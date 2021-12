Juraron los doce concejales electos en Escobar, pero tres ya pidieron licencia

Son del Frente de Todos. Seguirán en el Ejecutivo y fueron reemplazados por sus suplentes. Guazzaroni asumió la presidencia del Concejo y pidió romper el protocolo para que Sujarchuk cierre la sesión con un discurso.

El Concejo Deliberante volvió a sesionar este jueves a la noche en el colegio preuniversitario de Escobar para formalizar la incorporación de los doce concejales electos el mes pasado, aunque tres de ellos -del Frente de Todos- se excusaron para continuar en el Ejecutivo y fueron reemplazados por sus suplentes. Laura Guazzaroni, como ya se sabía, asumió la presidencia del cuerpo. Y Ariel Sujarchuk, a pesar de no estar en uso de licencia como intendente, habló en el cierre de la jornada.

La sesión preparatoria estaba anunciada para las 19 pero comenzó cerca de las 20, un retraso usual en este tipo de convocatorias. Ubicar a una cantidad numerosa de invitados y terminar de guionar el libreto de los concejales que deberán conducir la parte inicial suele implicar demoras. Pero también hubo más desprolijidades de lo usual, no sólo por la inexperiencia de los nuevos sino por confusiones que generaron quienes ya deberían saber de memoria el ABC legislativo.

Atilano Ruiz, por ser el concejal electo de mayor edad de la lista ganadora, fue el presidente provisional, en tanto que Andrés Mucilli, el segundo candidato del Frente de Todos, ocupó transitoriamente la secretaría. Ambos, al final, pidieron licencia en sus bancas. Lo mismo hizo Edgardo Ceriani.

Más tarde, Claudia Ledesma, Jonatan Cruz y Lorena Vogel (licencia) asumieron por ellos tres. Pero Vogel también pidió licencia y le hizo lugar a Marcelo Ibarra, que estaba décimo en la lista del oficialismo. Con esos cuatro corrimientos. Verónica Rapetti, que fue undécima, ahora quedó como primera concejal suplente.

Los concejales electos del Frente de Todos que sí asumieron fueron, además de Laura Guazzaroni, Flavia Battistiol y Patricia de la Cruz (ambas reelectas).

Impulsada por el oficialismo, la candidatura de Guazzaroni para la presidencia no tuvo objeciones y se aprobó por unanimidad. “Es un verdadero honor”, expresó, emocionada, al pronunciar su mensaje, donde también abogó por que “del disenso surjan más y mejores ordenanzas”. Además, la ex secretaria de Legal y Técnica del Municipio le agradeció a Sujarchuk “haber transformado la lógica de la política en Escobar”.

La designación de Marcos Tiburzi (Frente de Todos) como vicepresidente primero y la de Claudia Rognone (Juntos) como segunda vicepresidenta tampoco generó controversias. Pero Griselda Romariz de Aristi, de Avanza Libertad, marcó presencia al cuestionar que Juntos quiera quedarse también con la tercera vicepresidencia, que reclamó para ella. Tras un cuarto intermedio, se decidió que la definición de ese cargo pase a la próxima sesión.

Algo similar sucedió cuando se trató la conformación de las comisiones internas. Ese tema también quedó pendiente de definición luego de que la concejal de Loma Verde dejara entrever un presunto acuerdo a sus espaldas.

A los cuatro pedidos de licencia presentados por el oficialismo se sumó otro de Juntos: Gabriel Domínguez, electo en 2019, por quien se incorporó Eduardo Gianfrancesco.Los cinco concejales elegidos en noviembre asumieron: Roberto Costa, Carina Chmit, Diego Castagnaro -ambos reelectos-, Gabriela Hernández y Ramón Álvarez.

La mesa directiva casi no sufrió modificaciones. Hugo Cantero seguirá como secretario legislativo y Ricardo Choffi en la secretaría administrativa. Hernán Landó en la secretaría de Desarrollo Institucional, Diego López en la prosecretaría legislativa, Héctor Rojas en la prosecretaría administrativa y Griselda Mabel en la prosecretaría de Desarrollo Institucional.

Cuando ya había transcurrido una hora y media de sesión, Guazzaroni pidió “romper un poquito el protocolo” para que Sujarchuk suba al estrado para dar un mensaje, a pesar de estar en uso de licencia y de encontrarse presente el intendente interino Alberto Ramil.

Sujarchuk, que este lunes asumió como titular del ente nacional de control y gestión de la Hidrovía, agradeció la excepción a los concejales, especialmente de la oposición. Hacia algunos que finalizaron su mandato tuvo palabras de gratitud: “Hemos logrado, por momentos, ser una familia. A veces uno se pelea con los seres queridos, pero te querés. Y en esos cariños uno empieza a conocerse”, expuso. Aunque no lo nombró, se interpretó que podía estar hablando de Leandro Costa.

“Entre todos hemos mejorado la calidad política del distrito. Hay una madurez colectiva”, sostuvo en otro pasaje. En un momento se acordó de mencionar al presidente saliente del Concejo, Luis Carranza, quien finalizó su sexto mandato consecutivo.

También tuvo palabras de elogio para el ex senador provincial y ahora flamante concejal Roberto Costa: “Te quiero agradecer la caballerosidad que tuviste para llegar hasta esta elección. Seguramente muchos esperaban que vos y nuestra primera candidata se peleen por cuestiones personales. Y nosotros no peleamos, discutimos ideas, proyectos y miradas. Pero con respeto y sin necesidad de caer nuevamente en bajezas”, enfatizó, dejando en el pasado los fuertes cruces de otros momentos.

Su alocución duró poco más de diez minutos, breve en comparación a otras en circunstancias similares. Sobre el final se dirigió a Ramil: “A vos Beto, te agradezco la lealtad, el compromiso. Sos como yo, ahora tenés doble cargo: sos secretario general, intendente interino… Compañero, militante y amigo, Algunos me preguntan si está, si la traición…. Nunca me pasó eso con un compañero. Porque no militamos ni por la plata mi por la coerción, lo hacemos por la gente”, remarcó, levantando los últimos aplausos de la sesión.

