertura de las salas teatrales, fue convocada para participar en distintos espectáculos junto a Gladys Florimonte, Moria Casán y Carmen Barbieri. “Siempre soñé con ser artista y famosa”, reveló en esos días, cuando su nombre empezó a rebotar fuerte en los medios.

“Hay un dicho que dice que nadie es profeta en su propia tierra, pero a mí me pasa lo contrario. Me crié y nací en Escobar y la gente me quiere muchísimo”, concluyó.

También tiene un programa de radio en FM Imagen, de Garín. Se llama Hola Tía y este sábado el invitado será el intendente interino Carlos Ramos.

