Auto cayó a un zanjón en Garín y su conductor tuvo que salir nadando

El incidente ocurrió esta mañana en el barrio Cri Cri, en un momento donde la visibilidad se encontraba reducida por la copiosa lluvia. El vehículo fue rescatado por los bomberos.

Con la cantidad de agua caída en las últimas horas, muchos conductores tuvieron que afrontar situaciones y problemas poco usuales. En Garín, por ejemplo, una camioneta Eco Sport terminó dentro de una profunda zanja y el hombre que la manejaba debió salir nadando en medio de la desesperación, el susto y la sorpresa por lo sucedido.

El singular incidente se registró esta mañana, alrededor de las 9, en el barrio Cri Cri. La camioneta circulaba por la calle Olivera César y al llegar a la esquina de la calle España realizó una mala maniobra, sin advertir que al costado estaba el zanjón, en el que el vehículo cayó a pesar del vallado metálico existente en el lugar.

“El conductor no vio la zanja y cuando cayó pudo salir por sus propios medios, nadando, Después, el agua arrastró la camioneta”, explicó un bombero de la localidad a El Día de Escobar.

El hombre era el único ocupante de la unidad y no sufrió lesiones, más allá del susto, la sorpresa y la bronca por lo sucedido, en un momento donde la visibilidad se encontraba reducida por la copiosa lluvia y muchas calles estaban tapadas de agua.

Una desgracia con suerte, ya que el incidente no pasó a mayores y los bomberos voluntarios de Garín se acercaron enseguida a auxiliar al conductor y retirar el vehículo de la profunda zanja, junto a personal de Prevención Comunitaria y Defensa Civil.

No fue el único caso de este tipo que se registró en las últimas horas, ya que esta mañana una situación similar ocurrió en el barrio presidente Perón, donde un auto que transitaba por la calle Constituyentes cayó a una zanja -no tan profunda- y no pudo seguir su marcha.

