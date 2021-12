Borrón y cuenta nueva: Jorge Frazzetta se reincorporó al bloque del Frente de Todos

Después de doce meses “en cuarentena” por la escandalosa separación de su ex esposa, que lo denunció por violencia de género, el concejal oficialista volvió a su banca en el Concejo Deliberante. Tiene mandato hasta 2023.

Pasando casi inadvertido entre la muchedumbre que colmó el recinto del colegio preuniversitario para presenciar la sesión preparatoria y la asunción de los concejales electos, Jorge Frazzetta se reincorporó el jueves al bloque del Frente de Todos, después de casi un año de licencia forzada. La escandalosa separación con su esposa lo obligó a dar un paso al costado, en medio de escraches virtuales y denuncias por violencia de género, pero eso parece haber quedado en el pasado y en la nada.

Entre la jura de los nuevos concejales y la ronda de licencias presentadas en el bloque oficialista -de los seis ediles electos, tres no asumieron-, Frazzetta volvió al Concejo Deliberante sin levantar la perdiz y sin que muchos adviertan su presencia. Incluso, quienes en Juntos por el Cambio hasta hace poco decían que no aceptarían su regreso hicieron silencio y no plantearon ninguna moción de privilegio ni rechazo.

El alejamiento de Frazzetta fue sido producto del escándalo que protagonizó junto a su ex pareja y funcionaria municipal, Patricia Durán, en las vísperas de Navidad del año pasado. En aquel entonces, la mujer difundió videos donde lo acusaba de ejercer violencia de género contra ella y de haber usurpado una vivienda de su propiedad en el barrio cerrado Rodas, en Belén de Escobar.

“Ya está denunciado por maltratarme. Más que dar unos golpes para hacerse el malo, o contratar matones, no hace. Este es el concejal que tienen”, afirmaba Durán.

“Hace días que tiene estos tipos acá y después va por ahí a hacerse el gran dirigente, el gran armador político. Llamé hace varios días, pero me negaron la perimetral. Como ven que es un concejal, no hacen nada”, sostenía la mujer, que también fue concejal entre 2015 y 2019. En los videos se vía a Frazzetta con una remera de Boca, acompañado por dos hombres, a quienes Durán se refería como Carlos Alaniz y Carlos Gómez.

“Está todo judicializado. Decí lo que quieras”, fue la respuesta del ex secretario de Adultos Mayores ante las constantes acusaciones que le espetó Durán. “Andate Patricia”, le pidió varias veces el también ex director de la Escuela Media Nº3.

Ambos funcionarios estaban juntos desde hace más de una década y en septiembre de 2019 habían contraído matrimonio. La celebración tuvo como maestro de ceremonias al intendente Ariel Sujarchuk, quien “bendijo” los anillos.

Las filmaciones de la pelea, de varios minutos de duración, se viralizaron en pocas horas y le causaron más de un dolor de cabeza a Sujarchuk, que tuvo que interceder. En un principio, ambos se tomaron licencia de sus cargos por un mes; pero a medida que la disputa se apaciguó y avanzó por los carriles judiciales, la situación empezó a modificarse. Desde el 5 de enero, quien ocupó la banca de Frazzetta fue Miguel Angel Ramírez, que había sido candidato a concejal suplente del Frente de Todos.

La funcionaria, que en ese entonces era subsecretaría de Desarrollo Territorial, fue designada como directora del Hogar Municipal de Ancianas “Eva Perón”, en Belén de Escobar. Su ahora ex marido fue extendiendo su licencia mes a mes hasta que en mayo lo hizo por tiempo indeterminado, ante el silencio de la totalidad de los integrantes del Concejo Deliberante.

En aquel entonces, fuentes legislativas consultadas por El Día de Escobar habían indicado que la ausencia forzada del concejal se debía a una medida perimetral -restricción de acercamiento- impuesta contra Frazzetta.

Sin embargo, el tiempo pasó y la causa contra el ex docente terminó archivada, según trascendió. A pesar de que la disputa entre la ex pareja continúa, el concejal ya no tenía impedimentos para regresar a su banca, en la que asumió en diciembre de 2019.

Su regreso al Legislativo se veía venir. De hecho, en los días posteriores a las elecciones legislativas Sujarchuk lo recibió en su despacho y publicó en sus redes sociales una foto de ese encuentro a solas. Fue una señal que anticipó lo que se consumaría el jueves, con su aprobación.

Después de casi un año de cuarentena política, la reaparición de Frazzetta fue una de las novedades de la sesión preparatoria, en la que muchas caras nuevas se presentaron por primera vez y otros renovaron sus escaños. En su caso, al parecer, el conflicto con Durán ya es historia. Ahora, borrón y cuenta nueva.

Fuente: El Día de Escobar

